Strategii si jocuri liberale. Theodora sau Ervin

O interesantă seară de marți așteptând meciul Simonei de la Melbourne de la 2 dimineața…

Știam că sunt șanse de tranșare a competiției interne a PNL Mureș pentru desemnarea candidatului la Primăria Târgu Mureș. E deja de notorietate la ora la care scriu că la sediul din Modrogan s-au sfătuit în seara de marți – liderul liberal Ludovic Orban, alături de vicepreședintele Florin Roman, liderul de grup de la deputați, secretarul general al partidului bistrițeanul Robert Sighiartău, și Cristian Barbu – secretar general adjunct. Președintele pe Mureș, senatorul Cristian Chirteș, și președintele filialei municipale Ervin Molnar au fost prezenți, dar nu cunoaștem nivelul de acceptanță la totalitatea discuțiilor.

Fiind vorba de principalul partid politic pe val azi am acordat importanță evident momentului și am încercat din nou senzațiile reporterului ce trebuia să cearnă frânturi de informații de bucuria turnantei finale ce părea că se conturează pentru Theodora, de lupta pentru încă o șansă a altui sondaj în urma creșterii din ultimele zile a celor pro Ervin. Pe surse devenea o echilibristică între ce se vroia personal și ce merita să afle opinia publică sau între mesajul generator de competiție preelectorală dar și neapărat de echipă integral coagulată în jurul celui ce va fi desemnat cu toate drapelurile susținătorilor en fanfare – fie tradiționaliști conservatori străvechi, fie din noua generație strălucitoare lansată în ultima decadă a administrării partidului. Cu respect pentru toți trei competitori dar și cu toate armele folosite cu mai multă sau mai puțină chibzuială, cu resurse sau cu fire nevăzute ce duc inevitabil la decidentul final – Partidul. Am butonat WhatsApp-ul și onor celularul cu capăt deschis acolo unde pentru naivi nimeni nu mai ascultă, ca să-mi fac o imagine cât mai dorită de târgumureșenii ce vor alt primar român, primar independent cu susținere de la Uniune, sau continuitate clasică deja. Cuvintelor primite am căutat să le întrevăd fețele – care cu nuanțe de Cotroceni, care cu fireturi la Palatul Victoria, care cu argumente profesionale și diplomatice în patalamale, care cu vechime și cu urmele luptelor și rănilor la vedere întru respect al fidelilor activiști. Și fiecare cu susținătorii vizibili și nenumărați potențiali viitori votanți pentru înscăunarea pe o funcție ale cărei nebănuite probleme și mari catacombe nici Curtea de Conturi nu le mai știe darămite florescienii ori plăpânzilor în declarații oponenți, cei ce vor alungarea padișahului politicii mureșene, dar care doar le amușinează câtu-i ziulica de mare prin cafenele și ziare proprii cumpărate pe click de la mai marele Z…!

Primele informații. Avem numărul 1 de la PNL în sondaj. Și numărul 2 e de la PNL. O oarecare distanță, dar favorabilitate pentru 1. Da, este sondat și Cosmin Pop, primul nume, cel care îl vor mulți, era să zic toți, în afara jocului. Poate și de aceea am primit primul nume… printre nume apare unul nou. Pașcan. Nu mai are unde crește. E praf. Și îmi aduc aminte de Rareș Bogdan și de negocierile cu Băsescu și de dorința de a fi urmaș celui de la care a devenit cine este și pe care l-a părăsit când i-a fost mai greu. E praf zice mesajul. O fi doar dorință sau și dorinta celor ce o vreme doreau flori peste Primărie?! Zic și eu…

”Cât de simplă a fost nominalizarea la CJ. Chirteș președinte din partea liberalilor. Și va fi negociere între consilieri. Cine crede asta nu știe politică. Va fi decizie de la București”

Alte informații din biroul politic al liberalilor. Sau de acasă. Echipa Thedora Benedek e pe locul 1 cu 8 puncte față de colegul președinte la municipiu. Gata. S-a tranșat. Profesoara cardiolog e candidatul. Firesc aștept declarația președintelui. Se face ora 24. Nu vine.

