FOTO: Proiect Erasmus+ KA229 la Şcoala Gimnazială Hodac

Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, ea evoluează, iar noi trebuie să ţinem pasul cu ea. În urmă cu mulţi ani, atunci când predarea era centrată pe profesor, atunci când comunicarea se realiza mai mult faţă în faţă, totul era foarte restrâns. Dar, în decursul timpului, spre fericirea multora, lumea aceasta s-a schimbat enorm, comunicarea devenind foarte uşoară prin intermediul internetului, al telefoanelor inteligente, al computerului.

Datorită acestei comunicări online, începând din acest an şcolar (2019-2020), şcoala noastră este implicată într-un proiect european Erasmus+ de tipul KA229, intitulat “Celebration of ecological events of European and international interest”.

Acest proiect este un parteneriat strategic între şcoli la nivel european. Există un site al proiectelor Erasmus+: www.etwinning.net (proiectul nostru are o pagină pe site); doar aici se pot găsi acest tip de proiecte, aşadar comunicarea din mediul virtual este extrem de importantă.

Proiectul a fost scris de doamna profesoară de informatică Dan Emilia. În acest an şcolar, proiectul de pe site (mai întâi proiectul trebuie să existe online), ”Celebration of ecological events of European and international interest”, a devenit un proiect Erasmus+ KA229 cofinanţat de Uniunea Europeană, având patru mobilităţi şi mai multe activităţi şcolare planificate în prealabil.

Ţările implicate în proiectul nostru sunt Grecia, Turcia, Polonia şi, evident, România. În fiecare din cele patru mobilităţi, menţionate mai sus, profesori şi elevi din cele patru ţări se întâlnesc într-una din ţări, timp de cinci zile consecutive lucrătoare în vederea realizării activităţilor prestabilite, activităţi care au o anumită temă, tema proiectului nostru fiind: pădurea şi apele. Acest proiect este pe o perioadă de 15 luni: septembrie 2019 – noiembrie 2020.

În luna septembrie 2019 s-a constituit echipa de proiect, după cum urmează: Liliana Monica Fiț – director, Floarea Todoran – director adjunct, Emilia Dan – coordonator, subsemnata – coordonatorul site-ului www.etwinning.net, Eugenia Pop – responsabil financiar și Roxana Dan – responsabil activităţi culturale.

Prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în România, în ultima săptămână din luna noiembrie 2019 (25-29 noiembrie 2019). În cadrul acestei săptămâni, derulate la Şcoala Gimnazială Hodac, au existat mai multe activităţi desfăşurate în Sala de Conferinţe a şcolii şi în laboratorul Multimedia (cabinetul fonic). Activităţile au constat în patru ateliere de lucru: realizare de panou informativ, dans, TIC, realizare de desene, colaje şi/sau machete, cu respectarea temei proiectului.

Toate cadrele didactice şi toţi elevii implicaţi au fost foarte încântaţi de toate activităţile derulate în această săptămână, mai ales profesorii străini care au mărturisit că s-au simţit minunat şi că nu vor uita niciodată experienţa aceasta din România, dat fiind faptul că au vizitat tot ce s-a putut în împrejurimile comunei Hodac, dar şi în localitatea Hodac.

Au vizitat: o fabrică de viori din Reghin, Primăria comunei Hodac, Bisericile din comună (cea ortodoxă şi cea catolică), salina din Praid şi Muzeul Etnografic din municipiul Reghin. Printre altele, li s-a făcut şi o demonstraţie de realizare de fluiere. Per total, a fost o săptămână de excepţie, a fost primul proiect Erasmus+ KA229 din şcoala noastră.

Prof. Alina Maria LOȚCO