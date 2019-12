Deputatul USR Lavinia Cosma susține că: “E momentul acum să ducem o campanie de recredibilizare a sistemului de învățământ profesional dual” (I)

Share



Deputatul USR Lavinia Cosma consideră că una din căile pentru dezvoltarea județului este implementarea eficientă a sistemului de învățământ profesional dual în municipiile și orașele mureșene. Pentru asta, ar fi nevoie ca agenții economici să se unească într-un consorțiu, iar cei trei actori principali implicați – școală, autorități locale și agenți economici să colaboreze în beneficiul elevilor, sprijinind implicit piața muncii, economia și dezvoltarea comunității. Mai multe despre sistemul de învățământ profesional dual citiți în interviul pe care parlamentarul mureșean ni l-a acordat. Astăzi, prima parte a discuției.

Reporter: Militați de când sunteți parlamentar pentru dezvoltarea sistemului de învățământ profesional dual, care sunt noutățile, ce trebuie să știe cei vizați și, în special, părinții și elevii, care sunt beneficiile pentru elevii care urmează un asemenea sistem de învățământ?

Lavinia Cosma: Știm cu toții că acum câțiva ani s-au desființat școlile profesionale și am avut de suferit noi, ca țară, pentru că, dacă vei căuta, de exemplu, un instalator sau un zugrav, îl găsești foarte greu, foarte mulți oameni au plecat în străinătate, iar noi am rămas descoperiți în foarte multe domenii.

În Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, în ultima perioadă, ne-am străduit să elaborăm o lege prin care să reglementăm, din nou, un sistem de învățământ profesional. Și, împreună cu Ministerul Educației, pentru că ministerul are un rol foarte important, avem o nouă reglementare în ceea ce privește învățământul profesional dual.

Învățământul dual funcționează în umătorul fel: are trei mari actori implicați – școală, autoritate locală și agenți economici. Ce aduce nou această prevedere este posibilitatea ca agentul economic să fie foarte implicat în ceea ce înseamnă instruirea elevilor. Asta înseamnă că perioada pe care un elev o petrece la un agent economic, în acel stagiu de practică, este foarte mare. Dacă înainte aveam perioade destul de mici, de câteva săptămâni pe parcursul unui an școlar, acum vorbim de un procent foarte mare care poate să fie până la 70-75%.

Însă contează ca agenții economici să fie hotărâți, implicați și să își dorească să investească în instruirea elevilor.

Agentul economic își ia responsabilitatea să instruiască elevii, dar nu cum se făcea până acum că mergeai și îți semna o adeverință că ai făcut practică și tu, de fapt, ca elev, nu știai nimic.

De asemenea, un elev care alege să intre în acest sistem de învățământ dual poate beneficia de bursă și din partea statului român, și din partea agentului economic. Elevii au posibilitatea de a se angaja în compania în care au făcut practică, iar la finalizarea studiilor obțin un certificat de competențe. Dacă doresc, pot continua studiile liceale.

Mai mult decât atât. Sunt agenți economici, care foarte hotărâți fiind, construiesc internate.

Gândiți-vă la județul Mureș. Noi avem un județ cu o populație diferită, vorbim de români, de maghiari, rromi, și avem diferite zone în județ unde dacă am avea un astfel de sistem de învățământ dual, elevii respectivi nu ar mai pleca în străinătate, ci ar rămâne acasă sau, și mai rău, nu ar mai fi șomeri sau, pur și simplu, sunt unii care încep să fure sau comit infracțiuni ș.a.m.d. Ar fi varianta ideală ca noi, ca județ, să creștem, să ne dezvoltăm și să ne ținem copiii aici, la noi acasă.

Rep.: Ați văzut până acum inițiative demarate de vreo autoritate locală din județul Mureș legată de dezvoltarea sistemului de învățământ dual.

L. C.: De văzut personal nu am văzut. Am tot auzit în ultima vreme că s-ar dori demararea unor asemenea inițiative, însă mi-aș dori foarte tare să nu compromitem și ideea aceasta de învățământ dual, doar de dragul de a ieși în presă și de dragul de a spune că avem învățământ profesional dual și în Târgu Mureș sau în județul Mureș.

