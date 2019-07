Turiștii întâmpinați cu căldură la Casa Răstolița de „La Alei”

Share



Standul comunei Răstolița la Festivalul Văii Mureșului, situat în centru „La Alei”, a fost și în acest an frumos împodobit cu obiecte vechi, grație inimoaselor femei din comună. Printre aceastea se numără și Dochia Simioneț, fostă învățătoare, actualmente pensionară, cea care se ocupă cu decorarea casei încă de la începuturi.

Casa este clădită în stil țărănesc, cu cele trei camere specifice. În casă, vizitatorul poate descoperi tradițiile specifice Răstoliței, precum și ocupațiile de bază ale oamenilor acestor locuri, printre care creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, cultivarea pământului, precum și pescuitul și vânătoarea, dat fiind faptul că zona se pretează acestor ocupații.

„Mă ocup de amenajarea casei alegorice a comunei Răstolița aici, „La Alei” încă de la început. De 15 ani fac ca Răstolița să aibă o casă frumoasă și primitoare la festival. Casa, care s-a construit cu sprijinul substanțial al domnului primar Marius Lircă, se compune din trei camere, exact cum erau casele pe vremuri, iar în față un târnaț, cum i se mai spune pe la noi. Camera din mijloc este ca un fel de living, tinda cum îi spunem noi, locul unde se primeau oaspeții. Apoi, în stânga avem camera care reprezintă bucătăria și războiul de țesut, camera dinapoi cum i se mai zice, și camera dinainte, unde sunt păstrate lucrurile mai de valoare. În general, omul petrecea mai mult timp în camera din spate, în bucătărie, iar în tindă își primea musafirii. Pe vremuri, femeile, pe timpul iernii, aveau o ocupație deosebită. Având mulți copii, ele se ocupau de țesut, pentru asigurarea hainelor necesare familiei. Țeseau pânze din care confecționau pentru toată familia haine, lenjerie de pat și covoare”, ne-a declarat Dochia Simioneț, gazda casei Răstolița.

Obiecte vechi de peste un secol

Obiectele care sunt expuse în casă sfidează trecerea timpului, unele dintre acestea depășind suta de ani, păstrate cu sfințenie de gazdele casei.

„Aceste obiecte sunt moștenite de la bunici și străbunici, aduse de femeile din comună. La amenajarea casei alegorice și-au adus aportul în jur de șase femei. Dintre cele mai vechi obiecte duse de mine sunt stativele, războiul de țesut, care are o vechime de peste 100 de ani, costumul popular al tatălui meu, care are o vechime de aproape 90 de ani, prosoape vechi, și ele cu o vechime de aproape un secol. Obiectele sunt bine păstrate și în perioada în care nu este festival. În ce mă privește, mi-am amenajat acasă o încăpere unde am expus toate lucrurile pe care le-am moștenit de la bunici și străbunici. Acasă, mi-am amenajat un colț în stil țărănesc, unde păstrez aceste obiecte valoroase, pe care le voi lăsa moștenire și eu la rândul meu urmașilor”, a precizat Dochia Simioneț.

Cea mai mare statisfacție a gazdelor este atunci când văd musafirii încântați de ceea ce văd în casa Răstolița.

„Și în acest an am avut parte de vizitatori, de oameni curioși de aceste obiecte vechi expuse în casă, care ne-au lăudat căsuța, au făcut multe poze, dovadă că le-a plăcut ce au văzut la noi”, spune Dochia Simioneț.

Cei care au trecut pe la standul Răstolița au avut parte și de tradiționala pâine făcută în cuptor, responsabilul fiind și în acest an Ioan Bendorfean cu al său deja binecunoscut cuptor, unde au putut gusta pe viu bunătățuri precum plăcinta cu brânză, cu varză, și tradiționala pâine.