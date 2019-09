Cum să alegi corect tâmplăria termoizolantă

Share



Atunci când construiești sau renovezi o locuință este normal să pui accent pe calitate, iar un element extrem de important al casei este tâmplăria termoizolantă

O fereastră aleasă cu simț de răspundere îți oferă confort, îți protejează căminul, te ajută să ai multă lumină naturală și îți asigură costuri mai mici la încălzire. În dorința de a afla cum trebuie să alegem corect tâmplăria termoizolantă, am cerut informații de la reprezentanții firmei mureșene Ferestre Partner, companie cu 17 de experință în acest domeniu.

Când e vorba de calitatea tâmplăriei, ar trebui să luați în considerare următoarele criterii: performanța energetică, securitatea și siguranța, confortul acustic, durata mare de viață. La fel de importante sunt designul și întreținerea ușoară.

Dacă vreți să optați pentru ferestre de calitate superioară, vă sfătuim să fiți atent la următoarele aspecte:

1. Profilele PVC folosite la fabricarea tâmplăriei termoizolante: Puteți alege profile cu adâncimi de construcție de 76, 82, 82 SMART și 92mm, profile cu 5 și 6 camere de izolare termică. Se recomandă utilizarea unui brand cu notorietate, o condiție esențială fiind ca profilul din PVC să fie Clasa A (cel mai înalt grad de calitate), armat cu oțel – grosime de 2mm, pentru o durată de viață mai mare, cu garnitură mediană, pentru protecție termică și acustică a ferestrei.

2. Sistemul de feronerie folosit pentru echiparea ferestrelor și a ușilor. Feroneria reprezintă ansamblul de piese dispus pe toc și pe cercevea, care permite manevrarea ferestrei, adică închiderea și deschiderea acesteia. Siguranța și securitatea casei sunt foarte importante pentru familia dvs. Statisticile arată că, în proportie de 80%, pătrunderea prin efracție se face prin ferestrele și ușile de terasă. Spargerile se produc destul de repede, prin forțarea ferestrei din balamale, cu ajutorul unor unelte simple, precum șurubelnița sau levierul. De aceea, feroneria joacă un rol vital în sistemul de protecție antiefracție. Vă apără de vizitatorii nepoftiți.

3. Echiparea cu geam termoizolant – Proprietățile de izolare termică și fonică a ferestrelor sunt în mare parte influențate de calitatea geamului izolant. Este importantă alegerea vitrajului adecvat, având în vedere că geamul reprezintă peste 80% din suprafața unei ferestre. O sticlă bună va ridica performanțele întregului sistem.

4. Măsurători și montaj – O fereastră de calitate poate fi pusă în valoare doar printr-un montaj corect al acesteia, altfel vor apărea disfuncționalități majore ale ferestrei, care îi vor diminua drastic durata de viață. Pentru că la noi teoria are valoare doar dacă o transpunem în pratică, vă invităm să aflați soluțiile tehnice oferite de Ferestre Partner. Activăm pe piața de profil de 17 ani, cu un portofoliu foarte mare de clienți multumiți, provenind atât din zona rezidențială, dezvoltatori imobiliari, sau companii din zona industrială. Este foarte important să știți că cele mai noi soluții tehnice le puteți vedea în showroom-ul nostru dedicat, iar specialiștii noștri vă pot oferi consiliere tehnică și soluții personalizate, astfel încât la final să puteți lua cea mai bună decizie.

√ La noi găsiți o gamă variată de profile cu adâncimi de construcție de 76, 82, 82SMART și 92mm – toate profile Clasa A, o soluție de top fiind profilul Salamander bluEvolution92, care are o performanță energetică de excepție. Datorită performanței energetice ridicate, este profilul preferat pentru casele pasive. În plus, oferă rezistență statică sporită. Formele minimaliste ale profilului îi conferă un design modern, indiferent de cerințele arhitecturale.



Beneficii: • Performanță energetică: un coeficient de trasfer termic până la Uw=0,75 W/(m²K) • Confort acustic: protecție fonică până la 47 dB • Securitate: protecție la efracție până la RC 2 • Adâncime de construcție 92mm • Geam izolant triplu, cu grosimi de 52 sau 60mm • Etanșare sporită: 3 garnituri

√ Elementele de închidere și deschidere au fost atent selecționate, deoarece fiabilitatea ferestrelor și ușilor este influențată în mare măsură de acestea. Dotări importante și utile ale feroneriei Maco MultiMatic sunt piesele de închidere antiefracție, ventilație economică și sistem împotriva utilizării incorecte – dotări în standard ale ferestrelor noastre!

Maco Multi-Power este feroneria caracterizată de prezența balamalelor ascunse. Această însușire distinctivă oferă ferestrelor atât un design exclusivist, cât și o siguranță sporită, când sunt echipate cu vitraje foarte grele, garantând o protecție antiefracție până la RC 2.

Maco Tricoat este o feronerie specială, datorită stratului de pulbere care se aplică peste suprafețele zincate. Prin acest sistem de vopsire, feroneria Maco Tricoat ajunge la o rezistență chimică foarte mare și este, din punct de vedere al protecției la coroziune, superioară feroneriilor întâlnite în mod uzual în piață. Este recomandată în mediile unde condițiile de exploatare sunt severe, precum: zone cu salinitate crescută, încăperi cu umiditate ridicată, zone industriale urbane cu nivel ridicat de noxe sau în unități alimentare.

√ Economiile de energie le realizezi datorită sistemului etanș al vitrajului, căldura păstrându-se la interior în sezonul rece, radiația solară fiind reflectată vara. Astfel, costurile de încălzire și cele generate de utilizarea aerului condiționat scad semnificativ. Soluția optimă, în acest caz, este un triplu vitraj cu o sticlă de ultimă generație SGG Planistar SUN – sticlă cu depunere pentru vitraje cu izolare termică sporită, protecție solară și transparență. Planistar SUN are dublă proprietate: emisivitate joasă (prin reflexia radiației infraroșii cu mare lungime de undă) și control solar (prin reflexia unei mari părți a energiei solare).

Performanțele geamului termoizolant sunt, de asemenea, influențate de distanțierul dintre foile de sticlă. Astfel pachetele de sticlă oferite de noi sunt echipate în standard cu distanțier termic performant – DuraTherm – pentru a reduce la minim riscul de formare a condensului. DuraTherm este distanțierul termic (Warm Edge) aplicat robotizat, cu înalte performanțe de izolare, etanșeizare și rezistență. Această tehnologie permite înlocuirea unui ansamblu de componente folosite la distanțierele clasice (distanțier + sită moleculară + butil utilizat la prima sigilare), cu o singură componentă. Datorită liniei tehnologice moderne, se poate realiza geam izolant de dimensiuni foarte mari de până la 10mp.



√ Montajul, element cu o importanță foarte mare, clasic sau profesional cu bandă precomprimată, este realizat cu echipe specializate și e executat în conformitate cu ceea ce precizează cataloagele tehnice. Materialele de montaj sunt de cea mai bună calitate, iar soluțiile constructive sunt cele mai adecvate, conferind lucrării etanșare și funcționalitate. Astfel, ai câteva elemente esențiale de care trebuie să ții cont pentru ca alegerea făcută să îți aducă satisfacții pe termen lung.

Mai multe informații în showroom. Ferestre Partner Showroom: Târgu Mureș, str. Livezeni nr.4/A2 (în curtea fostei Coop. Metalul) 0265-256274, 0744201848 https://www.facebook.com/FerestrePartner/

NOU! Alege noua fereastră SMART – Calitate, la preț imbatabil!