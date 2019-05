Ce puteți vedea la Noaptea Muzeelor 2019

Share



Muzeul Județean Mures organizează evenimentului „Noaptea Muzeelor” la Târgu Mureș, în perioada 17-19 mai 2018, în parteneriat cu alte institutii si organizatii culturale. Programul cultural face parte din evenimentul internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor” patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor, in cadrul caruia muzeele își deschid porțile publicului iubitor de cultura. Muzeele își vor deschide porțile pe 18 mai de la ora 11, iar până ora 02 și așteaptă vizitatorii cu numeroase expoziții și activități de pedagogie muzeală, proiecții de film, concerte și concursuri, vizite ghidate in puncte de interes cultural din oras, activitati cuprinse intr-un program foarte variat.

Intrarea la toate evenimentele se face cu brățara Noaptea Muzeelor 2019 (10 lei pentru adulți; 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari; gratuit pentru copii sub 6 ani și persoane cu dizabilități).Brățările se pot cumpăra de la casieriile Muzeului Județean Mureș și ale Teatrului Național din Târgu Mureș

Vineri, 17 mai

Sinagoga Mare și Colțul muzeal al Comunității Evreilror din Tg-Mureș

Str. Aurel Filimon nr. 23

9.00-13.00 program de vizitare

Sinagoga Mare este una dintre cele mai frumoase sinagogi din România. Construită în 1900, este monument istoric. Colțul muzeal al Comunității evreilor din Tg-Mureș prezintă o istorie de 300 de ani a comunităților evreiești din oraș și împrejurimile sale, cu exponate din viața de fiecare zi, obiecte de cult, dar și o interesantă colecție de fotografii ale unor familii din ultimii 100 de ani. De asemnenea Holocaustul ocupă un loc important în materialul documentat al colțului muzeal.

Palatul Culturii

Piața Victoriei, nr. 1

Concert: The Budapest Gypsy Orchestra

18.00 și 21.00: Sala mare

The Budapest Gypsy Orchestra este o formație muzicală unică în lume, o orchestră simfonică clasică, de renume mondial, inființată în urmă cu 34 de ani.

Aportul orchestrei este valoros și de neegalat datorită stilului tradițional și interpretării artistice. Artiști invitați: Miklós Szilvia și Szilágyi Sándor

Biletele se pot achiziționa la prețul de 50/60 lei de la casieria Palatului Culturii.

Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry

str. Scăricica nr.1

Local Farmers’ Market

8.00-19.00: curtea Petry Bistro – Grill&Wine

Să consumăm produse sănătoase şi să întărim economia locală! Local Farmers Market aşteaptă persoanele interesate de produse sănătoase şi locale unde, pe lângă produsele obişnuite de calitate – producătorii oferă și unele special, de sezon. La târgul producătorilor, muzicieni locali asigură atmosfera plăcută.

Cină în muzeu

19.00 Petry Bistro – Grill&Wine

Descoperiți personal frumusețea muzeului și a depozitului de șuncă! Pe lângă experiența gastronomică deosebită vă oferim o servire specială într-o atmosferă muzeală.

Este necesară înregistrarea prealabilă. Rezervări la: 0725 510 511.

Sâmbătă, 18 mai

Palatul Administrativ

Piața Victoriei, nr. 2

Vizitarea Turnului Palatului Administrativ

Expoziție de fotografie: Târgu Mureșul la începutul secolului XX

11.00–02.00

Intrarea se face în grupuri de 30 de persoane, la interval de 30 minute. Ultima intrare la ora 01:30.

Intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2019

Palatul Culturii

Piața Victoriei, nr. 1

Intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2019

Repetiții cu public

11.00-24.00 Sala Mare

Oferit de membrii și colaboratorii Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

EXPOZIȚII PERMANENTE:

Sala Oglinzilor

11.00–02.00: aripa dreaptă, etaj I

Sala Secession

11.00–02.00: aripa dreaptă, etaj I

Sala Bernády

11.00–02.00: aripa dreaptă, etaj I

Sala Dandea

11.00–02.00: aripa dreaptă, etaj I

Galeria de Artă Românească Modernă

11.00–02.00: aripa dreaptă, etaj III

Galeria de Artă Românească Modernă oferă privitorului, prin cele 106 lucrări reprezentative, o scurtă incursiune în atmosfera artistică românească modernă, marcând etapele evoluţiei sale, începând cu Theodor Aman, continuând cu Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion Țuculescu și mulți alții, reprezentativi, încheind cu transilvănenii, printre care: Ion Vlasiu, Nagy Imre, Ziffer Sándor, Aurel Ciupe, care conferă culoarea locală şi specificitatea spaţiului intracarpatic.

