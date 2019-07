Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Papp Zsófia: ”Subiectele au fost neașteptate”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din judeţul Mureş. Performera Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas” din Târgu-Mureş, Papp Zsófia, absolventă a specializării ”Științe Sociale”, a reușit să obțină media finală de 9,88.

Reporter: Cât de dificil ți s-a părut examenul de bacalaureat?

Papp Zsófia: Comparativ cu subiectele rezolvate în timpul orelor de pregătire, examenele scrise mi s-au părut un pic mai grele, deoarece subiectele care au picat ne-au luat prin surprindere. Nu mă așteptam la ele. De exemplu, am fost aproape sigură că eseul din subiectul de Istorie va avea ca temă secolele XVIII-XX, dar, în schimb, am primit Evul Mediu. Sau la Română, mi s-a părut că genul dramatic și genul epic aveau mult mai multe șanse să pice, decât liricul, care a fost și în anul anterior. De altfel, nu am avut probleme, iar după probele scrise am simțit că lucrurile au mers destul de bine și e posibil că primesc o notă mai mare de 9, dar subiectele au fost neașteptate, din punctul meu de vedere.

Rep.: Ai avut multe emoții?

P.Z.: Deși m-am simțit pregătită pentru aproape oricare subiect care putea pica, înainte de proba la Română am fost cuprinsă de incertitudini și am devenit destul de stresată. Dar din momentul în care am ieșit din sala în care a avut loc examenul de Română, m-am simțit ca și cum bacalaureatul s-ar fi terminat și n-am mai avut emoții pentru celelalte trei probe.

Rep.: Cât de mult te-ai pregătit pentru bac?

P.Z.: Pe parcursul clasei a XII-a m-am pregătit destul de puțin specific pentru bac. Pot spune că m-am pregătit numai pentru testările mai importante, deoarece am luat parte ca organizator a mai multor evenimente legate de consiliul elevilor din Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, cărora, într-un fel, le-am acordat prioritate. De-a lungul anilor petrecuți în liceu, am încercat să exploatez posibilitățile date de activitățile organizației elevilor, care, fără îndoială, au contribuit la dezvoltarea mea personală. Totuși, m-am străduit să fiu la zi și cu învățarea materiei predate, pentru teste. Deci, pot spune că am învățat „step-by-step”. Cel mai intensiv m-am pregătit pe parcursul celor patru săptămâni dintre festivitatea de absolvire și examenul propriu-zis. În acest interval mi-am propus să mă trezesc la o oră rezonabilă, dimineața învățând materiile pe care încă nu le stăpâneam atât de bine, iar după-masa și spre seară urmând alte reprize de recapitulare a materiei deja învățate. Am dedicat învățării zilnic aproximativ 6-7 ore.

Rep.: Ce te pasionează? Ce îți place să faci în timpul liber?

P.Z.: Îmi place să îmi petrec timpul liber dansând. Pe parcursul anilor de liceu am făcut parte din trupa de dansuri populare a școlii, având chiar poziție de conducere în cadrul trupei. De asemenea, particip cu drag la diferite cursuri și activități de tipul team building, diferite workshop-uri. Îmi place să călătoresc și să merg în excursii. Am încercat să profit la maxim de anii de liceu din toate punctele de vedere.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN