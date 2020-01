Opt ore de lectură continuă, la maratonul ”Citește-le târgumureșenilor”

Share



Devenit deja o tradiție, maratonul de lectură ”Citește-le târgumureșenilor” a început în 15 ianuarie, pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale dar și 170 de ani de la nașterea marelui poet, Mihai Eminescu. De data aceasta, maratonul a avut loc la Biblioteca Teleki. Evenimentul s-a desfășurat în intervalul orar 11.00 – 19.00.

Ediția din acest an a fost dedicată autorilor mureșeni având ca temă ”Povești târgumureșene – povești poezii, istorie despre Târgu-Mureș”.

Actorii le-au citit târgumureșenilor

Și de această dată, actorii companiei Liviu Rebreanu de la Teatrul Național Târgu-Mureș s-au alăturat maratonului. Printre actorii care le-au citit târgumureșenilor se numără: Rodica Baghiu, Gabriela Bacali, Delia Bălaşa, Steliana Bălăcianu, Erika Domokos, Cristina Holtzli, Anca Loghin, Roxana Marian, Laura Mihalache, Ştefan Mura, Elena Purea şi Monica Ristea. Aceștia au deschis oficial maratonul la ora 11.00.

Ca și la edițiile precedente, cititorii care s-au prezentat la Biblioteca Teleki au putut dedica rândurile pe care le-au citit membrilor familiei, rudelor, prietenilor sau altor persoane.

Echipa de organizare a pus la dispoziția celor interesați o serie de cărți, dar fiecare a putut citi din volumele și textele propii, cu condiția să fie autori mureșeni sau să facă referire la orașul Târgu-Mureș.

Pentru că în acest an se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, acesta nu a fost uitat, chiar în deschidere, Rodica Baghiu a recitat poezia lui Eminescu, ”Glossă”.

”Eminescu este dragostea mea de-o viață, simt tot ceea ce a scris el de parcă aș fi trăit în epoca lui, Eminescu este ”luceafărul” pentru poezia românească”, a mărturisit Rodica Baghiu.

Ca de fiecare dată, Mariana Negoiță, membră în echipa de organizare a eveniemntului, a citit târgumureșenilor. Pentru această ediție a ales să citească din Sorina Bota – ”Poveștile orașului”, despre viața lui Alexandru Papiu Ilarian.

”Noutatea principală a acestui an este faptul că temele nu sunt chiar atât de multe, în sensul că ne-am axat pe poveștile mureșene, dacă până anul acesta aveam mai multe teme acum ne adresăm strict poveștilor și autorilor mureșeni și tot ce are legătură cu Târgu-Mureș. O altă noutate, bineînțeles, este locația, sala de lectură a Bibliotecii Teleki este în acest an cea care găzduiește evenimentul. De asemenea, și intervalul orar în care se citește a fost puțin modificat”, a precizat, Mariana Negoiță, organizator al eveniemntului.

Maratonul va continua miercuri, 22 ianuarie, de Ziua Culturii Maghiare, când se va citi, de asemenea, în intervalul orar 11.00 – 19.00.

Săptămâna culturală

”Citește-le târgumureșenilor” a deschis, în acest an, evenimentele dedicate ”Săptămânii culturale” în cadrul căreia se vor derula o serie de dezbateri cu teme despre alte culturi ale minorităților din România. ”Tradiții vânătorești, cultura vânătorească”, ”deschiderea expoziției ilstratorilor din Târgu-Mureș”, ”Călătorii prin lume”, ”Bernardy Gyorgy, cum a fost văzut de oameni” și ”Armenii și noblimea. Integrare și/sau pierderea identității” sunt temele de dezbateri din ”Săptămâna culturală”.

Maratonul de lectură ”Citește-le târgumureșenilor” este organizat de Fundaţia Studium – Prospero, în parteneriat cu Biroul parlamentar dr. Vass Levente, Biblioteca Teleki–Bolyai, Rotaract Club Téka, Teatrul Naţional Târgu-Mureș, Universitatea de Arte Târgu-Mureș, Biblioteca Judeţeană Mureş – Biblioteca Teleki Téka şi Asociaţia Culturală Armeano – Maghiară din Târgu Mureş.

Andreea GONDOR