SOLIDARITATE. Bilanț impresionant al proiectului ”Împreună pentru personalul medical din Târgu Mureș”!

În urmă cu opt zile, un grup de mureșeni cu spirit civic, entuziasm și dorința de a ajuta personalul medical atât de încercat din cauza lipsurilor de ordin logistic a demarat proiectul ”Împreună pentru personalul medical din Târgu Mureș”.

Duminică seara, Simona Ciff (foto), unul din administratorii grupului de Facebook cu același nume, ”Împreună pentru personalul medical din Târgu Mureș”, a făcut public bilanțul primelor opt zile de voluntariat în sprijinul personalului medical din Târgu Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, bilanțul grupului care a investit cu generozitate timp, bani și energii nebănuite pentru o cauză atât de nobilă, susținerea celor care se luptă cu temutul virus Covid-19.

”Rezumat la ce am facut in 8 zile de cand am demarat proiectul “Impreuna pentru Personalul Medical din Targu Mures”

Am strans 37 644 Ron prin donatii (nu includ banii donati prin sms)

Am fost inclusi in RUF-ul lui Vlad Voiculescu de la MagiCamp si deocamdata s-au strans pentru Targu Mures 3600 dolari – primim materiale, nu bani, Maine aflam exact ce materiale vor fi repartizate pentru Mures.

Am facilitat modul de cazare a personalului medical: e nevoie sa trimita email la secretariat@spitaljudeteanmures.ro dupa care sa sune la; 0265-215.133 0265-230.001. Pare usor, dar a fost nevoie de zeci de telefoane.

Am centralizat echipamentele de care au nevoie cadrele medicale din spitalele din Tg Mures si suma se ridica la aproximativ 350 000 euro

Am creat posibilitatea de a face tuneluri de dezinfectie in Tg Mures. Marti se instaleaza primul tunel la UPU si urmeaza infectioase, ATI, ginecologie – maine ne sosesc primele masti FFFP2

Marti primim primii 150 l dezinfectant pe baza de alcool pentru maini.

Pentru dezinfectantul pe baza de clor am optat pentru pastile si incercam sa facem rost de pastile pentru ca sa putem comanda mai mult dezinfectant pentru maini.

Am mediat testarea unui prototip de ventilatoare pentru ATI produs in Targu Mures

Am incercat sa ajutam Spitalul Judetean sa obtina o sponsorizare cu hidroxiclorochina si alte echipamente – am invatat ca e greu sa ajuti pe cineva sa se ajute singur

Maine, luni 6 aprilie (speram, pentru ca garantii nu exista niciodata, mult mai putin acum) ne vin primele masti.

De marti putem incepe sa oferim un kit de dezinfectant, masti, viziere si manusi.

Eu personal am invatat diferenta dintre dezinfectant pe baza de clor si cel pe baza de alocool. Am invatat ce face un ventilator pe ATI, care e kitul de protectie minim, care e schema de tratament nationala adoptata pentru COVID, care e diferenta dintre spitalele subordonate ministerului santatii si cele ce apartin de oras, etc.

Am mai invatat ca sistemul se blocheaza in legi absurde si in oameni care isi pazesc functiile mai mult decat colegii si semenii.

Ca unii oameni nu sunt constienti de propriile limite si sunt prea orgoliosi ca sa aduca langa ei oameni care stiu ce e de facut.

Ca oamenii tac si nu inteleg ca prin tacere perpetuam situatia.

Mi s-a confirmat ca atunci cand te pui la dispozitia celorlalti si scopul tau nu e sa iesi in fata, puterea echipei face diferenta. Tot ce am facut si vom face este rezultatul COMUNITATII TARGU MURES.

Va multumim pentru donatii si incredere. Multumesc zecilor de oameni care s-au oferit sa ajute si s-au pus la dispozitie cu ce poate fiecare sa faca. Va iubesc!

Caile prin care poti sa spijini proiectul “Impreuna pentru Personalul Medical din Targu Mures”

In conturile:

RO62BTRLRONCRT0417555702 ron

RO12BTRLEURCRT0417555702 euro

CIF 38472132

Pentru contract de sponsorizare firmele pot trimite un email la: office@adventurelife.ro sau telefon: 075 777 5 291 sau un mesaj privat catre Simona Ciff.

Abia astept sa iesim cu totii la o tura pe munte sau macar la Platou.”

