Condiții bune pentru 1.200 de elevi din Luduș

Primul clopoțel, sau prima sonerie din noul an școlar s-a auzit și în școlile din orașul Luduș în dimineața zilei de 9 septembrie.

Mai întâi, la ora 8.00 la Școala Gimnazială nr. 1, acolo unde cei 600 de elevi învață în trei corpuri de clădire care găzduiesc 15 clase la ciclul primar și 12 clase în ciclul gimnazial, din care 18 clase sunt cu predare în limba română și nouă clase cu predare în limba maghiară.

În cursul vacanței de vară au fost igienizate sălile de clasă și a fost complet utilat Cabinetul de biologie cu mobilier nou. La festivitate au fost prezenți primarul Cristian Moldovan, Bogdan Jurca de la Poliția națională, preoții Mihai Cercel și Czirmay Cs. Levente și directorii școlii Alina Șofron și Aszalos Rozalia. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a fost prezent inspectorul școlar drd. Antoniu-Ioan Berar care a participat la festivitățile organizate de toate cele trei școli din oraș.

La Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, 745 de elevi în clădirea principală și în mod provizoriu în săli amenajate în fostul internat al Liceului Tehnologic nr. 1. În ziua de 20 august 2019 la Agenția de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia, primarul Cristian Moldvan a semnat contractul de finanțare în valoare de 10.724.260 lei pentru extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”. Termenul limită de finalizare a proiectului este 31 mai 2022 și până atunci trebuie să se desfășoare licitația de execuție, construcția clădirii și darea în folosință. La festivitate au participat Cristian Moldovan și Marius Dudilă, preotul Viorel Ormenișan, președintele comisiei de părinți, plt. adj. Gheorghe Vântu de la Plutonul de jandarmi,cadre didactice, părinți și elevi.

Liceul Tehnologic nr. 1 are cel mai mare număr de elevi dintre școlile orașului: 870 de elevi care învață în 34 de clase. Cuvântul de binecuvântare pentru noul an școlar a fost rostit de preoții Constantin Savu și Czirmay Cs. Levente după care au rostit alocuțiuni reprezentanții Poliției naționale, Adrian Mora și Bogdan Jurca, Antoniu-Ioan Berar de la ISJ Mureș, Claudiu Ciucă, directorul liceului și primarul orașului, Cristian Moldovan. Au fost prezentate și clasele de „boboci”, a IX-a A cu profil de Informatică-matematică, diriginte Ioan Pop; a IX-a B – Științele naturii – Rodica Dan; a IX-a C- Științele naturii, intensiv limba engleză – Smaranda Gherman; a IX-a D – Științele naturii cu predare în limba maghiară – Morar Melinda; a IX-a E – Filologie, intensiv limba franceză – Cristian Drăghia; a IX-a F – profil Electrotehnic- Kovaci Imola; a IX-a G – Mecatronică – Ioan Adela Gliga; a IX-a M – cu profil de mecanică auto – Marcel Perde; a IX-a T – Confecționer produse textile – Andreea Drăguș.

O caracteristică reprezentativă pentru toate școlile din orașul Luduș este asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea procesului de învățământ. Toate catedrele sunt acoperite cu profesori calificați, cu grade didactice și profesionale corespunzătoare. La fel, școlile dețin autorizațiile de funcționare necesare, o garanție certă a unor condiții corespunzătoare.

Școala, principala sursă a performanței viitoare

”Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la festivitatea de începere a noului an școlar în această frumoasă unitate școlară renumită la nivelul județului nostru. Sper că această vacanță a fost un bun prilej pentru recreere, dar și pentru pregătirea începerii noului an școlar. În primul rând urez un bun venit elevilor din clasele pregătitoare și din clasele a IX-a care pășesc pentru prima dată în școală în calitate de elevi. Sper ca cele ce vă întâmpină astăzi să fie pe măsura așteptărilor voastre, precum și să vă adaptați cât mai repede și mai bine la cerințele școlii. Începutul acesta de drum este un motiv de reflecție pentru ceea ce înseamnă școala în viața noastră. Școala este principala sursă a performanței viitoare, iar rezultatele bune la învățătură sunt cea mai bună bază pentru o carieră viitoare. Dacă familia este stâlpul societății, atunci școala este temelia pentru ce realizează un om în viață. Fără școală nu există un viitor, nu există nimic trainic și bun pentru societate, pentru națiune, pentru om. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru efortul pe care îl fac an de an, zi de zi, în educarea copiilor noștri, precum mulțumesc tuturor părinților prezenți într-un număr atât de mare. Această constatare îmi dă încredere în implicarea dumneavoastră în viitorul acestor copii. Îmi doresc ca sunetul clopoțelului în noul an școlar să anunțe un an plin de succese și realizări, cu rezultate foarte bune la învățătură, care să facă cunoscută această școală, prin calitate, seriozitate și performanță”, a declarat Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș.

Sprijin din partea Inspectoratului Școlar

”Cu prilejul începerii noului an școlar, echipa Inspectoratului Școlar Județean Mureș vă urează succes în activitate, sănătate, putere de muncă și rezultate cât mai bune la învățătură, la concursuri și olimpiade școlare, precum și la examene”, a transmis Antoniu-Ioan Berar, inspector școlar.

Momente și trăiri pline de emoție

”După o vacanță frumoasă și plăcută, ne aflăm astăzi la începutul unui nou an școlar, cu o semnificație deosebită pentru cei care îi trec pragul cuprinși de dorința cunoașterii și acumulării a cât mai multe cunoștințe utile pentru viața de zi cu zi. Îi rog pe elevii din clasele mai mari să îi primească pe cei din clasele a IX-a cu drag, să-i ajutați, să-i înțelegeți și să îi îndrumați, pentru că sunt momente și trăiri pline de emoție pentru ei în aceste zile de început de an școlar. Așadar, să le dăm dovezi de prețuire ajutându-i atunci când este cazul. În concluzie, vă spun că profesorii liceului nostru sunt bine pregătiți și au așteptări mari de la voi, așadar de mâine încep cursurile, de mâine se predă, de mâine încep responsabilitățile pentru voi, numai așa vă putem ajuta să vă formați profilul pentru viitor. Vă doresc tuturor elevilor un an școlar cu realizări notabile, cu rezultate bune la învățătură și purtare și să nu uitați că mândria părinților sunteți voi, copiii”, a subliniat Claudiu Ciucă, directorul Liceului Tehnologic nr. 1.

Protecție și siguranță

”Anul acesta, mai mult ca în alți ani venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că adevărații profesioniști vă sunt alături și au ca prioritate permanentă siguranța dumneavoastră. Cei mai mulți dintre noi suntem părinți și știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și de protecție. Noi credem că va fi o colaborare permanentă între structurile MAI, cadre didactice și părinți care asigură premisele uni parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor care ar putea perturba liniștea comunității în care trăim. Vrem să oferim copiilor noștri un an școlar încununat de performanță și în siguranță. Acest lucru presupune ordine în sistem, coordonare între autoritățile locale și centrale, planuri concrete și foarte multă responsabilitate. Nu este ușor, dar este o misiune pe care ne-o asumăm și în care credem”, a afirmat Adrian Mora, agent șef principal.

Ioan A. BORGOVAN