În ultima perioadă am avut foarte multe întâlniri cu oameni de afaceri, reprezentanți de fabrici și de firme și sunt unii care se străduiesc deja să instruiască elevi, însă din punctul meu de vedere, soluția este de a-și uni forțele. În momentul în care ai mai multe firme care își unesc forțele, un consorțiu, legea îți permite asta, atunci ai mult mai multe resurse și elevii care intră într-un astfel de sistem de învățământ profesional dual își pot alege unde vor să lucreze și, cu siguranță, vor rămâne acolo să lucreze.

De exemplu, ca facilități, inclusiv pe perioada instruirii, pe perioada practicii, elevii au șansa de a avea un contract de muncă, ceea ce e o noutate. Sigur, cei care sunt sub 18 ani cu acordul părinților.

E nevoie de o schimbare de mentalitate

Rep.: De ce e nevoie cel mai mult pentru ca dezvoltarea sistemului de învățământ profesional dual să fie un succes?

L. C.: Cred că e nevoie de o schimbare de mentalitate, în ultimii ani, învățământul profesional era privit și încă e privit, din păcate, astfel: acolo ajung doar cei mai slabi elevi sau elevi pe care nu îi preocupă școala foarte mult. Am ajuns în acest fel chiar să se închidă licee în Târgu Mureș, pentru că, la un moment dat, nu au mai avut elevi. E momentul acum să ducem o campanie de recredibilizare a acestui sistem de învățământ profesional dual. E foarte important pentru elevi și pentru părinți să înțeleagă că, în momentul în care ai o meserie, poți să îți câștigi de a doua zi pâinea. Dacă te duci încă din școală și lucrezi la un agent economic, în momentul în care ai absolvit, automat intri pe piața muncii, rămâi, de fapt, în continuare acolo.

Rep.: Iar nimeni nu te împiedică apoi să îți continui studiile.

L. C.: Exact. Este foarte important de precizat că legea nu te limitează la această formă de învățământ, ci poți să mergi mai departe.

E percepția aceasta ca toată lumea să facă o facultate și avem multe generații, mulți tineri care, în momentul de față, au o diplomă în mână de la o anumită universitate publică sau privată și s-au trezit că nu au ce să facă cu ea pentru că nu le folosește la nimic pentru că ei nu știu să facă nimic.

Dacă ar alege să aibă un loc de muncă și să meargă în acest sistem de învățământ profesional dual, automat nu ar mai avea problema: eu ce fac de mâine?

Și vorbim, inclusiv la nivel european, de acei NEETS, tineri care nu sunt, de fapt, cuprinși nici într-o formă de învățământ, dar nici nu muncesc. Deci nu se regăsesc în nicio variantă. O astfel de formă de învățământ dual, recredibilizată i-ar ajuta foarte mult pe acești tineri să își găsească un loc în lume, să aibă o viață, să își câștige un salariu ș.a.m.d. Sunt mulți care locuiesc cu părinții și trăiesc pe banii părinților. Vorbim de tineri de 23, 24, 25 de ani, sunt și cazuri de 27 de ani care trăiesc pe banii părinților. Pentru noi, ca județ, ar însemna un mare câștig un astfel de învățământ profesional dual, dezvoltat în mai multe părți ale județului.

Rep.: Unde ar fi de dezvoltat asemenea inițiative în județul Mureș?

L. C.: Cred că e nevoie să fie în mai multe zone din județ și aici putem vorbi de zonele deja cunoscute, Reghin, Sighișoara, Luduș, Iernut, Târnăveni, dacă avem acolo implementat un sistem de învățământ profesional dual, aceste orașe atrag, de la distanțe mult mai mici, elevi și astfel am avea un sistem de învățământ dual eficient.

Pe mine mă interesează să funcționeze lucrurile. Putem vorbi chiar de internate în aceste orașe, iar elevii care vin din mediul rural să nu mai facă naveta. Sau, dacă e mai eficient, să decontezi transportul sau să asiguri transport public dedicat acestui sistem de învățământ. Nu inventăm noi roata, aceste lucruri funcționează chiar în țara noastră.

A consemnat Ligia VORO

(Va continua)