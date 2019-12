FOTO: Ziua Națională a României sărbătorită la Colegiul Național „Unirea”

Share



Colegiul Național „Unirea” din Târgu-Mureș a sărbătorit Ziua Națională a României vineri, 29 noiembrie, printr-un program educativ și artistic deosebit intitulat „1 Decembrie 1918: întru ființa nației române”.

Mai întâi, la ora 11.00, toți elevii și cadrele didactice ale Colegiului au ieșit în curtea instituției de învățământ, cu drapelul tricolor în mâini. S-a intonat Imnul Național al României, iar mesajul și spiritul Unirii a fost reactualizat în sufletele celor prezenți, prin intermediul unor călduroase discursuri, de către prof. Sabin Gavril Pășcan, inspector școlar general adjunct, prof. dr. Aurora Stănescu, directorul Colegiului Național „Unirea” și de către profesorul de istorie Titi-Vasile Dălălău. Un rol foarte important în acest sens l-au avut și elevii Colegiului, care au interpretat cântece patriotice.

Manifestările dedicate Zilei Naționale au continuat începând cu ora 12.00, în Sala festivă, iar coordonatorul programului a fost prof. dr. Aurora Stănescu.

Un moment inedit a fost prezentarea unei expoziții de antichități dedicată Marii Uniri, realizată cu ajutorul elevilor din Colegiu, sub coordonarea profesorului Titi-Vasile Dălălău. Elevii au putut admira obiecte care erau folosite în timpul Primului Război Mondial și în perioada interbelică, înțelegând astfel mai profund modul de viață al înaintașilor noștri.

A urmat o sesiune de comunicări și eseuri ale elevilor pe tema Unirii de la 1918, la care au participat elevi din clasele: a VI-a A (Ariana Ciocan, Alesia Ilea, David Mureșan, Ștefania Luca, Alexandra Boroș; profesor coordonator: Maria Chețan), a IX-a B (Mara Nemeș, Rebeca Suciu; prof. coord.: Melania Bândilă), a X-a B (Rafael Conțiu, Anamaria Bândilă; prof. coord. Maria Motorga), a X-a C (Diana Marin, Karina Bălașa; prof. coord.: Diana Potcoavă), a X-a E (Alexandru Bîrsan; prof. coord.: Melania Bândilă), a XI-a D (Carmen Ploscar, Lexandra Oltean; prof. coord.: Consuela Pop), a XI-a E (Carmen Moldovan, Rareș Pop, Anamaria Someșan, Bianca Hurducaciu, Iris Crișan, Sandra Raffi; prof. coord.: Codruța Turcu și Titi-Vasile Dlălău), a XII-a B (Raluca Macovei; prof. coord.: Consuela Pop).

Spre finalul programului a avut loc premierea pentru concursul „Clasa mea – colț de suflet pentru România”, concurs în cadrul căreia elevii fiecărei clase din Colegiul Național „Unirea” s-au străduit să-și decoreze cât mai frumos sala de clasa în întâmpinarea Zilei Naționale. Clasa a IX-a D a fost declarată ca fiind clasa cea mai frumos decorată.

Prin toate activitățile derulate, conducerea Colegiului Național „Unirea”, alături de cadrele didactice, au dorit să transmită elevilor mesajul și importanța glorioaselor evenimente din 1918, alături de mesajul „La mulți ani, România!”

Prof. Titi DĂLĂLĂU