”Ziua Porumbului” 2019. Soluţii personalizate, de la Timac Agro

Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale și instituții din domeniul inputurilor și tehnologiei pentru agricultură au participat joi, 19 septembrie, la prima ediție a ”Zilei Porumbului”, eveniment organizat pe un lot experimental de teren în apropiere de orașul Iernut, de companiile mureșene Dafcochim Agro și Cereal Prod.

Au răspuns ”prezent” invitației lansată de Dafcochim Agro și Cereal Prod reprezentați ai următoarelor companii și instituții: Adama România, Ascenza Agro România, Azomureș, Bayer Crop Science România, Belchim România, Carmeuse România, Corteva Agriscience România, Dafcochim, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, KWS Semințe, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Saaten Union România, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România, Timac Agro România și Vantage România.

„Suntem prezenţi pe piaţă de 13 ani, conceptul firmei este de a oferi fermierilor produse diferite şi servicii personalizate, la fel ca în Franţa. Am pornit cu cinci produse, iar în prezent avem în portofoliu peste 30 de produse, atât solide cât şi lichide. Conceptul firmei este de a oferi produse diferite. Plantele, pe lângă macroelemente principale au nevoie şi de patru elemente secundare şi de microelemente. În produsele Timac Agro găsiţi atât macroelemente secundare, cât şi microelemente. Pe lângă cantitatea de elemente nutritive pentru plantă este la fel de important şi raportul între elemente, iar cu produsele Timac putem face să ne apropiem cât mai mult de nevoile plantelor. În viaţa fiecărei plante sunt diferite faze vegetative: condiţii meteo, stres cauzat de erbicide, de tratamente fito-sanitare etc., care stagnează planta. Nu este aşa de vizibil ca şi la animale, de exemplu, dar stagnarea aceasta de două-trei zile sau de o săptămână poate să se vadă la producţia finală. În acest sens, suntem singura firmă de pe piaţă care are în portofoliu biostimulatori în produsele solide”, a declarat Janos Albert, reprezentant Timac Agro România.

Alex TOTH