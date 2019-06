FOTO: ”Prima mea cărticică” și anotimpurile

Share



Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş a găzduit vineri, 31 mai, lansarea a 31 de cărți scrise și concepute de elevii clasei a IV-a B de la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, adunate din clasa I până în clasa a IV-a.

Proiect inedit

Tema generală a cărților fost legată de cele patru anotimpuri, întruchipate inițial de patru fetițe, fiecare încercând să se prezinte ca fiind zâna cea mai importantă dintre toate. Alți doi băieței, gemeni, au arătat că, până la urmă, nu există un anotimp mai important decât celelalte. Apoi fiecare copil s-a plasat în centrul scenei și și-a prezentat propria carte, reflectând în imagini, poezii, compuneri și citate, tot ce a trăit și înțeles în ultimii cinci ani. Prezentările cărților celor 31 de copii au devoalat un mixt fermecător de emoții, timiditate, curaj, candoare și seriozitate, răsplătit cu aplauze generoase de audiența formată din părinții și rudele celor mici.

Acest proiect a fost început acum 17 ani și se află la a IV-a ediție, de când copiii, la final de ciclu primar își tipăresc propria lor carte cu creații adunate din clasa I până în clasa a IV-a. Inițiatoarea proiectului ”Prima mea cărticică”, învăţătoarea Rucsana Pogăcean, a recunoscut că ea însăși a avut multe de învățat de la copiii cu care a lucrat.

”Totul este creat de ei, eu le-am dat doar ideea. Tot ce cuprinde cartea este o muncă din cei cinci ani, de la clasa pregătitoare la a IV-a, doar că am lucrat-o în ultimul an. Ei m-au surprins prin tot ce au dorit să adauge în propria carte, nu a fost niciun copil care să spună că s-a săturat să scrie”, a subliniat Rucsana Pogăcean.

Misiunea juriului, dificilă

Pe perioada deliberării juriului, micii concurenți au dansat pentru auditoriu și s-au jucat cu baloane – le-au spart și astfel au mai eliberat din tensiunea așteptării.

Dascăl de desen și pictură, Călin Bogătean a fost desemnat de juriu să explice criteriile prin care s-a decis departajarea cărților scrise de către copii. El a subliniat că toți sunt câștigători într-un fel sau altul, fiecare a muncit la cărticica lui.

Juriul a întâmpinat serioase dificultăți în a stabili o ierarhie a celor mai bune cărți tipărite ale copiilor, în final stabilind marele premiu, trei premii întâi, patru premii trei, iar toți ceilalți copii au obținut câte o diplomă cu premiul trei.

”În momentul în care am jurizat, am încercat să ținem cont în primul rând de munca copiilor și dacă acele desene au fost făcute de ei și nu luate de pe internet. Am evaluat imaginile care reflectau tema anotimpurilor și acei copii care au desenat inclusiv coperta au avut punctaj suplimentar, dar și originalitatea textelor, iar în urma acestor deliberări anunțăm că premiul special ajunge la Olivia Nagy, care a îndeplinit toate cerințele”, a conchis reprezentantul juriului.

V. OANCEA