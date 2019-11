Alexandru Cîmpeanu (PSD): ”Am votat pentru o Românie liberă”

Share



Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte PSD al Consiliului Județean Mureș, a votat la secția de votare nr. 93 din Reghin, însoțit de nepoțica cea mare care a asistat, astfel, la ”prima lecție de democrație”.

”Am votat din recunoștință pentru memoria înaintașilor noștri care și-au dat viața pentru acest drept. Am votat pentru o Românie liberă atât în interiorul granițelor sale cât și în Uniunea Europeană. Pentru o Constituție neîntinată, pentru un spațiu Schengen cu graniță în nordul și estul României, pentru granițe ale partenerului strategic deschise fără viză românilor. Am votat pentru copii cu nepoții mei și toți cei asemenea lor, care vor să se întoarcă în țară la salarii egale cu cele din statele ”de prim rang” din Europa Unită. Am votat, sperând că dacă ar învia din morți, Ștefan cel Mare și Brâncovenii ar fi de acord cu opțiunea mea. Fiind o zi de sărbătoare a României, am îmbrăcat cu mare mândrie costumul popular românesc, așa cum, în spiritul poporului român o făceau și înaintașii noștri”, a declarat Alexandru Cîmpeanu.

Alex TOTH