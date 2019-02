(Aproape) totul despre comportamentele sexuale, cu „Tigrul și Maimuța“

Share



Târgumureșenii curioși să afle mai multe despre psihosexologie și despre instinctele și comportamentele sexuale au avut parte de o surpriză plăcută chiar în dimineața de Dragobete. Rareș Ignat, psihoterapeut de cuplu și psihosexolog cu certificare europeană (ESSM / EFS), a lansat în cupola de sticlă din Cetatea Medievală cartea „Tigrul și Maimuța“.

Cartea e în primul rând un sprijin pentru o viață de cuplu mai împlinită, ce nu poate exista fără o sexualitate armonioasă. Ajută cititorii să înțeleagă mai bine comportamentele sexuale, dar mai ales să descopere elementele psihologice ce stau la baza relațiilor intime.

O apariție editorială unică pe piața românească

Dr. Maria Mihaela Szerac, CEO Compania Houston și editor al cărții, a mărturisit principalele motive pentru care a fost convinsă că volumul merită publicat: „Ce mi-a plăcut la nebunie e faptul că, pe lângă partea de psihosexologie, are istorie, are cultură, are filosofie și are povești, iar eu ador poveștile. Următorul lucru pe care l-am făcut după ce-am citit primele două capitole a fost să iau tot ce-am găsit pe piață la momentul respectiv, octombrie-noiembrie 2018, și să văd dacă există ceva similar. N-am găsit absolut nimic similar. Așa am ajuns la ceea ce aș numi eu literatură de prevenție. Eu am învățat două lucruri: faptul că majoritatea oamenilor încep să citească atunci când se întâmplă ceva, și e păcat, pentru că dacă ai citi înainte, poate că s-ar întâmpla mai puțin din acel ceva, și al doilea lucru: nu orice psiholog știe să facă terapie de cuplu și are habar de psihosexologie.” Rareș Ignat se numără printre acei psihologi care se pricep la psihosexologie, dovadă fiind și această apariție editorială, bine documentată, având o bibliografie consistentă, bogată în informații științitifice, dar și sfaturi practice. Cartea e scrisă într-o formă accesibilă publicului larg, și prietenoasă, astfel încât complexitatea tematicii nu intimidează, ci stârnește curiozitatea și oferă clarificări.

„Momentul în care a înmugurit ideea de a scrie această carte a fost momentul când am fost la cursul de psihosexologie de la masterul de biologie clinică și a început o discuție ce dădea foarte mult în Darwin. Nu știu foarte mult ce legătură exista în zona asta în afară de existența unei religiozități a persoanei care susținea cursul. Cursul a inclus o grămadă de noțiuni, din păcate foarte învechite, care m-au făcut să cred că e nevoie de o perspectivă care să aducă România la nivelul european. Așa că am încercat să scriu această carte atât pentru specialiștii la început de drum, cât și pentru persoanele care pur și simplu își doresc o dezvoltare personală în așa fel încât să se înțeleagă mai bine cu cei din jur, cu copiii, ș.a.m.d.”, a declarat Rareș Ignat.

Despre dragoste și iluzii

Psihologul a făcut din nou clasica distincțiie conform căreia îndrăgostirea e incontrolabilă și te face să pierzi uzul rațiunii, spre deosebire de iubire, care e mai degrabă o opțiune rațională. În continuare, a prezentat metafora tigrului și a maimuței, care stă la baza cărții sale.

„E o metaforă care încearcă să spună că autonomia noastră în domeniul sexualității poate fi deseori o iluzie. E o metaforă care se referă la partea de liber arbitru. Liberul arbitru, în definiție, e puterea noastră de a acționa independent, abilitatea noastră de a acționa autonom, conform propriilor noastre percepții. Dar întrebarea este: există cu adevărat un liber arbitru? E o întrebare pe care și-au pus-o mulți gânditori. (…) E o discuție despre faptul că mintea noastră conștientă poate fi asemuită cu o maimuță care călărește tigrul deciziilor subconștiente și al acțiunilor în curs de a fi făcute, în timp ce maimuța îl amăgește cu frenezie pe tigru cu povești cu care deține controlul. Metafora îi aparține lui Dennis Overbye, care a publicat-o în The New York Times, dar mi-a plăcut și am dezvoltat-o, asociind-o cu diversele disfuncții sexuale și cu diversele comportamente sexuale pentru că, până la urmă există o parte a acțiunilor noastre de care nu suntem conștienți, dar acea parte poate fi influențată de noi. Important este să privim suficient înăuntrul nostru pentru a găsi unde anume putem să influențăm. În imaginea originală din articol, maimuța privește în urmă ghidând tigrul, nu înainte, și asta semnifică de fapt că marea majoritate a acțiunilor noastre au la bază experiențele din trecut”, a explicat autorul. Acesta a oferit câteva informații suplimentare, pentru a-și nuanța ideile: „Sub o suprafață aparent calmă a oceanului în care trăim există o zonă inconștientă, un principiu anarhic al plăcerii ce uneori ne poate face să reacționăm mai mult decât surprinzător, uneori ne poate face să reacționăm în feluri care nu ne avantajează absolut deloc, dar avem posibilitatea să influențăm acest lucu și asta o spune Einstein când declară că imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Noi, când ne imaginăm scenarii ale acțiunilor noastre viitoare, avem automat posibilitatea să modulăm ceea ce spune maimuța din spatele tigrului, avem posibilitatea să dezvoltăm un filtru al relevanței poeveștilor, un filtru care să spună mai ușor nu unor interacțiuni intime disfuncționale”, a declarat Rareș Ignat.

Structura cărții

Cartea este împărțită în patru capitole mari, intitulate: „Sexualitatea de-a lungul secolelor și culturilor: percepții laice și religioase”, „Cum se dezvoltă eul psihosexual? Concepte psihologice ale sexualității”, „Atitudini & comportamente sexuale în secolul XXI” și „Obstacolele răspunsului sexual: disfuncțiile sexuale”. Acestea sunt subîmpărțite în numeroase subcapitole.

Nu în ultimul rând, „Tigrul și Maimuța“ tratează și nevoia umană de atașament și de a lega relații de durată, venind astfel în întâmpinarea celor care doresc să își îmbunătățească nivelul și calitatea comunicării cu partenerul sau cu potențialul partener de cuplu.

Cei interesați pot comanda cartea la adresa de e-mail comenzi@houston.ro.