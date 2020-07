Votul din Senat privind carantinarea și izolarea, amânat

Share



Comisia juridică a Senatului a decis, sâmbătă, la solicitarea reprezentanţilor PSD, amânarea până luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea şi izolarea.

S-au înregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, două împotrivă şi 3 abţineri.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în Comisia juridică amânarea până luni a dezbaterilor asupra proiectului privind carantinarea şi izolarea, pentru a studia practicile Uniunii Europene în domeniu, menţionând că actul normativ venit de la Guvern nu este coerent şi “cetăţenii au dreptul la o lege care să-i protejeze”.

“Propunerea mea e să facem o lege bună pentru România. Staff-ul comisiei a stat până la 4 dimineaţă pentru că nu a primit o propunere coerentă de la guvern. (…)Noi am încercat să facem un text mai bun, proiectul cum a venit de la guvern nu este coerent. Sunt în continuare mecanisme în această lege care trebuie clarificate. Oamenii trebuie să ştie cum pot fi internaţi şi feriţi de abuzuri. (…)Interesul comun este de a avea o lege care să-i protejeze pe oameni, nu o lege care să fie publicat în Monitorul Oficial, să spunem că ne-am făcut treaba. Ne-am săturat de forme fără fond, (…)să facem o lege bună care să nu pice la CCR. (…)Oamenii aşteaptă de la noi legi bune, nu să-i păcălim că avem o lege publicată în Monitorul Oficial. Oamenii ştiu să se protejeze, au înţeles că suntem într-un moment extrem de delicat”, a spus Cazanciuc.

Senatorul PNL Iulia Scântei a spus că această propunere înseamnă nerespectarea deciziei de convocare a plenului Senatului pentru sâmbătă şi a avertizat că va avea implicaţii asupra sănătăţii cetăţenilor.

“Din data de 25 iunie, de când CCR a publicat decizia de neconstituţionalitate (…) practic am lăsat întreaga ţară şi pe toţi cetăţenii într-o stare de instabilitate, nu mă refer doar la cetăţenii infectaţi, mă refer la masa largă şi la toate comunităţile care sunt în prezent sănătoşi şi trebuie protejaţi. Din aceea dată avem pacienţi bolnavi care refuză să fie internaţi. Dacă amânăm până luni, întârziem adoptarea proiectului şi permitem circulaţia persoanelor bolnave şi infectate. Ne dorim să dăm un vot astăzi şi considerăm că este important pentru sănătatea tuturor cetăţenilor”, a spus senatorul liberal.

Ea a spus că în Comisia juridică au fost aduse îmbunătăţiri proiectului şi a pledat pentru adoptarea lui, menţionând că în acest moment este o situaţie de “vid legislativ”.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a afirmat că “PSD încearcă să amâne legiferarea pe această zonă, iar consecinţele sunt cât se poate de evidente”.

“Dacă astăzi am fi adoptat legea, ar fi expirat mâine termenul de contestare la Curte, luni ar fi putut fi promulgată de preşedinte, iar joi ar fi generat consecinţe. În situaţia în care amânăm lucrurile pe luni, există posibilitatea să ajungem ca legea să fie aplicabilă duminica sau lunea viitoare. Nu am spus că legea este perfectă, dar în momentul în care discutăm despre drepturile unui număr minoritar de persoane, care sunt în momentul de faţă contaminaţi, simptomatic sau asimptomatic, noi amânând legiferarea nu facem altceva decât să punem în pericol sănătatea şi viaţa marii majorităţi a populaţiei. E o consecinţă pe care cei care solicită amânarea până luni trebui să şi-o asume. (…) Ştiu că este o decizie politică pe care colegii de la PSD trebuie să o respecte. Trebuie să ştie toată lumea că motivul pentru care noi amânăm ţine de voinţa majorităţii din Senat”, a spus Fenechiu, adăugând că legea poate fi perfecţionată ulterior.

Senatorul PSD Liviu Brăiloiu a afirmat că nu există nicio ţară din Europa care să aibă o asemenea lege.

“Nu este vorba de politicianism, (…) nu este vorba de nicio urgenţă. Nu există nicio ţară din Europa care să aibă o asemenea lege. (…) În Franţa nu există. Sunt ţări care au fost foarte rău lovite de acest virus (…), mă gândesc la Italia şi Spania, au avut nu 13 morţi cum anunţăm noi astăzi şi ieri, au avut între 1.800 şi 2.000 de morţi pe zi şi care nu s-au grăbit cu o asemenea lege care să îngrădească totuşi libertăţile cetăţenilor. Este vorba de oameni bolnavi, nu este vorba numai de Sars Cov. Legea va funcţiona ani.(…)Nu sunt de acord cu lucrul ăsta, sunt de acord cu colegii care doresc o amânare, o dezbatere care să asigure un cadru legal bun pentru toţi cetăţenii şi nu o dezbatere în cinci minute, cum ne-am obişnuit de când Guvernul PNL trimite legi de pe o zi pe alta. Trebuie o lege care să respecte toate drepturile şi libertăţile cetăţenilor. În Suedia o asemenea lege a fost respinsă în totalitate şi Suedia are mai multe pierderi decât România. De ce să facem astăzi o lege care nu ajută cu nimic la combaterea acestei boli. Să mai studiem puţin şi să scoatem luni o lege care să ajute cetăţenii”, a spus Brăiloiu.

Senatul avea programată sâmbătă o şedinţă de plen pentru a dezbate şi vota proiectul, în calitate de for decizional.

Vineri, Comisia juridică a Senatului a discutat, timp de aproape 8 ore, amendamentele depuse la proiect, însă raportul comisiei nu a fost finalizat, rămânând în discuţie pentru sâmbătă dimineaţă mai multe texte.

Joi seara, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, acceptând mai multe amendamente convenite şi în urma discuţiei cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat, înregistrându-se 266 voturi pentru, 11 contra şi 8 abţineri.

Vineri dimineaţa, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a spus că dezbaterea nu s-a încheiat asupra acestei legi.

“Am avut un proiect de lege venit de la Guvern foarte târziu. Este, practic, a treia oară când Guvernul ne pune în această situaţie – ne trimite o lege slabă în ultimul moment. Este inacceptabil să cerţi Parlamentul că nu face lucruri, când tu trimiţi legi care nu pot fi adoptate, vizând drepturile fundamentale ale cetăţenilor. E nevoie de mai multe reglementări. Colegii de la Camera Deputaţilor au încercat să corecteze cât de mult, dar au fost foarte puţine ore avute la dispoziţie, nu au fost prezenţi toţi cei care aveau un cuvânt de spus, cum ar fi de exemplu CSM”, a susţinut Cazanciuc.

Totodată, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat vineri prezenţa în Senat a premierului Ludovic Orban şi a ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, la dezbaterea proiectului

“Legea carantinei trimisă de Guvern Parlamentului este dovada supremă a batjocurii la adresa drepturilor şi libertăţilor românilor. Ieri, la Cameră, am corectat o parte importantă a acesteia, eliminând zeci de nenorociri, dar descoperim alte orori juridice şi o luăm acum de la capăt în Senat. Le solicit prezenţa premierului şi ministrului Justiţiei la dezbateri, faţă în faţă cu CSM, ONG-urile de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, medici şi pacienţi! În niciun caz nu vom permite transformarea ţării în lagăr medical! Guvernarea PNL a produs numai aberaţii! Pe bandă rulantă. Însă, cei care suferă din cauza incompetenţei crase a PNL sunt românii”, a scris Ciolacu pe Facebook.

(www.agerpres.ro)