„Lege vs. Reputație”, campanie pentru respectarea drepturilor elevilor

Cotidianul Zi de Zi vă oferă oportunitatea de a-l cunoaște pe Ștefan Manea, președintele Consiliului Județean al Elevilor Mureș, aflat în această funcţie de aproape doi ani, mai exact din luna noiembrie 2017. Ştefan Manea are vârsta de 17 ani şi este elev în clasa a XI-a în cadrul Liceului Teoretic “Andrei Bârseanu” din Târnăveni, specializarea Științe ale Naturii – Intensiv Engleză.

Reporter: Ce presupune activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor?

Ștefan Manea: Consiliul Județean al Elevilor Mureș este structura care își asumă reprezentarea elevilor în fața factorilor decizionali – Inspectoratul Școlar Județean Mureș, direcțiunile școlilor – asigurându-se de faptul că drepturile, nevoile și interesele legitime ale acestora sunt aduse la cunoștință decidenților. Astfel, Consiliul Elevilor acționează ca un mecanism care reprezintă vocea elevilor și întreprinde demersuri care au ca scop principal rezolvarea problemelor beneficiarilor primari ai educației.

Rep.: Care este structura Consiliului Judeţean al Elevilor?

Ș.M.: Forul decizional suprem din cadrul Consiliului Județean al Elevilor Mureș este Adunarea Generală, care reunește președinții consiliilor școlare ale elevilor din cadrul unităților liceale de învățământ din județ. Există și un Birou executiv, format din cinci membri: un președinte, trei vicepreședinți și un secretar executiv, care este forul de decizie între întrunirile Adunării Generale și componența care se asigură că hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Consiliului Județean al Elevilor Mureș sunt îndeplinite.

Rep.: Ce ne poți spune despre proiectele actuale, respectiv despre propunerile pentru viitor?

Ș.M.: Recent am încheiat campania “#Euvotez”, care avea ca scop mobilizarea tinerilor de a ieși la vot pentru alegerile din cadrul Parlamentului European. Lucrăm în continuare pentru campania „Lege vs. Reputație”, astfel încât în comisia de revizuire a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de învățământ să fie inclus și chemat la întruniri și un elev reprezentat, care să se asigure că toate drepturile și obligațiile elevilor sunt stipulate în acest document. De asemenea, am început pașii pentru elaborarea Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Județean, care prezintă perspectiva elevilor legată de respectarea drepturilor acestora, dar și gradul în care aceștia își respectă obligațiile, raport care va fi lansat în luna septembrie.

Rep.: Ce obiective de viitor are Consiliul Judeţean al Elevilor?

Ș.M.: Cred și sper că oricine va deține funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Mureș – întrucât mandatul meu de doi ani se încheie la începutul lunii noiembrie – va avea ca obiectiv primordial apărarea intereselor elevilor și demararea de demersuri astfel încât experiența de elev în școlile din județ să se îmbunătățească.

Rep.: Ce te-a motivat să îţi doreşti funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Mureş?

Ș.M.: Probabil ceea ce m-a motivat cel mai mult să candidez pentru această funcție este faptul că nu mai voiam să mă complac în starea actuală a sistemului de învățământ. Mă vedeam pe mine și îmi vedeam colegii cum ne plângem mereu de ceea ce se întâmplă, însă nimeni nu era gata să își asume ceva concret pentru a putea schimba status quo-ul. Așa că, din impuls, am decis în cadrul unei ședințe a Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Mureș, când încă aveam poziția de membru al acestui forum, să încerc să rezolv câteva dintre problemele pe care eu le-am descoperit și care aveau să-mi fie prezentate ulterior.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN