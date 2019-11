Reacția liderului PSD Mureș la exit-poll-uri. Social-democrații, pregătiți să se reinventeze pentru alegerile din 2020

Share



Președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, a declarat duminică seara, după prezentarea rezultatelor de la exit-poll-uri, că respectă votul românilor dat la alegerile pentru funcția de președinte al României.

”Respect votul românilor”

”Categoric, nu mă așteptam la această diferență, dar respect votul românilor și din țară și din străinătate, cu speranța că totuși românii vor fi uniți în continuare, iar noul președinte va milita, așa cum a schimbat discursul în această seară, că va fi un președinte pentru toți românii, dar și sper că veniturile românilor să nu scadă și în același timp investițiile începute să le termine, să vedem cât mai repede gata autostrada din județul Mureș”, a afirmat Vasile Gliga.

Liderul social-democraților mureșeni a apreciat că prin campania electorală pe care a avut-o, Viorica Dăncilă a demonstrat plusvaloare, deoarece ”a ieșit public și și-a făcut un program pentru cinci ani în care dorea să unească românii, să dispară ura între oameni”, respectiv ”a recuperat un număr mare de voturi față de valul anti PSD de la europarlamentare.”

”3 milioane de voturi nu sunt puține, PSD va fi totuși un partid putenic de opoziție care va fi în spatele promisiunilor lui Iohannis și cred că asta va fi pentru binele tuturor românilor”, a fost de părere Vasile Gliga.

”Probabil se va regândi toată politica partidului”

Întrebat ce părere are despre eventuale schimbări care vor avea loc în structura de conducere națională a partidului, președintele PSD Mureș a răspuns că în perioada viitoare social-democrații vor realiza analize pe baza cărora va fi elaborată o strategie pentru alegerile locale și parlamentare din anul 2020.

”E clar că se vor face analize, bineînțeles și noi, la nivel de județ vom analiza dacă am greșit undeva sau dacă nu am făcut destul sau să apreciem primarii care vor scoate rezultate, pentru că sunt convins că vom avea mai mulți primari decât în primul tur care câștigă alegerile pentru PSD. Sigur, ca întotdeauna după alegeri, probabil se va regândi toată politica partidului, se va adapta electoratului pe care va trebui să îl recuperăm dacă ne dorim să câștigăm alegerile locale și să avem un rezultat bun la alegerile parlamentare de anul viitor”, a mai afirmat Vasile Gliga.

Alex TOTH