Nu. Nu e jucat. Nu s-a luat o decizie. Va fi încă o turnantă. Sunt aproape unul față de celălalt. Primii doi. Ervin cere încă un sondaj sau un alt sondaj. Echipa lui zice ca are sub 3 puncte procentuale față de Theodora. Biroul Politic Municipal cere timp. Pare mai tare jocul față de cât de ușor le va fi cu două tururi zice un coleg de la ziar pe care nu îl las să doarmă pentru că eu nu știu să urc texte pe site www.zi-de-zi.ro.

Insist la președinte să obținem o declarație! Greu… ne apropiem de ora 1. Oare Halep ce face?!

Cum am fost coleg cu Florin Roman la Ziua de Nord Vest când era corespondent de Alba… îi scriu lui Florin. Intră mesajul. Cred că și el probează subtilitățile manageriale ale lui Cristian Chirteș…

Cât de simplă a fost nominalizarea la CJ. Chirteș președinte din partea liberalilor. Și va fi negociere între consilieri. Cine crede asta nu știe politică. Va fi decizie de la București. Ori între cei 3 șefi de partide UDMR – PSD – PNL și poate ai lui Mașca de intră ori nu USR. Cu un primar de la UDMR – șefia CJ Mureș se transformă în mănușă pentru Chirteș. Da. Înțelegem altfel tăcerea lui.

Și totuși nu. A doua zi – după defilarea Simonei (cum scrie jurnalistul Meșter – mare maestru al cuvintelor Australian Open 2020. Faza pe tușă. Sferturi: Amanett Kontaveit…) citesc spre amiază că liderul mureșean a dat declarații lui Alex Toth. Theodora Benedek, câștigătoare de sondaj. Cu creștere pe toate palierele în viitor. Dar și Ervin Molnar cu șanse de câștigare a Primăriei din două tururi. Că la 1 martie vor anunța candidatul. Nu s-a decis încă cine va fi! Cere unitate și echipă. Fiecare va fi în spatele celui desemnat. A ocolit răspunsul că da, va fi alt sondaj – senatorul Chirteș. Se va face o interpretare a sondajului pe candidat, vom cere recomandarea institutului de cercetare cu care candidat să intram în alegeri… despre tururi… alt motiv de puțină ceață. Că tot e la modă în târg.

Timpul nu iartă. Nici TB și nici EM nu au primit clar răspunsul și de azi să intre în lupte. Cât costă amânarea sigur vom ști în iunie. Iar cine o va deconta va fi doar PNL. Și poate orașul…

Am recitit toate declarațiile – da, apare și informația că era de față și reprezentantul institutului de cercetare… El poate ar putea să știe mai multe.

Cine va lua peste 20% și dacă va fi liberal și în două tururi sigur va fi în turul doi cu Soos Zoltan.

Precampania PNL la Târgu Mureș continuă… Au rămas doi pe culoar. Fiecare câștigător în fața celuilalt. Vor fi înțelepți să colaboreze? Și de ce nu să-l invite și pe al treilea? Noi la ziar doar scriem. Ei să decidă. Dar să ia seama ca aici, în târg, mereu fiecare pas a contat.

Urmează Muguruza… acolo parcă nu a fost urgia focului devastator vreme de săptămâni bune… aici s-a mai aprins un hârb pe roți…

Aurelian GRAMA

P.S. – Ar fi fost multe de scris și despre alegerile interne de la USR că la PLUS nu se arată că va fi candidat, dar nu am avut surse la Ațintiș… Poate vom ținti mai bine în campanie. Ar trebui să recitesc povestea fabricilor de cărămidă și tristă Pietă…

P.P.S. – Nu am auzit să-i invite Soos Zoltan pe Vass Levente și pe Monika Kozma în echipa lui de campanie…

Nimeni nu-i profet în țara lui…