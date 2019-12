Corina Crețu, dezamăgită de comunicarea cu fostele guverne pe tema Autostrăzii Târgu-Mureș – Iași

Share



Europarlamentara Pro România Corina Creţu a declarat, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că este “profund dezamăgită” de comunicarea avută cu fostele guverne pe tema autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni.

Creţu a menţionat un episod care ar fi avut loc în anul 2017, când ar fi discutat, în calitate de comisar european, în biroul său de la Bruxelles, cu fostul ministru al Transporturilor Lucian Şova, despre construcţia autostrăzii Iaşi – Târgu Mureş.

“La mine în birou, am martori, i-am spus: anul viitor va fi Anul Centenar, hai să facem un gest simbolic. Avem încă cinci miliarde de euro la dispoziţie pentru infrastructura de transport. Nu putem finanţa totul, dar măcar să pornim studiul de fezabilitate pentru autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni. Hai să facem un gest şi apoi din 2021 să începem construcţia în exerciţiul financiar viitor. Toată lumea a rămas şocată de răspunsul ministrului, care a spus: ‘Nu ştiu. Trebuie să vorbesc cu Liviu (Liviu Dragnea – n.r.)’. Aşa mi s-a întâmplat cu toate lucrurile. Nimeni nu a avut curajul să ia o decizie”, a declarat eurodeputata.

Ea a spus că în timpul mandatului său de comisar european a arătat disponibilitatea, atât a sa, cât şi a serviciilor aflate atunci în subordine, de a finanţa prin proiecte europene studiul de fezabilitate şi etapizarea construcţiei autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni.

“Aceasta putea fi eligibilă pentru cofinanţare din fonduri structurale şi de investiţii europene, având în vedere faptul că face parte din reţeaua de transport paneuropeană, fiind inclusă totodată şi în Master Planul de Transport realizat de guvernul României, de guvernul Ponta. M-a dezamăgit profund, ştiţi foarte bine, nu e un secret, comunicarea pe care am avut-o cu fostele guverne pe această temă, pentru că în loc să accepte ajutorul Comisiei Europene, fostele guverne au lansat atacuri politice absolut gratuite la adresa mea, care nu au ajutat cu nimic cetăţenii din această regiune. Este păcat, pentru că Uniunea Europeană ne pune la dispoziţie resurse pentru a realiza aceste proiecte. Sunt banii noştri, ai românilor”, a precizat Corina Creţu.

Potrivit acesteia, din alocaţia pe care România o are în perioada 2014 – 2020 s-a îndeplinit doar 28%.

“Acest lucru îl puteţi vedea direct pe site-ul Comisiei Europene, care arată datele la zi în legătură cu modul în care sunt cheltuiţi banii europeni. Sunt bani care ni se cuvin, dar sunt lăsaţi acolo neatinşi. Această atitudine a fost întotdeauna o enigmă pentru mine în ultimii ani, pentru că sunt bani care vin gratuit de la Uniunea Europeană”, a spus Corina Creţu.

În opinia sa, nu este suficient să avem doar o lege care să confirme consensul politic pentru realizarea autostrăzii. Ea şi-a arătat disponibilitatea de a discuta cu noul comisar european pentru Transporturi, liberala Adina Vălean, pentru a-i explica stadiul negocierilor dintre Comisia Europeană şi Bucureşti.

“Vedeţi foarte bine că a trecut un an de la adoptarea acestei legi. Important este să folosim instrumentele practice şi oportunităţile existente pentru a o realiza. Eu îmi exprim speranţa ca noul guvern să ia în considerare aceste oportunităţi şi totodată îmi pun speranţa în doamna Adina Vălean, comisar european pe Transporturi, că va da semnale în acest sens. Sunt deschisă la orice fel de discuţie pentru a explica stadiul negocierilor între Comisia Europeană şi Bucureşti”, a mai declarat Corina Creţu.

