Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Andreea Mătea: ”Încerc mereu să mă axez pe țeluri înalte”

La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Andreea Mătea, absolventă al Colegiului Agricol ”Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, cu media celor patru ani de 9,48, în cadrul profilului Servicii tehnician în activități economice, secția limba română.

Reporter: Te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor cotidianului Zi de Zi.

Andreea Mătea: Sunt o persoană simplă, o fată care luptă pentru scopurile propuse și pot spune că încerc mereu să mă axez pe țeluri înalte și să investesc mult timp și energie în atingerea lor. Firea mea denotă o stare de mulțumire în momentul în care reușesc ceea ce mi-am propus. Îmi place mult să ajut oamenii din jurul meu și să fac ceea ce mă împlinește. Acest aspect are legătură cu domeniul în care vreau să profesez, și anume managementul. Consider că mi se potrivește și aș studia cu drag în acest domeniu.

Rep.: Ce te-a îndrumat către profilul pe care l-ai ales?

A.M.: Am ales să studiez profilul tehnician în activități economice deoarece mereu am fost atrasă de această latură. Deși la început aveam dubii în ceea ce privește acest profil, pe parcurs a început să îmi placă și să ajung la concluzia că orice lucru pe care îl faci cu drag și care te împlinește sufletește îți poate aduce multe reușite.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

A.M.: Din punctul meu de vedere, cheia succesului școlar se leagă în primul rând de munca pe care o depui și de seriozitatea cu care tratezi lucrurile. În momentul în care munca făcută de tine și nu de alții îți aduce rezultate frumoase, mulțumirea și modul în care te poți descurca mai departe reprezintă pentru mine cheia acestui succes alături de implicarea și disciplina dobândită.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

A.M.: Am reușit să găsesc un echilibru între școală și viața extrașcolară cu ajutorul persoanelor care s-au implicat în dezvoltarea mea personală. Pe de o parte, am reușit să conștientizez că activitățile extrașcolare realizate în scopul atingerii celor școlare te ajută foarte mult deoarece în momentul în care realizezi niște activități în afara școlii, modul de tratare a lucrurilor este diferit. Pe de altă parte, este un sentiment frumos atunci când poți aplica ceea ce ai învățat și te poți detașa de anumite lucruri.

Rep.: Ce sfat ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

A.M.: Elevilor de clasa a XII-a le urez mult succes în tot ceea ce și-au propus și multă răbdare cu ceea ce aleg să facă mai departe. Este foarte important să se axeze pe fiecare disciplină în parte, mai intens pe cele de Bacalaureat. Îi rog să învețe din timp și să se detașeze de lucrurile negative pentru că perseverența aduce rezultate frumoase. Dedicarea și implicarea sunt esențiale pentru a reuși și pentru a obține rezultatele dorite.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

A.M.: Planurile mele de viitor implică parcurgerea Facultății ”Petru Maior” (UMFST – n.r.) din Târgu-Mureș, domeniul management. Îmi doresc să mă profesez pe această latură și să realizez proiecte frumoase, acumulând cât mai multe experiențe și să am un loc de muncă stabil unde pot împărtăși toate aceste lucruri alături de oameni profesioniști.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

A.M.: Sincer am învățat strict pentru mine, și pentru dezvoltarea mea personală. Această medie a venit ca și un plus pentru mine deoarece reprezintă rodul muncii mele pentru care am fost răsplătită. Ceea ce am acumulat până acum va fi aplicabil și consolidat mai departe.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la o notă ca și a ta?

A.M.: Procesul de a ajunge la o notă de 9,48 implică multă muncă, ambiție și devotament. Mereu mi-a plăcut să asimilez lucruri noi, să învăț și să obțin rezultate pe măsura muncii mele. Pe de altă parte, am primit foarte mult sprijin de la părinți și tot ceea ce am realizat până în acest moment a fost pentru că mi-am dorit și nu pentru că așa au spus ceilalți. Consider că tu trebuie să fi mulțumit de tine și să te ambiționezi. Dacă vrei, poți!

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

A.M.: ”Te-ai născut să fii un învingător, dar pentru asta trebuie să plănuiești să câștigi, să te pregătești să câștigi și să te aștepți să câștigi” este din punctul meu de vedere cel mai potrivit principiul al reușitei școlare, și nu numai.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN