Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Nadia Stratan: ”La baza succesului școlar se află multă muncă”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Nadia Stratan este absolventă a gimnaziului Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich” din Sighișoara și este de părere că la baza succesului școlar se află multă muncă, răbdare și determinare.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Nadia Stratan: Mă numesc Nadia Stratan, am 15 ani și anul acesta am absolvit cursurile gimnaziului Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich”, secția germană, din Sighișoara. Consider că sunt ambițioasă, optimistă, perseverentă, prietenoasă și copilăroasă. Am visuri mari și privesc cu zâmbetul pe buze spre viitor. Sunt o persoană simplă căreia îi place să încerce lucruri noi.

Rep.: Care ți-a fost media generală de pe parcursul celor patru ani de gimnaziu? Dar media de la Evaluarea Națională?

N.S.: Media generală pe care am avut-o pe parcursul celor patru ani de gimnaziu a fost 10, iar media de la Evaluarea Națională a fost 9,70 la cele trei materii, limba și literatura română, matematică si limba germană.

Rep.: Unde vei merge mai departe la liceu?

N.S.: Mai departe voi urma cursurile Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich” din Sighișoara, la profilul real, specializarea matematică-informatică, la secția germană.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul zilnic și învățatul pentru Evaluare Națională?

N.S.: În timpul clasei a VIII-a mi-am împărțit timpul astfel încât pe parcursul săptămânii să învăț pentru școală, iar sâmbăta și duminica repetam pentru Evaluarea Națională.

Rep.: Care este materia ta preferată și de ce?

N.S.: Nu sunt sigură care este materia mea preferată, dar îmi plac mult matematica, limba română, limba germană și limba engleză. Am învățat limba germană încă de mică și o consider ca pe o a doua limbă maternă, obținând în clasa a VII-a premiul al treilea la faza națională de la Olimpiada de limba și literatura germană – maternă. M-a fascinat gramatica limbii române și, de asemenea, am apreciat metaforele din poeziile studiate. Matematica mi se pare simplă și grea în același timp, deoarece fiecare problema îți dezvoltă gândirea logică. Mi-a fost ușor să învăț limba engleză, fiind similară cu limba germană.



Rep.: Cum reușești să îți găsești echilibrul între școală și timpul personal?

N.S.: Cu ajutorul unei programări eficiente a timpului, am reușit să găsesc acest echilibru dintre viață școlară și cea socială și să îl mențin, timpul liber rezervându-l familiei și prietenelor mele.

Rep.: Ce pasiuni ai?

N.S.: În timpul liber îmi place să citesc în limba germană, engleză și română și să pictez. De asemenea, apreciez să mă uit la filme și seriale, să experimentez noi tehnici și moduri de a desena și să gatesc.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

N.S.: Nu cred că pentru a reuși la școală trebuie urmat un anumit tipar, dar presupun că la baza succesului școlar se află multă muncă, răbdare și determinare. Pe lângă aceste trei lucruri, importantă pentru mine a fost susținerea părinților, bunicilor, profesorilor și a prietenilor mei.

Au consemnat Alex TOTH & Bianca ȘERBAN