Expoziția: Tonitza. Imagini ale copilăriei

11.00–02.00: aripa dreapta, etajul II.

Prilejuită de achiziționarea de către Muzeul de Artă din Târgu-Mureș a tabloului Odaia copiilor de Nicolae Tonitza (1886–1940), expoziția își propune să investigheze tema copilului și a copilăriei, atât în opera și scrierile lui Tonitza, cât și în cea a altor artiști contemporani cu el, cum ar fi Ștefan Dimitrescu, Ion-Theodorescu Sion, Nicolae Vermont, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, Nagy István şi alţii.

Atelier: Tonitza pentru copii

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul II

Un spațiu-atelier inedit subliniază legătura magică pe care Tonitza a avut-o cu universul copiilor. Cele 10 jocuri propun o explorare multisenzorială și practică, cu componente interactive pe diferite suporturi. Puzzle din lemn, puzzle din plexiglas, puzzle din magneți, jocuri pe ecran luminos, cuburi din lemn, jocuri cu piese textile, planșe de colorat, păpuși și marionete, povești audio, toate corelate cu reproduceri de înaltă calitate ale lucrărilor lui Tonitza, sunt activități propuse copiilor între 4 și 12 ani.

Atelier: Redescoperirea muzeului prin puzzle

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul III.

Muzeul de Artă dorește să aducă publicul mai aproape de înțelegerea lucrărilor expuse prin realizarea unor ateliere de puzzle pe categorii de vârstă și pe grade de dificultate. Aceste puzzle-uri sunt reproduceri ale câtorva dintre cele mai celebre lucrări din Galeriile de artă. Se confruntă jocul de puzzle cu originalul expus.

Atelier: Pictură pe sticlă

11.00–17.00: Sala mică

Se vor oferi imagini-model pentru reconstituire sau, la liberă alegere, copiii vor da frâu liber imaginației, realizând compoziții asemănătoare vitraliilor.

Adresabilitate: peste 5 ani.

Atelier: Face painting

11.00–17.00: Sala mică

Atelierul va da ocazia copiilor de a juca diferite roluri cu ajutorul picturilor pe față – animalele favorite, personaje de basm sau eroi îndrăgiți. Fantezia și abilitățile artistice ale echipei organizatoare vor veni în întâmpinarea dorințelor copiilor. Modelele vor fi realizate la cerere sau se vor alege potrivit unor ilustrații (se vor folosi vopsele speciale pentru piele, fără risc pentru sănătate).

Adresabilitate: peste 4 ani.

Atelier: Modelaj în lut

11.00–17.00: Sala mică

Temele vor fi liber alese sau vor fi sugerate prin ilustrații, de către echipa organizatoare.

Adresabilitate: peste 4 ani.

Atelier: Colaj – măști din carton

11.00–17.00: Sala mică

Temele colajelor vor fi sugerate prin ilustrații de către echipa organizatoare. Se vor realiza colaje care vor reprezenta animale.

Adresabilitate: peste 8 ani.

Vernisaj: Voluntariat și asistență umanitară

20.00-20.30 Sala mică

Expoziție de sensibilizare a publicului cu privire la crizele umanitare din lume și despre posibilitățile de voluntariat în aceste zone. Crizele umanitare cauzate de dezastre naturale, dar și cele provocate de oameni (ex. războaie și conflicte) au devenit fenomene frecvente în lumea noastră. Asistența umanitară are ca scop să asigure revenirea celor afectați la o viață normală în siguranță.

Organizator: Caritas Alba Iulia

Proiecție de film: Gauguin (2017)

20.30 Sala mică

Gauguin – Voyage de Tahiti, 2017 (102 min, film biografic franțuzesc subtitrat în lb. română)

Organizator: Caritas Alba Iulia

Galeria Art Nouveau, U.A.P.

Expoziția: Egy/kor/lát de Jaeger Tibor și Kenneth Pils

18.00-02.00: sediul U.A.P. Târgu-Mureș

Jaeger Tibor s-a născut în Tg.Mureș și trăiește și crează lucrări de grafică serigrafiată în Suedia de peste 35 de ani.

Kenneth Pils pictor și sculptor suedez cu studii la Academia Regală din Stockholm, prezintă lucrări procesate computerizat și finisate cu acuarele.

Intrarea gratuită.

Cetatea Târgu Mureş

Str. Avram Iancu nr. 2

Intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2019

Expoziție: Tezaurul pustiei

11.00-02.00 Muzeul de Istorie și Arheologie

Expoziția prezintă cel mai important tezaur aparținând epocii migrațiilor din zona Europei Centrale, care a aparținut unui lider avar de la sfârșitul secolului al VIII-a, începutul secol IX, a fost descoperit în 1799 la Sânnicolau Mare, iar piesele sunt copii ale originalelor, aflate în Viena. Se cunosc 23 de piese – vase, pahare, oale, ulcioare. Tezaurul original nu a fost niciodată evaluat, însă copiile fidele sunt evaluate la circa 200 sute de euro.

Expoziție de costume populare: Trecut şi prezent.

13.00-02.00 Sala de Conferinţă a Muzeului de Istorie și Arheologie

Expoziţie de port popular organizat de Ansamblul Artistic Mureşul în colaborare cu secția de Etnografie a Muzeului Județean Mureș în cadrul Festivalului Folkforum cu scopul de arăta bogăția vestimentației populare. Vor fi expuse porturi populare tradiționale române, maghiare, țigănești și săsești.

Expoziție: Interetnofotografica

13.00-00.00 Bastionul Cojocarilor

Expoziție de fotografii organizată de membrii Fotoclubului Marx József în cadrul festivalului Folkforum, cu tematica: dansul popular, muzică din folclor, porturi populare și meșteșuguri tradiționale.

Organizator: Ansamblul Artistic Mureșul

Expoziția Fundației “Kallós Zoltán”

13.00-00.00 Yorick Studio

Kallós Zoltán a înființat în 1992, la Răscruci, fundația care îi poartă numele. El a încredințat Fundației „Kallós Zoltán“ colecția de obiecte etnografice adunate în ultimii 70 de ani. Obiectivul principal al instituției constă în conservarea și propagarea valorilor spirituale, materiale și a tradițiilor culturii populare maghiare. Încă de la înființarea sa, Fundația organizează activități, evenimente și cursuri de formare prin care revigorează viața culturală a regiunii și ajută la supraviețuirea comunităților maghiare din diaspora.

Organizator: Ansamblul Artistic Mureșul, FolkForum

Expoziția Instituției “Casa Tradițiilor”

13.00-00.00 Yorick Studio

Prin această expoziție virtuală se prezintă Casa Tradițiilor, instituție din Ungaria care are ca scop ocrotirea și conservarea valorilor populare din bazinul carpatic. Printre activitățile sale se regăsesc operarea colecțiilor, organizări de evenimente și cursuri cu tematici etnografice.

Organizator: Ansamblul Artistic Mureșul, FolkForum

Concurs: Arcașul Cetății

11.00–22.00: curtea Cetății

Cu acest prilej invităm arcașii tradiționali si nu numai, să participe la Concursul “Arcașul Cetății” în ziua de 18 mai 2019. Acesta este deja a patra ediție a concursului, organizată de Clubul Sportiv “Marosszéki Íjászok” în Cetatea Medievală din Tg. Mureș. Să arătăm tradițiile noastre îmbrăcând portul tradițional de arcași!

Informații și înscrieri: Szabó Ádám 0745517744

Organizator: Marosszéki Íjászok Egyesülete

Intrare: ca vizitator gratuit / ca participant la concurs se va percepe taxă de înscriere

Atelier: Școala arheologică

11.00-13.00 și 14.00-17.00: curtea Muzeului de Istorie și Arheologie

În cele două suprafețe amenajate copiii vor căuta, cu ajutorul șpaclului, „artefacte” ascunse în pământ. Aceste artefacte (mărgele, jucării, obiecte de mici dimensiuni) le vor pune în pungi care vor fi etichetate cu locul descoperirii, ziua, suprafața etc., asemănător metodelor folosite pe un șantier arheologic veritabil. „Comorile” astfel recuperate, vor putea fi duse acasă, curățate și păstrate de către fiecare mic arheolog în parte.

