Târgu-Mureș: Atac terorist cu 50 de victime, simulat la Sala Polivalentă!

Un atac terorist la un eveniment cultural la Sala Polivalentă din Târgu-Mureş, cu aproape 50 de victime, tratat din perspectiva relaţiei comandant operaţiuni de salvare – director de salvări medicale (COS-DSM), a fost scenariul unui exerciţiu complex în premieră în România, ultimul din seminarul de pregătire organizat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi susţinut de experţi francezi.

”Suntem la ultimul exerciţiu din cadrul stagiului, ultimul cu forţe şi mijloace în teren, un exerciţiu care are ca temă un atac terorist, un mass shooting, la un eveniment cultural la Sala Polivalentă din Târgu-Mureş. Scenariul prevede că trei terorişti deschid focul în sala polivalentă la un concert, consecinţele sunt o serie de victime. Avem victime în exterior care au încercat să fugă şi au fost împuşcate de către terorişti, avem victime în sală. În acest moment echipele de intervenţie din partea pompierilor şi SMURD în cooperare cu Jandarmeria şi Poliţia analizează să creeze un dispozitiv, să fie eliminate ţintele active, vorbim de terorişti şi concomitent cu această măsură să înceapă să se evacueze din victime şi să se înceapă acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Au mai fost astfel de exerciţii similare, dar acesta este cu accent puternic pe partea noastră, scopul nostru este cooperarea COS-DSM, nu ne axăm pe procedurile jandarmilor, testăm şi momentul lor când acţionează, dar pe noi ne interesează cum lucrează în special COS şi DSM”, a declarat lt. col. Silviu Stoian, din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, directorul stagiului de formare COS-DSM de la Târgu-Mureş.

Potrivit scenariului, teroriştii au fost eliminaţi, iar dispozitivul medical a putut fi pus în aplicare pentru evacuarea victimelor la spital.

Scenariul a vizat şi faptul că, în timp ce teroriştii se manifestau violent la Sala Polivalentă, în zonă a apărut o autospecială a pompierilor care se deplasa la o intervenţie, şoferul acesteia fiind împuşcat.

Exerciţiul a vizat evacuarea de către jandarmi a şoferului rănit şi a echipajului maşinii, cu autorul scutului balistic, sub un tir de focuri, întrucât doi terorişti se aflau în interior, iar al treilea era pe acoperişul Sălii Polivalente.

Doctorul Alin Suciu, doctor în medicină de urgenţă la UPU SMURD Bihor, directorul de salvare din acest exerciţiu, a precizat că scopul simulării este testarea modului de acţiune integrat al tuturor structurilor care intervin în situaţii de urgenţă.

”Rolul meu este de co-trainer şi de parte intergrată a echipei de simulare. Se învaţă şi se testează lucrul integrat al tuturor structurilor care intervin în situaţii de urgenţă, indiferent de natura acesteia. Fie că vorbim despre accidente rutiere, fie că sunt incidente chimice, biologice, radioactive, nucleare sau incidente teroriste, cum este exerciţiul de astăzi. Testarea şi punerea în practică a acestui exerciţiu vine după o perioadă lungă de pregătire, după aproximativ trei săptămâni, în care studenţii au beneficiat de expertiza multor specialişti în domeniul medicinei de urgenţă, a pompierilor, a protecţiei civile, dar şi a elementului de securitate. Scenariul de faţă presupune o activitate deosebit de complexă datorită haosului care s-ar produce în acest tip de eveniment. Prima evaluare nu poate să stabilească numărul de victime, ci doar numărul aproximativ de potenţiale victime. În scenariul de faţă se intervine la un număr potenţial de 366 de victime. Din acest număr potenţial de victime evident că nu toate sunt rănite, sunt rănite mai grav sau mai puţin grav un număr de 48 de victime”, a precizat dr. Alin Suciu.

Reprezentantul SMURD a arătat că acest gen de intervenţie implică din punct de vedere medical o serie de acţiuni specifice, pornind de la siguranţa salvatorului.

”Siguranţa salvatorului este extrem de importantă, nu putem să ne hazardăm să salvăm victime, chiar dacă presiunile exterioare sunt mari, devenind noi victime. Nu facem decât să creştem amploarea unui dezastru care s-a produs deja. Orice victimă împuşcată este o victimă complexă în care mecanismele compensatorii ale omului cedează, apar şocuri hemoragice, apar hipotermii chiar dacă afară este cald, lucruri care sunt adevărate provocări şi medicale, dar şi strategice pentru orice structură care intervine”, a precizat dr. Alin Suciu.

În perioada 24 februarie – 13 martie, în municipiul Târgu-Mureş se desfăşoară un ”Stagiu de pregătire COS-DSM” coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, iar pe lângă latura practică au fost create scenarii şi strategii de intervenţie la o serie de evenimente majore.

