Atelierul de creație „Dar pentru mama”, în parohia Delenii

Parohia Delenii, protopopiatul Târnăveni, a găzduit în perioada 21-22 februarie, atelierul hand-made creativ-educativ de primăvară intitulat „Dar pentru mama”. Sub atenta îndrumare și coordonare a părintelui paroh Silviu Jimborean și a educatoarei Camelia Madac, copiii și-au expus măiestruos talentul, creativitatea și imaginația, confecționând cele mai frumoase daruri pe care le vor oferi celor mai importante femei din viața lor (mame, bunici, surori, educatoare, profesoare, vecine etc.). „Utilizând cu multă pricepere și îndemânare tehnica quilling, autocolantării, picturii și desenului, împletiturii etc., micii noștri artiști iubitori de frumos au realizat peste 200 de mărțișoare, felicitări și alte mici obiecte decorative, având ca tematică primăvara, mărțișorul și ziua mamei și a femeii. O parte dintre frumoasele creații vor fi dăruite, în perioada 1-8 martie, mamelor și bunicuțelor din parohie, aflate pe patul de suferință, în cadrul unor vizite care vor fi efectuate cu acest scop, iar cealaltă parte vor face obiectul unui târg caritabil organizat cu scopul de a strânge fonduri în vederea sprijinirii copiilor cu posibilități materiale reduse”, a precizat părintele paroh Silviu Jimborean citat de www.reintregirea.ro.

Dezvoltarea abilităților practice ale copiilor

Atelierul hand-made de creație „Dar pentru mama” se înscrie în seri de manifestări organizate în cadrul Anului omagial al pastorației părinților și copiilor. Atelierul se află la cea de-a treia ediție, iar de la an la an numărul voluntarilor (copii din toate grupele de vârstă, de la preșcolari la liceeni) care se alătură acestui proiect este în continuă creștere, reunind copii atât din cuprinsul parohiei, cât și din împrejurimi, aceștia participând cu regularitate, atât la activitățile extracurriculare, cât și la cele liturgice.

„Atelierul se dorește a fi un instrument catehetic modern, agreat de copii, care îmbină în mod armonios activitățile practice, de creație, cu rugăciunea și discuțiile tematice interactive legate de prețuirea mamei și a familiei și, mai ales, de cinstirea Maicii Domnului, Maica Noastră din Cer, care veghează asupra noastră și ne ocrotește la fiecare pas pe care îl facem. În semn de răsplată pentru munca depusă, fiecare copil a primit la final câte o iconiță și o cărticică cu Paraclisul Maicii Domnului.Astfel de activități sunt un prilej de socializare și de petrecere a timpului liber în mod constructiv de către tinerii talentați, introducându-i în fascinanta lume a creației în care ei înșiși descoperă faptul că pot realiza lucruri frumoase și pot deveni modele unii pentru ceilalți. Totodată, se dorește dezvoltarea abilităților practice ale copiilor, precum și capacitatea acestora de a-și transmite emoțiile, de argumentare logică și de ascultare. Prin activitățile pe care le organizează periodic cu copiii, parohia noastră dorește să contribuie la completarea educației formale a acestora prin inserarea unei conștiințe fundamentată pe principiile moral-creștine, atrăgându-i și menținându-i pe copii și tineri cât mai aproape de sânul Bisericii strămoșești, arătându-le că numai lucrurile făcute în duh de rugăciune, cu Dumnezeu în suflet și în gând, aduc bucurii depline”, a spus părintele Silviu Jimborean.

Sursă: www.reintregirea.ro