Informații și înscrieri: 0745634544, coralia.crisan@gmail.com

Atelier de pedagogie muzeală: Milites Marisiensis

12.00-20.00 Muzeului de Istorie și Arheologie

Ateliere de prelucrarea pielii pentru copii, demonstrații militare.

Organizator: Asociaţiei Milites Marisiensis

Ghidaj: Pas cu pas în Cetatea din Târgu Mureş

13.00, 15.00 ghidaj în limba română și maghiară

Cetatea Târgu Mureș prezentată de arheologii de la Muzeul Județean Mureș.

Pornirea: de la intrarea Muzeului de Istorie și Arheologie.

Durata: 45 minute.

Muzeul de Etnografie și Artă Populară

Piața Trandafirilor, nr. 11

Expoziție/Atelier: Muzeul Iluziilor

10.00-00.00

Prin exponatele din “Muzeul Iluziilor” participanţii descoperă fenomene ştiinţifice de mecanică şi optică, într-un mod interactiv. Organizatorii încearcă să redefinească conceptul de muzeu, trecând de la cel clasic/static la unul interactiv, prin încurajarea participanţilor să atingă, să interacţioneze şi să înţeleagă exponatele. Câteva dintre lucrurile care îi așteaptă pe vizitatori: 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformează realitatea, un vortex tunnel, o hologramă piramidală, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poți cânta fără să îl atingi.

Organizator: Asociaţia Astronomică PLUTO

Intrare cu brăţară, pe bază de programare!

Rezervări: 0740.365.699

Intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2019

Muzeul de Ştiinţele Naturii

Str. Horea nr. 24

Expoziție: Expoziția temporară „Hippuriții – “dinozaurii marini” ai moluștelor, bivalve aberante ale Mezozoicului”

11.00-02.00: Clădirea secundară

Expoziția pune în evidență o faună de moluște cretacic superioare (Campanian – aproximativ 83,6-72,1 milioane de ani). Exponatele au fost colectate din Munții Pădurea Craiului, de la Valea Neagră de Criș. Hippuriții sunt bivalve asimetrice cu una dintre valve alungită și deformată în forma de cupă, iar cealaltă redusă, având rolul unui capac aplatizat. Au avut capacitatea de a edifica adevărate construcții de tipul recifilor coralieri de astăzi, prin suprapunerea în creștere a unor generații succesive. Pe lângă hippuriți, expoziția mai aduce în fața publicului și alte moluște contemporane cu aceștia. Această asociație evidențează o faună în facies de tip Gosau (după numele bazinului de sedimentare unde s-au descris astfel de asociații, în Austria).

Coordonatori: Prof. Univ. Dr. Vlad Codrea, Muz. Dr. Alexandru Solomon.

Partener: Laboratorul de Paleotheriologie și Geologia Cuaternarului, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Adresabilitate: public de toate vârstele.

Mini-Expoziția temporară: Exponatul lunii mai – Fluturele ochi de păun mare (Saturnia pyri)11.00-02.00: Clădirea secundară

Proiectul „Exponatul lunii” își propune vizualizarea patrimoniului muzeal conservat în depozitele științifice ale Muzeului de Științele Naturii, printr-o diversificare a ofertei pentru public. Exponatul lunii mai 2019 este un fluture de noapte. Fluturele ochi de păun mare (Saturnia pyri) este o specie periclitată și reprezintă cel mai mare fluture din fauna Europei.

Adresabilitate: public de toate vârstele.

