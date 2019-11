Programul de finanțare Pro Economica, accesibil pentru fermierii mureșeni

Share



Zeci de beneficiar ai programului de finanțare “DE MINIMIS” în domeniul agricol pentru județele Mureș, Harghita și Covasna, demarat de Fundația Pro Economica, au semnat în cursul zilei de joi, 21 ianuarie, contractul de finanțare, la Căminul Cultural din Deda, prima comună din seria de cinci unde fundația va organiza astfel de acțiuni menite să vină în sprijinul fermierilor.

Emanoil Grama (Dedrad): „Procedura nu a fost complicată”

Beneficiarii s-au declarat mulțumiți de lejeritatea cu care au decurs lucrurile în ce privește documentația necesară, mult mai simplă decât în cazul altor forme de sprijin. „Am semnat un contract în vederea achiziționării unui efectiv de animale, respective 50 de capete de ovine. Este minunat acest ajutor care se oferă fermierilor prin această fundație. Dacă depuneam un efort mai concentrat puteam obține această finanțare și prin alte mijloace, dar e bine și așa, ajutor necesar pentru a ne extinde și a ne moderniza. Procedura nu a fost complicată, am făcut documentația necesară iar acum am venit să semnăm contractul de finanțare. Despre acest ajutor am aflat prin intermediul unor șefi de asociație care ne-au adus la cunoștință despre acest program de sprijin la care am aderat imediat. Este primul astfel de program la care participăm, stau un pic în cumpănă, să nu fiu prins cu ceva la mijloc, dar sper ca totul să fie bine”, a precizat Emanoil Grama din localitatea Dedrad, comuna Batoș

Nagy Tibor (Batoș): „A fost foarte simplu”

Tot din comuna Batoș a fost prezent și Nagy Tibor, dornic să-și achiziționeze un solar prin intermediul programului inițiat de Fundația Pro Economica. „Am semnat un contract de finanțare pentru un solar și pentru o instalație de încălzire a solarului . Valoarea este de 15.000 de euro, iar cu prtea mea de cofinanțare, valoarea totală ajunge undeva la 20.000 de euro. Am decis să apelez la această formă de sprijin, dat fiind faptul că până acum am avut un solar mai vechi, făcut de mine, iar cu acest solar nou sper să pot lucra mai ușor , eu și familia mea , dat fiind faptul că este un solar modern. Până acum foloseam solarul mai mult pentru răsaduri, iar vara mai puneam tomate, castraveți. Fiind un solar modern, iar până la 5 grade nu e nevoie de foc, putem face răsadurile mai repede .Procedura pentru întocmirea actelor pentru acest sprijin nu a fost deloc complicată, chiar a fost foarte simplu pot spune. Am mai încercat și cu alte forme de sprijin dar nu am reușit. Acum a fost mai simplu și sper să ajung să achiziționez ce mi-am propus”, a spus Nagy Tibor.

Demeter Tomas Flavius (Ideciu de Jos) : „Sper ca această investiție să fie un de bun augur”

Printre oportunitățile oferite de programul de finanțare al Fundației Pro Economica se numără și achiziția de utilaje agricole. A răspuns prezent unei astfel de oportunități și Demeter Tomas Flavius din localitatea Ideciu de Jos, care va intra în posesia unui tractor Belarus, ce urmează să fie achiziționat prin intermediul companiei reghinene IRUM. „Am semnat un contract în vederea achiziționării unui tractor Belarus de la Compania IRUM SA Reghin. Mă ocup cu agricultura, respectiv cu cultivarea cerealelor, pe o suprafață de 45 de hectare. Este primul program la care apelez cu succes în vederea obținerii unei finanțări. Am mai încercat și cu alte prilejuri dar din păcate nu a mers. Sper ca această investiție să fie un de bun augur, sa ne ajute să facem o agricultură mai performantă decât până acum”, a precizat Demeter Tomas Flavius.

Viorel Stegar (Bistra Mureșului): „Condițiile cerute au fost extrem de simple față de cele cerute la proiectul prin GAL”

Tot pe utilaje, dar de cu totul altă factură, s-a axat și Viorel Stegar, crescător de animale din localitatea Bistra Mureșului, comuna Deda. „Mă ocup cu creșterea bovinelor , a vacilor de lapte în special, iar din această toamnă am achiziționat și cinci vițele rasa Angus, să am în paralel cu vacile de lapte și animale pentru carne. Am depus o cerere de finanțare în vederea achizției de utilaje , respectiv un Mig, o vidanjă și un plug pentru gunoiul de grajd. Mai am un proiect aflat în derulare prin Grupul de Acțiune Locală prin care an achiziționat utilaje și o platform de gunoi. Nu a fost dificilă accesarea acestor fonduri prin fundație, nici cele prin GAL pot spune, dacă ai un pic de voință, poți face lucruri frumoase. Condițiile cerute au fost extrem de simple față de cele cerute la proiectul prin GAL. Este extrem de important să poți avea acces la astfel de fonduri care te ajută să nu mai depinzi atât de mult de munca fizică , în condițiile în care în zona nostră 90 % din lucrări s-u făcut manual”, a precizat Viorel Stegar din Bistra Mureșului.

Rafila Ilieș (Bistra Mureșului): „Aceste fonduri contează foarte mult, prin ele ne-am achiziționat utilaje noi fără de care cu greu faci față”

Tot din Bistra Mureșului a fost prezentă și Rafila Ilieș , crescător de animale care își dorește îmbogățirea efectivului de ovine cu 50 de capete. „Am solicitat fonduri pentru achiziționarea de ovine. Am aflat de acest program de la mai mulți fermieri, am încerct și eu, și sper să reușesc . Numărul de oi pe care vreau să-l achiziționez este de 50, proiect care se adaugă la cel derulat pe Submăsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” la care sunt la cea de a doua tranșă, respectiv aducerea celei de a doua părți de utilaje. Aceste fonduri contează foarte mult, prin ele ne-am achiziționat utilaje noi fără de care cu greu faci față”, a spus Rafila Ilieș.