Sorin Paul Pescăruș: „Am votat cu inima deschisă și speranța pentru un viitor mai bun pentru poporul român”

Printre secțiile de vot deschis în străinătate se numără și cele din Canada. Printre cele nouă secții de vot se numără și cea din Quebec, unde președinte de secție este Sorin Paul Pescăruș, fiu al satului Jabenița, comuna Solovăstru, Consului onorific al României în Quebec, Canada. „Este pentru prima dată când avem posibilitatea să votăm la alegerile prezidențiale în orașul Quebec, Canada. Am mai avut secție de votare în decembrie 2016 la alegerile parlamentare. Am votat cu inima deschisă și speranța pentru un viitor mai bun pentru poporul român. Am votat cu gândul la eroii care s-au sacrificat acum 30 ani în decembrie 1989. După aceste alegeri, vom avea un moment de suflet pentru românii de aici din Quebec, cu ocazia zilei de 1 Decembrie când vom sărbători cum se cuvine Ziua Națională a României. Un gând bun tuturor, de aici din zăpezile de la Quebec”, a precizat Sorin-Paul Pescăruș, Consul onorific al României în Quebec, Canada, președintele biroului electoral al secției de votare 66 de la Quebec City.

La Secția de votare 66 din Quebec, Canada, amenajată în cadrul Bisericii ortodoxe română Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt așteptați un număr de 100 de români să-și exercite dreptul la voi.Numărul acestora în primul tur a fost de 65. Cei care votează în Quebec au la dispoziție trei zile pentru introduce votul în urmă, în zilele de 22 noiembrie , în intervalul 12-21, respectiv 23 și 24 noiembrie de la 7-21, ora locală.