Atelier de pedagogie muzeală: Fluturi și omizi

13.00–15.00: Clădirea secundară

Cunoașterea și „confecționarea” unor fluturi și omizi. Lumea fluturilor este cu adevărat fascinantă și ne uimește prin colorit și prin forme. Poate chiar azi, un alt mic „zburător” va ieși la lumină, bucurând încă o dată oamenii prin aspectul său nemaivăzut. Participanții își vor îmbogăți cunoștințele despre viața fluturelui ochi de păun care, cu corpul păros și câte un „ochi” pe fiecare aripă, se face remarcat ca fiind cea mai mare specie de fluturi de noapte din Europa. Antenele sale funcționează mai precis ca radarul construit de om. Este uimitor cum dintr-o omidă păroasă, de culoare verde, cu ridicături de culoare albastră evoluează maiestuosul fluture.

Folosindu-și îndemânarea și imaginația, participanții vor confecționa replici ale fluturelui și omizii acestuia, din diferite materiale.

Grupe de vârstă: 4 – 11 ani.

Activitate educativă: Cultivă zi de zi orașul

15.00-17.00: Clădirea secundară

Activitatea face parte din proiectul FLORA ∙ Biblioteca de semințe, un proiect manifest al Asociației Sănătate Urbană ∙ Urban Health by ClaIre, pentru hrană curată și trai sustenabil în mediul urban, pus în practică prin intermediul unor acțiuni/inițiative precum: colecție de semințe, grădini urbane în grădinițe și școli, colecție de cărți, activități educative, băcănie, centru urban pentru un trai în tihnă, târguri locale de semințe, răsaduri și tomate. Un proiect prin care se sădesc semințe în pământ și în oameni.

Organizator: Asociația Sănătate Urbană (coordonator – Claudia Rânja).

Adresabilitate: public de toate vârstele.

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul”

Piața Trandafirilor nr. 61

Ghidaj: Vizitarea Cavoului

19.00-21.00

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” din Târgu-Mureș este un lăcaș de cult romano-catolic construit în stilul baroc austriac, la începutul secolului al XVIII-lea de către iezuiți, în centrul orașului Târgu-Mureș. În cripta subterană au fost înmormântate personalităţi importante ale comunităţii catolice locale.

Intrare liberă

Grădina Zoologică

Platoul Cornești, str. Verii nr. 57

Vizitare Grădina Zoologică

19.00–23.00

Noaptea surprizelor – Caută surpriza la Zoo!

19:00-21:00

Căutarea poate fi realizată în 60 de minute. Puteți începe între orele 19-21 și termina cel târziu până la ora 22. Programul este dedicat familiilor curajoase, doritoare să afle mai multe detalii despre grădina zoologică și despre animalele sale.

20:00 – Surpriza 1

21:00 – Surpriza 2

22:00 – Surpriza 3

Intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2019

Biblioteca Teleki-Bolyai

Str. Bolyai nr. 17

Vernisaj: Expoziție temporară: BrExlibris. Cărțile englezești ale bibliotecii

18.00 sala de expoziții temporare

Scopul expoziției este să ofere o imagine reprezentativă despre cărțile și autorii englezi din colecția Teleki și cea a Colegiului Reformat, punând accentul pe câteva rarități prin care Biblioteca noastră poate deveni un punct de plecare pentru cercetările legate de cartea englezească.



Expoziția permanentă a Bibliotecii Teleki

10.00–02.00: Sala mare

Expoziţia prezintă una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche din Transilvania.

Expoziție: Muzeul Bolyai

10.00–02.00: parter

Muzeul Bolyai prezintă viaţa şi activitatea lui Farkas Bolyai şi János Bolyai, renumiţii savanţi şi matematicieni ai orașului Târgu Mureş.

Teatrul Național din Târgu Mureș

Piața Teatrului nr.1

Vizitarea Culiselor cu actori

14.30-15.20, 15.30-16.20, 16.30-17.20, 17.30-18.20, 22.30-23.20

Ghidaj în limba română

15.00-15.50, 16.00-16.50, 17.00-17.50, 18.00-18.50, 23.00-23.50

Ghidaj în limba maghiară

Pornire: intrarea principală a Teatrului

Înscrieri: pr.office@teatrunational.ro, Facebook -> @tntgm, tel. 0365 806 862.

Intrare cu brățare Noaptea muzeelor 2019

Spectacol: Călăul necunoscut (A láthatatlan hóhér) de Agatha Christie

19.00-21.10: Sala Mare

piesă de teatru polițist, regizor: Attila Gáspárik, spectacolul Companiei Tompa Miklós | spectacol jucat în limba maghiară, cu supratitrare în limba română.

