Cornuri cu mucegai descoperite în două şcoli din Mureş

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Mureş a descoperit, joi, în două şcoli din comuna Band şi din satul Nazna, comuna Sâncraiu de Mureş, mai multe cornuri cu urme de mucegai, după ce prefectul Mircea Duşa a dispus un control în urma unei sesizări.

“Am fost sesizaţi cu privire la existenţa unui corn cu mucegai la o şcoală din Band. Ne-am deplasat acolo şi am descoperit un corn care prezenta urme de mucegai. Cornul respectiv nu mai era la şcoală, era dus acasă de către un copil. Am verificat multe dintre cornurile care s-au împărţit astăzi la şcoală, dar erau în regulă. În schimb, în satul Nazna, am descoperit un lot de 18 cornuri care prezentau urme de mucegai. Cornurile au acelaşi furnizor. Noi credem totuşi că este vorba despre un accident nedorit, cauzat de un şoc termic, în sensul că aceste cornuri probabil sunt ambalate calde, sunt transportate cu maşini cu climă şi sunt descărcate la 25-30 de grade Celsius, fapt ce produce condens. Mucegaiul poate să apară pe fondul umidităţii. Am efectuat astăzi mai multe controale şi am constatat că acestea sunt cazuri izolate”, a declarat, pentru Agerpres, şeful CJPC Mureş, Liviu Todoran.

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a dispus, joi, CJPC Mureş să efectueze un control după ce la o şcoală din comuna Band a fost sesizată existenţa unui corn cu mucegai, convocând pentru vineri instituţiile implicate în gestionarea programului “Lapte şi corn”.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureş, Gabriela Uifălean, a declarat, pentru Agerpres, că instituţia nu a fost sesizată oficial de către vreun părinte sau de către unitatea şcolară din Band, ci s-a autosesizat în urma apariţiei, pe o pagină de socializare, a informaţiei potrivit căreia un părinte a descoperit cornul mucegăit în ghiozdanul unui copil aflat în clasa pregătitoare.

“Nu avem o sesizare scrisă, ne-am autosesizat în urma postării pe Facebook a unei informaţii şi a discuţiilor avute cu jurnalişti. Dimineaţă inspectorii noştri se vor deplasa la Band, care vor verifica produsele. Am vorbit deja la şcoala respectivă şi ni s-a spus că ar fi vorba despre un produs”, a arătat Gabriela Uifălean.

Cu câteva zile înaintea sfârşitului anului şcolar 2018-2019, alte două şcoli din Târgu-Mureş au semnalat că produsele de panificaţie primite pentru copii prezintă mucegai, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Mureş constatând existenţa unor mucegaiuri la unul dintre sortimentele distribuite.

Inspectorii DSP Mureş susţineau atunci că prezenţa mucegaiului poate provoca, pe lângă probleme respiratorii, şi reacţii alergice la copii, iar unii spori de mucegai conţin microtoxine care pot produce chiar simptome gastro-intestinale şi boli digestive mult mai grave.

(www.agerpres.ro)