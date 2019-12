Mircea Bălșoianu, primul prestator de servicii la Târgul BioDorf

Share



Se spune că atunci când vine Moș Crăciun cu sacul plin de cadouri o face prin horn. Sună a glumă, dar întrebarea care se pune este cât contează un horn sănătos? Am primit un răspuns de la una din cele mai avizate voci, nu doar din Reghin, ci și din întreaga țară, cea a lui Mircea Bălșoianu, administrator Prohornar Grup, președintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Cosuri de Fum si Șeminee (ASFOCH) din România, prezent în premieră la Târgul BioDorf, desfășurat duminică, 15 decembrie, în curtea Restaurantului ”Intim” din Reghin. „Ne bucurăm că putem să asociem ideea businessului nostru cu sărbătorile de iarnă și atunci normal că este o motivație în plus să putem verifica și curăța coșurile de fum. Vedem că în jurul nostru sunt o grămadă de probleme, accidente, incendii, care au drept cauză coșurile de fum. Este extrem de important să nu neglijăm acest serviciu de verificare și curățare coșurilor de fum”, ne-a declarat Mircea Bălșoianu. Prezența la Târgul BioDorf a fost una în premieră, dat fiind faptul că vorbim de un prestator de servicii, exemplul lui Mircea fiind urmat se pare și de alții. „Se pare că sunt primul prestator de servicii local care sparge ghiața la acest târg. Postând pe Facebook, am văzut că deja sunt interesați și alții, chiar cineva din domeniul educației, care și-a arătat interesul. Este vorba de cei de la Centrul de Limbi Străine ”Eureka” care , la postare au salutat decizia mea ca și prestator de servicii, și se pare că la următoarea ediție vor fi și ei prezenți, Îmi doresc cât mai mulți prestatori de servicii să fie prezenți la astfel de evenimente cum este și acest târg. Este ok ca omul să te vadă, să existe acea”chimie” , ești văzut, mai ales că ești de deal locului, astfel să putem să oferim servicii de calitate celor „de-ai noștri”, reghinenilor”, a precizat Mircea Bălșoianu.

„Un profesionist nu face numai partea de curățire, face și partea de informare”

Se spune că un coșar aduce noroc, dar mai degrabă aduce siguranța locuinței sau casei, prin serviciile care le oferă. „Lucrurile sunt ceva mai complexe, nu neapărat complicate, în ideea în care, încă se merge pe „las că merge și așa”, sau „lasă că nu mi s-a întâmplat tocmai mie”. Este trist, dar din păcate mulți pleacă de la această idee, în momentul în care este un început de incendiu total își schimbă comportamentul, își dau seama că este pericolul foarte mare, și reacționează în consecință. Pot să spun că, din intervențile mele pe Reghin ,95 %, ca să nu spun 100 %, sunt numai după evenimente negative, după ce oamenii s-au fript. Oamenii sunt obișnuiți cu acel coșar tradițional, care îți face și mizerie, poate și nemulțumit de serviciile sale. În momentul în care ajungi să faci o întreținere corectă, omul vede că e și curat după munca ce o depui, vede și cum arată coșul de fum la final, pe o aparatură foto sau video, atunci își schimbă total mentalitatea și din start îți spune că anul viitor vrea ceva preventiv la un anumit interval de timp. Ce este extrem de important, faptul că un profesionist nu face numai partea de curățire, face și partea de informare, care să vină în completarea informațiilor cunoscute, și atunci totul este benefic pentru el ca și client final”, a subliniat Mircea Bălșoianu.