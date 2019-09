Un nou workshop marca UMFST și American Corner: „Be successful”

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș în colaborare cu Biblioteca Județeană Mureș și Consiliul Județean Mureș organizează workshopurile „Be successful: Born to be free, born to be me” între 17 octombrie și 19 decembrie la sediul American Corner de pe strada Primăriei, nr. 2.

Cursurile vor fi ținute în fiecare joi, între orele 16.30-17.30 de către dr. Dana Rus și dr. Nicoleta Marcu de la UMFST.

Cursul este gratuit și presupune cunoștințe medii sau avansate de cunoaștere a limbii engleze. Înscrierile se fac până în 13 octombrie la adresa de e-mail americancornertgm@gmail.com.