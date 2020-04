Farmecul bluesului, în zi de sărbătoare

Share



La o zi așa frumoasă, Paștele pentru unii, Floriile pentru alții, musai să ne delectăm cu o muzică pe măsură, fapt pentru care m-am oprit la blues.

Sunt o holmă de muzicieni minunați ai acestui gen, dar parcă unul e mai aproape de sufletul nostru, fiind și la doi pași de noi, în burgul Sighișoarei. Este vorba de Vali ‘Sir Blues’ Răcilă, cel care în 2011 scotea împreună cu Raul Kuşak un album tare fain pe nume ”Handmade Blues”. Numai bun de aprofundat, stropit cu ceva beri, într-o zi precum cea de astăzi, un gând bun pentru cei care sărbătoresc Paștele, dar și pentru cei cu nume de floare, cărora le este dedicat un playlist minunat:

1.I’m Crazy For My Baby, Written-By – Willie Dixon

2.You Can’t Get That Staff No More, Written-By – Tampa Red

3.When Did You Leave Heaven, Written-By – Big Bill Broonzy

4.Sugar Mama Blues, Written-By – Sonny Boy Williamson

5.From Four Till Late, Written-By – Robert Johnson

6.Irene Good Night, Written-By – Huddie Ledbetter

7.St. Louis Blues,Written-By – W.C. Handy*

8.How Can A Poor Man Stand Such Times,Written-By – Blind Alfred Reed

9.Rattlesnakin’ Daddy,Written-By – Blind Boy Fuller

10.Is That A Monkey You Got?, Written-By – Jazz Gillum

11.Sugar Cup, Written-By – Roosevelt Sykes

12.I Don’t Trust Myself, Written-By – Willie Dixon

13.You Talk Too Much, Written-By – Ferdinand Washington, Lowell Fulson

14.Little Wing, Written-By – Jimi Hendrix

Dacă tot am pomenit de Vali Răcilă, musai să-i oferim cuvântul, grație unui interviu de prin 2016, în care ne spunea el câte ceva despre dragostea sa pentru blues: https://www.zi-de-zi.ro/2016/02/26/bucuria-bluesului-adusa-de-vali-sir-blues-racila/