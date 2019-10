Campanie de ajutorare pentru micuțul Eduard Valentin Oprea

Share



Eduard Valentin Oprea este un băiețel de 3 ani din Reghin diagnosticat cu Neuroblastom (tumoră retroperitoneală). Pentru ajutorarea micuțului Eduard, Asociatia “Salvează O Inimă” a inițiat o campanie de ajutorare, scopul fiind strângerea sumei necesare oprației medicale ce urmează a fi efectuartă la o clinică din Franța.

Povestea micuțului Eduard

Peste câteva zile, în 14.10 împlinește 3 ani. Un copil plin de viață și mereu vesel. Chiar și în cele mai grele momente.În ziua în care toți copiii își începeau vacanța de vară…pentru el a început cea mai grea luptă…grea chiar si pentru cel mai puternic adult. După o zi petrecută cât se poate de normal pentru orice copil, a ajuns în sala de operații a Spitalului Clinic de Urgență Tîrgu Mureș unde a suferit o operație de urgență inițial fiind suspect de apendicită acută, însă în timpul operației medicii si-au dat seama că era mai mult de atât. Era o hemoragie internă, pe care nu au reușit in timpul operației sa o oprească. I-au făcut transfuzie de sânge… părinților li s-a spus că va trăi doar dacă ” cred într-o minune”. Minunea s-a întâmplat și a doua zi s-a oprit sangerarea. Atunci au aflat că micuțul are o tumora foarte mare retroperitoneala.

Imediat ce micuțul și-a revenit și a putut fi transportat, in data de 24.06.2019 a fost dus la insistența părinților la Institutul Oncologic „prof Dr Ion Chiricuta” unde a stat internat până în data de 30.08.2019. Tumora giganta de 15 cm a fost interpretată ca fiind neuroblastom (suspiciune) și s-a decis debutarea chimioterapiei. După 3 ședințe de chimioterapie tumora s-a redus semnificativ ajungand la 4 cm.S-a externat de la oncologie urmând ca în data de 11.09.2019 să fie operat pe secția Chirurgie Infantilă Cluj.

S-a intervenit chirurgical dar din păcate nu s-a facut altceva decât să se ia o mostră de țesut renal…pentru a ajunge la aceeași concluzie: neuroblastom (suspiciune).

În urma acestei operații medicul chirurg a constatat că această operație nu este posibil de efectuat în România, recomandând efectuarea tratamentului și a operației în străinătate. Astfel părinții au depus dosare spre consultare la clinici din străinătate. Până în acest moment, au primit o singură speranță din partea clinicii Gustave Roussy Cancer Campus.

O speranță care îi bucură pe părinți, dar care le dă un sentiment de neputință, viața micuțului lor îi costă 358.374,40 euro tratamentul, plus 24.882,40 euro pentru operație. Asta într-un deviz estimativ. În speranța că Statul Român va contribui cu ceva la aceste costuri, s-a depus un dosar pentru aprobarea formularului S2 pentru operație. Răspunsul privind aprobarea dosarului urma să fie primit luni 07.10.2019. El ar trebui să ajungă pentru începerea tratamentului la Gustave Roussy joi 10.10.2019.

Deși nu credeam că o să ajungem vreodată în situația în care să cerem cu disperare ajutor….micuțul Eduard este motivul pentru care apelăm la bunătatea și bunăvoința dumneavoastră! Ajuați-ne să îl salvăm pe micul luptător care ne învață pe noi să luptăm alături de el pentru viață lui.

Unde se pot face donații:

Denumire entitate: Asociatia “Salvează O Inimă”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Oprea) al copilului pentru care faceți donația!