Mihai Gherghel, mereu aproape de absolvenții Colegiului Silvic Gurghiu

Printre cei prezenți la festivitatea de absolvire a Promoției 2019 a Colegiului Silvic Gurghiu s-a numărat și ing. Mihai Gherghel, fost director al școlii silvice din Gurghiu timp de peste 26 de ani.

„Întâi de toate vreau să mulţumesc directorului Marcel Mândru pentru faptul că şi în acest an m-a invitat să particip la această mare sărbătoare a bătrânei noastre şcoli silvice cu o vechime de peste 126 de ani. Sufletul meu este plin de emoţie , încă de joi, când nepotul meu a terminat la Reghin, la Liceul „Lucian Blaga” clasa a XII-a, şi m-a făcut extrem de fericit fiindcă s-a situat pe podium cu media 9,60. Oricât de mulţi ani am trăit în mijlocul acestei şcoli, şi acest moment festiv a avut darul să mă emoţioneze până la lacrimi. Vreau să vă spun că în acest an fac 40 de ani de când, tânăr absolvent al Facultăţii de Silvicultură din Braşov, am venit să păstoresc această minunată şcoală de la Gurghiu, o şcoală extraordinară care mi-a dat atâtea şi atâtea satisfacţii”, a precizat ing. Mihai Gherghel.

Membru al promoției 1959 a Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov

Momentul absolvirii Promoției 2019 Colegiului Silvic vine să completeze frumos emoția distinsului director, părtașul unor evenimente de suflet, întâlnirea de 60 de ani de la absolvirea liceului „Andrei Șaguna” precum și întâlnirea primei promoții Liceului Silvic Girghiu avută loc de curând.

„Anul acesta, în viaţa mea privată sunt nişte momente deosebite , sâmbătă voi fi la Braşov pentru a serba 60 de ani de la terminarea marelui liceu Andrei Şaguna din Braşov. Nu vreau să-mi asum nu ştiu ce merite, dar din cei 35 de absolvenţi ai acestei şcoli de acum şase decenii, am rămas în viaţă doar 15, printre care sunt şi eu. De-a lungul acestor 40 de ani cât am păstorit această şcoală, am avut multe evenimente, multe întâlniri cu absolvenţi , cum a fost şi cea din 25 mai cu absolvenţii primei promoţii, Promoţia 1974, şi spunea domnul Mircea Duşa, actualul prefect al judeţului, că sunt datori să mulţumească profesorilor de atunci pentru că i-au format în viaţă, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar. Acest belcanto de gratulaţie nu are decât meritul de a ne forma viaţa şi mai frumoasă, mai ales să ne fortifice , să ne ofere tăria de a putea trăi ani în continuare. Sunt mulţumit că şi în acest an şcoala silvică din Gurghiu ne oferă noi absolvenţi, şi îmi creşte inima de bucurie când îi văd atât de frumoşi, mă fac să mă simt şi eu tânăr”, a subliniat Mihai Gherghel.