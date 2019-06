FOTO, VIDEO: Omagiu adus părintelui viorii reghinene la Festivalul ”Roman Boianciuc”

Share



Casa de Cultură Municipală „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit marți, 4 iunie, finala concursului de vioara din cadrul Festivalului ”Roman Boianciuc”, ediția I, demers artistic inițiat de organizatorul Festivalului Internaţional ”Virginia Zeani”, Marian Jurgiu, menit să pună în valoare personalitatea celui care a fost Roman Boinciuc, părintele lutierilor reghineni, precum și potențialul și tradiția Reghinului în ce privește construcția instrumentelor muzicale.

„Am considerat că este normal ca valorile naționale și cele locale să fie recuperate. Așa cum în urmă cu trei ani am reușit să demarăm Festivalul ”Virginia Zeani”, iată că am reușit să organizăm prima ediție a acestui festival care poartă numele lui Roman Boianciuc, una din cele mai importante personalități ale Reghinului”, a spus Marian Jurgiu, organizatorul festivalului.

Juriu exigent

În finala concursului au concurat cinci tinere interprete, departajarea lor fiind făcută de un juriu format din Kapás Géza, doctor docent la Academia de Muzică ”Liszt Ferenc” din Budapesta, președintele juriului, Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, Vasile Conţiu, directorul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin și maestrul Florin Ionescu Galaţi.

„La baza alegerii câștigătorilor au stat trei criterii. Primul a fost legat de calitatea sunetului și intonație, de interpretarea curată. La instrumentele cu coarde este unul din cele mai exigente aspecte,care presupune ani mulți de muncă până să se ajungă la o înaltă calitate a sunetului. Mereu le spun studenților mei că sunetul nu se va urca niciodată la nivelul degetelor, ci invers, degetele vor atinge înălțimea sunetului. Al doilea aspect este legat de tehnica interpretativă, cum ne raportăm la cântat în timpul interpretatării,. Este la fel de important ca și sunetul , pentru că dacă nu avem o tehnică cât de cât corespunzătoare, atunci nu se poate face o intepretare exacta. Al treilea criteriu este ceea ce simte artistul și ce poate el să transmită atunci când interpretează o lucrare la acest instrument pretențios”, a precizat Kapás Géza, președintele juriului.

Premii substanțiale

Concursul a oferit câştigătorilor premii în valoare totală de aprox. 10.000 Euro. Premiul I a fost în valoare de 1.500 Euro la care se adaugă vioară de maestru în valoare de 5.000 Euro executată de lutierul reghinean Gyorke. Francisc, Premiul II cu o valoare de 1.000 Euro și Premiul III în valoare de 500 Euro.

Cei trei câștigători au primit fiecare câte un trofeu , componente în miniatură a monumentului viorii din fața Bisericii Săsești din Reghin, opera sculptorului reghinean Barothi Ádám.

Dora Lăpuște: „Mă bucur că munca mea a fost răsplătită”

Clasamentul final arată astfel, Locul III: Florentina Stoica, elevă la Colegiul de Artă „Carmen Silva” din Ploiești, Locul II: Maria Marica, studentă în cadrul Acdemiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca și Locul I: Dora Lăpuște, studentă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca.

„Sunt de loc din Cluj, născută și crescută în acest oraș unde studiez muzica la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. Am aflat de existența acestui festival concurs de la prietena și colega mea Maria Marica, câștigătoarea locului 2, și de la profesorul meu de vioară Nicușor Silaghi. În concurs, în prima etapă am interpretat Bach și Mozart, iar în finală am ales să cânt ”Poemul” de E. Chausson, o lucrare foarte dragă sufletului meu și în care mă regăsesc foarte bine. Prezența mea la Reghin la acest concurs a fost o experiență, am cântat cu mare plăcere, nu m-am simțit aici ca într-o competiție. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită și până la urmă a ieșit totul bine. Dat fiind faptul că premiul I a constat și într-o vioară, am ales instrumentul care mi s-a părut că sună cel mai bine. În ce privește vioara cu care cânt, este un instrument vechi de prin 1890 și ceva, o vioară cehă, care sună foarte bine și de care încă mă declar mulțumită. În ce privește viitorul, viața e destul de imprevizibilă și nu am deocamdată planuri. Voi încerca să fac cât de multe pot, pe parte solistică, muzică de camera, poate voi și preda, încă nu știu exact ce și cum, rămâne de văzut”, a declarat pentru Zi de Zi Dora Lăpuște, câștigătoarea concursului de vioară din cadrul Festivalului ”Roman Boianciuc”.

Partea doua a serii a adus în scenă recitalul susținut de Cvratetul Classis , instrumentele folosite de aceștia fiind cele expuse în cadrul expoziției lutierilor reghineni , amenjată cu ocazia primei ediții a Festivalului „Roman Boianciuc”.