21.10-22.00: discuție despre spectacol cu echipa de creatori

Intrare: La spectacol se pot achiziționa bilete cu 5 lei cu brățara „Noaptea Muzeelor”.

Repetiție cu public: Detectorul de minciuni de Vasili Sigarev

19.00-21.00: Sala mică

Regia Laura Moldovan și discuție cu actorii Companiei Liviu Rebreanu | în limba română

Înscrieri: pr.office@teatrunational.ro, Facebook -> @tntgm, tel. 0365 806 862.

Intrare cu brățare Noaptea muzeelor 2019

Lansare carte: Album de caricatură, de Dub Vasile

17.00: foaier

Expoziție de caricaturi în parteneriat cu Librăria Alexandria | în limba română.

Intrare liberă

BONUS! Cei care se prezintă în data de 18 mai 2019 la casieria din incinta Teatrului cu brățara „Noaptea Muzeelor”, în această zi își pot achiziționa bilete cu 5 lei la oricare* spectacol al Teatrului Național din luna mai. Orar casierie: 14.30-00.00.

* în limita locurilor disponibile

Sinagoga Mare și Colțul muzeal al Comunității Evreilror din Tg-Mureș

Str. Aurel Filimon nr. 23

19.00-02.00 program de vizitare

Sinagoga Mare este una din cele mai frumoase sinagogi din Romania. Construită în 1900, este monument istoric. Colțul muzeal al Comunității evreilror din Tg-Mureș prezintă o istorie de 300 de ani a comunităților evreiești din oraș ăi împrejurimile sale, cu exponate din viața de fiecare zi, obiecte de cult, dar și o interesantă colecție de fotografii ale unor familii din ultimii 100 de ani. De asemnenea Holocaustul ocupă un loc important în materialul documentat al colțului muzeal.

Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry

Str. Scăricica nr.1

Atelier interactiv: Micii bucătari

10:00 – 12:00 Atelier de Prezentare și Muzeu Petry

Program interactiv pentru copii în Atelierul de Prezentare și Muzeu Petry. Copiii, prin sesiunea cu durata de o oră, obțin o perspectivă prin propria lor experiență asupra prelucrării cărnii.

Nr. participanți: 8-15 copii/grup; înregistrarea prealabilă este necesară la nr. de teledon: 0734 730 371

Taxă de participare: 10lei/pers.

Adresabilitate: copii între 6-12

Atelier interactiv: Comportament adecvat la restaurant

10:00 – 12:00 Muzeul Petry și Petry Bistro Grill&Wine

În cadrul programului interactiv cu o durată de cca. 60 de minute, tinerii vor participa la un program unde pot învăța să se comporte în mod adecvat într-un restaurant.

Nr. participanți: 8-15 pers/grup; înregistrarea prealabilă este necesară la nr. de teledon: 0734 730 371, Taxă de participare: 10lei/pers.

Adresabilitate: tineri între 10-17, adulți.

Ghidaj și expoziție: Muzeul industriei cărnii

10.00-14.00 Atelier de Prezentare Petry și Petry Bistro Grill&Wine

Ghidaj la Atelierul de Prezentare Petry prin care vizitătorii pot obține o perspectivă asupra prelucrării cărnii și informații despre istoria familiei Petry. Durata: 20min.

Adresabilitate: adulți

înregistrarea prealabilă este necesară la nr. de teledon: 0734 730 371

Cina în muzeu

19.00 Petry Bistro Grill&Wine, Muzeul Petry

Descoperiți frumusețea muzeului și a trezoreriei de șuncă! Pe lângă o experință gastronomică specială oferim o servire inedită într-o atmosferă muzeală.

*înregistrarea prealabilă este necesară, rezervări: 0725 510 511.

Casa Bernády

Str. Horea, nr. 6

Expoziție colectivă: Breasla Barabás Miklós

10:00-24:00 Galeria de la parter

Membrii mureșeni ai Breslei Barabás Miklós se prezintă din nou în fața publicului din Tg. Mureș. Ediția 6. a expoziției este găzduită tot de Galeriile Casei Bernády. Picturile, sculpturile, lucrările de grafică, piesele de ceramică, fotografiile selecționate reprezintă o mostră convingătoare despre noua recoltă a grupului de artiști vizuali locali.

