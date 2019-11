Cosmin Pop a votat de plăcere pentru un candidat asemănător principiilor sale

Share



Antreprenorul local Cosmin Pop, a fost prezent astăzi la vot în cadrul secţiei de votare din Liceul Electromureş din Târgu Mureş.

„În primul rând am votat de plăcere. Toată lumea votează din constrângeri de natură morală, eu am votat de plăcere. Este chiar o plăcere deosebită să poţi să delegi pe cineva asemănător ţie să intreprindă un demers cum e cel de a obţine preşedinţia României. Am votat pentru o Românie în care normalitatea să fie regulă şi nu excepţie, am votat pentru o Românie Europeană, şi o Românie convivială şi firească. “, a spus Cosmin Pop.

Totuşi omul de afaceri mureşean a criticat lipsa dezbaterii electorale între principalii candidaţi. “Am o singură observaţie, care sper să nu ducă la absenteism, campania aceasta electorală cufundată într-un profund anonimat. Cred că ar trebui să revenim la transmitere şi la dezbatere , la mesaje, la îndemnuri, la chestiuni care sunt de natură a motiva alegătorul să îşi exercite votul pentru unul dintre candidaţi”, a declarat Cosmin Pop, care este şi un posibil candidat la Primăria Târgu Mureş.