Reghin: Finanțare de un 1,2 milioane de euro pentru o creșă și o grădiniță nouă!

Două noi contracte de finanțare nerambursabilă aduc municipiului Reghin peste un milion de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru construirea unei noi creșe și modernizarea unei grădinițe. Semnarea contractelor de finanțare a avut loc la Alba Iulia, la sediul ADR Centru, de către Maria Precup, primarul municipiului Reghin, și Simion Crețu, director general ADR Centru. Fondurile sunt fi asigurate din bugetul Regiunii Centru al Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 10, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar şi preșcolar.

Investiții așteptate de comunitate

Pentru turiști, municipiul Reghin este un oraș care merită vizitat, fiind punct de plecare pentru diverse drumeții, pentru cele patru castele din zonă, pentru frumusețea și istoria sa, fiind supranumit „Orașul viorilor”, datorită acordurilor ce răsună în marile săli de concerte prin viorile create aici. Acum, pentru cetățenii și tinerii din municipiu, Reghinul va deveni și un oraș ce își păstrează locuitorii, prin condițiile oferite pentru educația celor mici, atât prin viitoarea creșă ”Spiridușii veseli”, cât și prin Grădinița nr. 3, care va mobiliza doi voluntari pensionari pentru a fi ”bunicii” celor mici.

”Grija pentru un trai mai bun și pentru a oferi condiții de viață atractive pentru cetățeni, a fost mereu în centrul preocupărilor noastre. În prezent, în municipiul Reghin, locurile și spațiile grădinițelor și creșelor sunt insuficiente față de numărul de cereri adresate de părinți. Sunt necesare atât condiții igienico-sanitare și de protecție sigure pentru cei mici, dar și mai multe locuri, activități și un mediu de petrecere a timpului care să fie de calitate. Pentru a putea păstra o atmosferă plăcută pentru cei mici, în cazul grădiniței vom experimenta o ideea care, dacă va fi îndrăgită, o vom extinde. Vom recurge la voluntariat și vom coopta doi bunici din societate, care vor putea să sprijine copiii, dar și personalul, pentru îmbunătățirea actului educațional”, a declarat Maria Precup.

”Rezultatele publicate recent, subliniază din nou importanța unui act educațional de calitate, care trebuie să fie adaptat nevoilor și abilităților de studiu ale copiilor, posibilităților părinților, dar și condițiilor de trai din România și necesităților personalului angajat în aceste unități de educare, prin care se formează caractere, se modelează valori, se setează standarde de informații și modele de studiu. În cazul învățământului nu sunt etape care trebuie sărite, fiind importanți toți anii de educație, de la creșă la liceu și universitate. Noi, prin aceste fonduri europene, încercăm să sprijinim alături de beneficiarii proiectelor, crearea unor condiții de studiu mai bune, urmând ca educatoarele și profesorii, părinții și copiii să completeze acest tablou prin propriile eforturi făcute pentru a consolida o educație care să-i ajute în atingerea obiectivelor proprii și dezvoltării personale”, a precizat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Grădiniță reabilitată

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, amplasată pe strada Iernuțeni nr. 26, are un număr de copii înscriși mai mare decât numărul de locuri din unitate, respectiv 161 de copii pe 140 locuri, iar cererile pentru înscriere sunt în creștere. Serviciile solicitate acestei unități de învățământ sunt tot mai multe datorită amplasării acesteia într-unul dintre cartierele foarte populate ale municipiului, dar și datorita calității actului didactic.

În momentul de față, clădirea nu corespunde normelor în vigoare de funcționare a grădinițelor. Clădirea nu respectă în totalitate, normele de sănătate și igienă publică, precum și normele de protecție și siguranță la incendiu. Modernizarea grădiniței cu program prelungit, conform normativelor moderne de construcții si instalații, va determina apoi cheltuieli reduse de întreținere si reparații. Suprafața desfășurată a construcției este de 1.253,7 metri pătrați.

Vor fi realizate lucrări de arhitectură, lucrări de rezistență, lucrări la instalațiile termice, sanitare, de ventilare, incendiu, electrice, cu toate componentele impuse de normele tehnice. O componentă de bază a proiectului o reprezintă accesibilizarea clădirii pentru persoane cu dizabilități, cărora, pe lângă asigurarea accesului prin clădire prin spații suficient de largi, le sunt asigurate grupuri sanitare proiectate special. O altă componentă a lucrărilor vizează creșterea eficientei energetice a construcției. De asemenea, este propusă soluția de utilizare a energiei regenerabile prin panouri solare. O altă componentă a investiției o constituie îmbunătățirea capacității de informare și comunicare. Aceasta se va realiza prin achiziția de stații de lucru și televizoare inteligente pentru fiecare sala de grupă. Curtea grădiniței va fi dotată cu echipamente pentru a crea un spațiu de joacă modern și sigur pentru copii. Prin proiect se propune și realizarea unui centru de colectare selectivă a deșeurilor. Aceasta activitate, pe lângă cea de ecologizare, are si rol educativ al copiilor în acest sens.

Proiectul are o valoare totală de 4,15 milioane de lei, din care 4,06 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată pentru realizarea proiectului, care este estimat a se finaliza la 31 august 2021.

”Spiridușii Veseli”, o nouă creșă

Autoritățile locale din Reghin doresc și reamenajarea clădirii fostei Școli Generale nr. 7, amplasată pe strada Iernuțeni nr. 99, pentru crearea unor spații pentru o creșă cu trei grupe, într-o zonă în care nu există astfel de servicii. Clădirea propusă are 7 clase și o pivniță, aflând-se la mică distanță de zonele în care locuiesc familiile care își vor trimite copiii la creșă. Se va înființa o unitate nouă cu program de lucru zilnic cu 3 grupe pentru 40 de copiii: grupa mica – 10 copii cu vârsta între 3 luni și 1 an, grupa mijlocie – 15 copii cu vârsta între 1 și 2 ani și grupa mare – 15 copii cu vârsta între 2 și 3 ani. La parter vor exista dotările necesare pentru 3 grupe de antepreșcolari, spațiile administrative și ale personalului tehnico- medical, iar spațiile de depozitare și preparare ale bucătăriei. În plus, se vor amenaja o curte specială cu spații de joacă pentru copii, o curte gospodărească, ce va deservi exclusiv spațiile tehnice și o zonă verde ce va proteja incinta de zonele din vecinătate.

Bugetul total al proiectului este de 3,75 milioane de lei, din care 1,40 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă necesară, solicitată de beneficiar. Beneficiarul estimează finalizarea proiectului până la data de 31 decembrie 2021.

Alex TOTH