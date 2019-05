„Târgul de Arte și Meserii” revine mâine cu oferte educaționale ale liceelor cu profil tehnologic

Share



Primăria Târgu Mureș, în colaborare cu Universitatea Cultural Științifică și Inspectoratul Școlar Județean, organizează mâine, 28 mai, începând cu ora 10.00, o nouă ediție a „Târgului de Arte și Meserii” în Piața Trandafirilor.

Anual, la inițiativa Primăriei Târgu Mureș se organizează două evenimente educaționale pentru promovarea învățământului dual în principal în domeniul tehnic, dar și pe servicii.

Astăzi totul este digitalizat

Evenimentul va avea loc în două zile, marți, 28 mai, în Piața Trandafirilor, între orele 10.00 și 16.00, și sâmbătă, 1 iunie, în Cetatea Medievală Târgu Mureș în corpul B (Casa Căsătoriilor) unde va avea loc o masă rotundă de la ora 15.00 între media, elevi de toate vârstele, profesori și părinți. Ca o noutate, în acest an va fi și un stand pentru elevii de la școlile generale.

„Nu vin cu o noutate când spun că piața muncii se confruntă cu o lipsă uriașă de forță de muncă sau că școlile profesionale nu sunt căutate nici la nivel de liceu, nici la nivel de școală profesională din cauza mentalității, oamenii crezând că se lucrează și acum în condițiile secolului trecut. Însă nu fac efort să se documenteze suficient, să vadă în ce condiții se lucrează astăzi când totul este digitalizat. Fără cunoștințe de informatică, de IT, nu se mai poate concepe niciun fel de forță de muncă astăzi, deci pot fi atractive pentru cei care văd doar tableta sau au telefonul deștept în mână. Comunicarea este de bază astăzi în orice domeniu de activitate, accesul de informație este de bază în orice meserie, chiar și de mecanic auto. Intră o mașină în service, și cu ce se începe? Se citește computerul de bord cu un alt computer care este legat sistemul internațional al mărcii. Deci iată, ca să fii un bun meseriaș, să-ți dai seama unde să pui mâna ca mecanic, trebuie să ai cunoștințe de informatică. Dar văd că singuri nu își dau seama tinerii că există aceste corelații, și atunci vine rolul școlii până la urmă, să arate, să demonstreze că sunt pregătiți pentru aceste cerințe. Și atunci, Universitatea Cultural Științifică și-a propus acest lucru, să creem un centru tehnologic unde în condițiile proprii la nivelul cerințelor de astăzi să pregătim în primul rând personalul didactic care pot preda mai departe cunoștințe, să aducă tinerii la aceste ateliere unde în condiții didactice, fără stresul producției sau producerii unei erori, să poată să-și asimileze cunoștințe, intrând pe viu pe mașinile din producție”, a spus Csegzi Sándor, directorul Universității Cultural Științifice.

Există companii la care se face practică direct, dar în primă fază, asta înseamnă să scoată o mașină din producție, să aloce un inginer sau un maistru riscând să se strice ceva, iar aici costurile deja sunt ridicate. Însă făcând practică la școală, aceste probleme pot fi eliminate.

Practica mutată în licee

„De asemenea, nu se poate ca o școală să predea toate meseriile, de la lăcătuș mecanic până la sudor, ci cumva trebuie găsită o soluție de specializare mai clară. Dacă o școală are un anumit tip de mașină în folosință, trebuie să legăm activitățile adiacente, dacă alte școli au cursuri pe acele meserii, să vină să țină orele acolo. Nu poți să duci două CNC-uri la toate liceele care vor să predea CNC sau să faci standuri de probă pentru autovehicule în toate școlile că toți vor să atragă, sau chiar pentru specializările cosmetice, nu poți face un salon în fiecare școală”, a punctat Csegzi Sándor.

Modelul acestui centru tehnologic îi aparține stilului german, unde sistemul de învățământ are o legătură strânsă cu mediul de afaceri, deci dacă o companie spune că are nevoie de 20 de sudori în 4 ani, școlile pun accent pe a scoate 20 de sudori care odată de au părăsit băncile școlii deja vor avea asigurat un loc de muncă.

„Vreau să scot în evidență că noi lucrăm tot anul pe acest subiect. Avem și acum discuții continue cu societăți comerciale care să ne sprijine pentru amenajarea centrului tehnologic. Am primit deja două CNC-uri în custodie în valoare de 140.000 euro, am primit încă un CNC la mâna a doua, avem și o freză primită, am recondiționat niște mașinării mai mici tot cu ajutorul societăților comerciale, iar Primăria și Consiliul Local reabilitează clădirea să poată fi funcțională. Acum ducem tratative cu o societate pentru sisteme de sudură. Avem promisiuni pentru lăcătușărie. Mai dorim să promovăm meseriile pentru instalații interioare de tip smart home, să mergem spre tehnica actuală și inclusiv automatizări-robotică. Eu cred foarte mult în asta, pentru că nu întâmplător lucrăm cu roboți, cu drone. Deci sunt societăți care s-au implicat și încă se implică, având și ei limitele lor”, a transmis Csegzi Sandor.

La eveniment vor participa Universitatea Cultural-Științifică Târgu Mureș, Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureş, Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Aurel Perșu” Târgu Mureș, Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Artă Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș, Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș.