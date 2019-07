Evoluţia înmatriculărilor de autoturisme second hand în România

Numărul înmatriculărilor de autoturisme second hand a scăzut, în România, cu aproape 7,29%, în primul semestru al anului, până la 217.701 de unităţi, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018, când erau înregistrate 234.794 de exemplare, reiese din statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultată de Agerpres.

Potrivit Direcţiei de specialitate, în intervalul ianuarie – iunie 2019, din totalul înmatriculărilor de autoturisme rulate, cele mai multe au fost pentru: Volkswagen – cu 53.341 de unităţi (-10%, comparativ cu perioada similară din 2018), BMW (21.916 unităţi, -1,45%), Audi (20.468 unităţi, -6,71%), Opel (19.918 unităţi, -21,30%), Ford (18.272 unităţi, -15,96%), Mercedes-Benz (12.114 de unităţi, -0,53%) şi Skoda (10.191 unităţi, -3,72%).

La nivelul lunii iunie, numărul înmatriculărilor de autoturisme second hand a ajuns la 33.610 unităţi, în scădere cu 11,05%, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, când se consemnau 37.784 de unităţi.

În acelaşi timp, pe segmentul autoturismelor noi, înmatriculările au crescut, în perioada ianuarie – iunie, cu 19,23%, până la 71.620 de exemplare, faţă de cele 60.068 de unităţi centralizate cu un an în urmă, în acelaşi interval.

Cele mai multe solicitări au vizat mărcile: Dacia – cu 21.377 de unităţi (în creştere cu 30,31% faţă S1 din 2018), Renault (6.187 de unităţi, +64,59%), Skoda (5.567 de unităţi, +2,94%), Ford (5.312 unităţi, +12,81%), Volkswagen (5.159 de unităţi, -3,08%) şi Opel (3.922 de unităţi, +15,35%).

Pe de altă parte, cea mai redusă frecvenţă a înmatriculărilor de autoturisme noi s-a consemnat la: Mini (8 exemplare), Alfa Romeo (6), Lamborghini (3), Subaru, Maserati, Bentley (2), Lada şi Ferrari (1).

(www.agerpres.ro)