Organizator: Fundația Culturală Dr. Bernády György

Expoziție de fotografie: Vas Géza

10:00-24:00 Galeria de la mansardă

Fotografiile artistului fotograf clujean Vas Géza sunt găzduite in Galeria de la etaj prezintă portul popular și scene din viața microregiunilor Călata, Sic, Remetea și împrejurimile Clujului.

Organizator: Fundația Culturală Dr. Bernády György

Intrare liberă

Muzeul Casa apei

Str. Verii, nr. 44

Vizitare și ghidaj

11.00-00.00

Casa Apei din Târgu-Mureş, dedicată reţelelor de apă-canal, este printre puţinele din România şi din lume. Pe lângă abordarea tehnico-istorică, aceasta promovează, sub deviza “Drumul spre civilizaţie”, importanţa vitală a apei pentru dezvoltarea comunităţilor sub toate aspectele. Pe lângă clădirile în sine, pot fi admirate numeroase exponate: pompe, ţevi, unelte, agregate, aparate hidrotehnice de măsură, capace de canal, fotografii, hărţi, proiecte etc., atât în interior, cât şi în grădina exterioară, amenajată sub forma unui parc.

Intrare liberă

Camera K’ARTE

Str. George Enescu nr. 2

Expoziție: Mihaela Mihalache „Accumulated Templates”

11.00-02.00

Expoziție de artă contemporană vizuală, semnată Mihaela Mihalache, doctorand, anul III, în arte vizuale în cadrul UAD Cluj.

Intrare liberă

Duminică, 19 mai

Parcul Arheologic de la Călugăreni

Atelier gastronomic: CULINARIA ROMANA

10.00-17.00 Baza Arheologică de la Călugăreni

În cadrul activității dorim să prezentăm diferitele tehnici de conservare a alimentelor folosite în epoca romană. Pe lângă prezentarea rețetelor din sursele antice, dorim să testăm prin metoda arheologiei experimentale, câteva proceduri de conservare a legumelor și fructelor. Alimentele conservate vor putea fi degustate la Festivalul 7R (Roman) de la Călugăreni, din data de 3 august 2019.

Parteneri: Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş, Departamentul de Horticultură, Serele Sidó.

Expoziția: HOLOBOX sau cutia minunilor?

10.00-17.00 Pavilioanele TIME BOX de la Călugăreni

Expozițiile din pavilioanele TIME BOX se vor îmbogăți cu un HOLOBOX cu ajutorul căruia dorim să povestim despre îngrijirea părului și coafurile din epoca romană. Din oră în oră, se vor ține ghidaje de specialitate în Parcul arheologic și la pavilioanele expoziționale.

Intrare liberă

Muzeul de Etnografie și Artă Populară

Piața Trandafirilor, nr. 11

intrare cu brățara

Expoziţia: Războiul tranşeelor. Marele război din perspectiva arheologiei aeriene

09.00–13.00

Expoziţia: Târgurile mureşene şi lumea rurală

09.00–13.00

Expoziţia muzeală reînvie atmosfera târgurilor anuale de altădată, din perioada interbelică, atât a celor din mediul urban cât şi din mediul rural, cu varietatea de produse comercializate şi de manifestări social-culturale specifice. Expoziția a fost realizată în cadrul proiectului cultural finanţat de AFCN Târgurile tradiţionale – locuri de schimburi comerciale şi culturale.

Expoziţia: Casa de paradă din Podişul Târnavelor

09.00–13.00

Expoziţia etnografică prezintă amenajarea unor interioare ţărăneşti. Acestea, prin nucleele lor expoziţionale, surprind organizarea interiorului camerei frumoase din casa țărănească: mobilierul pictat sau vopsit, utilizat în trecut, obiectele decorative care cuprind textile de interior şi ceramică, ornamentate cu motive tradiţionale diferite, icoane, fotografii cu subiect etnografic, port popular, alte obiecte specifice.

Expozițiile Muzeului Județean Mureș: 09.00–13.00

Palatul Culturii: 9.00–15.30