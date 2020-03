FOTO: Mărțișoare lucrate manual, aroma începutului primăverii la Reghin

Share



Parcul Central din municipiul Reghin găzduiește, în perioada 26 februarie – 8 martie, tradiționalul Târg de Mărțișor, eveniment organizat de către Primăria municipiului Reghin.

Ediția din acest an se bucură de implicarea Muzeului Etnografic ”Anton Badea”, fapt pentru care, printre expozanți se numără și artizani și meșteri populari din Reghin și împrejurimi.

Particularitatea adusă de aceștia este cea a mărțișoarelor și decorațiunilor expuse la fiecare stand, lucrate manual, cu multă migală, răbdare dar mai ales pasiune, adevărate opere de artă în miniatură, mult mai pline de culoare și frumos decât binecunoscutele chinezării.

Am dat o raită prin Parcul Central, în jurul statuii lui Petru Maior, și am vizitat standurile păstorite de Raluca Elena Cismaș, cu accesorii și decorațiuni reunite sub titulatura ”Raluca-Elena Accesorii”, Alexandrina Biriș – „Dar cu dor”, Codruța Romanța – „Meșterit de codru”, Șerban și Ilinca Rusu – „Atelierul liber”, Adelina Tavirlău – „Cu drag”, Cristi și Elena Baciu – LASER Cuties”, Daniela Istrate – „By Daniela Istrate”, Benedek Ervin – „Recycling & Design” și Elena Costinaș, meșter popular. Târgul este deschis până duminică 8 martie, prilej pentru reghineni să cumpere un obiect frumos, cu gust, lucrat manual pe deasupra, numai bun să fie oferit persoanei dragi.