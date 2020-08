Liderii de care are acum nevoie Târgu Mureș

Share



Debutul campaniei electorale este un moment care inițiază un NOU ÎNCEPUT pentru ORAȘ și pentru noi toți.

Am început călătoria către Primăria orașului, dintr-un spațiu de adevăr, de entuziasm și de încredere în Vântul Schimbării pe care îl reprezint …

Spun asta pentru că este important să știm cu toții că starea și calitatea semințelor pe care le plantăm acum în mintea oamenilor, noi cei 13 candidați, determină REZULTATELE care se vor obține în anii următori.

Cine a început dintr-un spațiu de manipulare, de promisiuni, de multe cifre fără acoperire, plantează acum același soi de sămânță pe care am văzut-o în ultimii 30 de ani, o sămânță de utilizare a ignoranței și neputinței semenilor, care duce în timp, la fel ca un virus, la surparea oricărei viziuni căreia îi lipsește fundația adecvată – susținerea și implicarea reală a OAMENILOR acestui ORAȘ.

Septembrie 2020 ne oferă șansa ca falsitatea și demagogia să nu ne mai influențeze viața, BunăSTAREA și armonia noastră!

Dragi locuitori din INIMA ȚĂRII, suntem în etapa în care este benefic să-i VEDEM și să-i integrăm pe toți cei care vor să perpetueze situația curentă prin jocul „Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”

Septembrie 2020 este un moment de răscruce și am simțit dorința voastră cea mai intensă de a TRANSFORMA CEEA CE ESTE, de a SCHIMBA MACAZUL, pentru a CREA NOUL TÂRGU MUREȘ.

„BunăSTARE pentru FIECARE”, este esența VIZIUNII pe care v-o aduc în atenție – această sămânță este IEȘIREA DIN TIPARELE trecutului, din manipulările privind votul etnic și alianțele marilor partide…

Pentru a dura, această sămânță are nevoie de susținerea voastră, în timp ce ea crește – pentru a prolifera, ea trebuie să coaguleze etnii, religii, vârste, profesii …

Însă, pentru a fi cu adevărat o REUȘITĂ, acest rod are nevoie, chiar acum, de la început, să fie centrat pe un singur factor vital – să fie ÎN FOLOSUL ÎNTREGII COMUNITĂȚI, adică să nu fie util doar unor grupuri, familii și „găști”.

Aceasta este intenția și angajamentul cu care am deschis acest PROCES DE EVOLUȚIE a orașului, în care am în atenție OAMENII și ADEVĂRATA LOR PUTERE.

Și, sigur că, într-un astfel de moment, este important să conștientizăm cu toții că ORAȘUL are nevoie de un alt fel de lideri…

Are nevoie, în primul rând, de LIDERI care să-l iubească.

El – orașul – nu trebuie salvat, ci transformat!

Liderii de care are acum nevoie Târgu Mureș au lăsat în urmă lupta cu „competiția politică” și facilitează ÎMPUTERNICIREA oamenilor …

Eu fac parte dintre aceia care preferă să inspire o rețea de ființe libere, decât să mâne o turmă de victime – cred că aceasta este adevărata miză și provocare – RETREZIREA CONȘTIINȚEI COMUNITARE…

Iată de ce, Regăsirea de Sine și creșterea Puterii Interioare (a celor care încă se mai consideră victime) sunt adevăratele mele priorități…

Liderii de care are nevoie Târgu Mureș au trecut de la atitudinea de „putere asupra altora”, la aceea de „PUTERE DE A TRANSFORMA REALITATEA”…

Eu fac parte dintre aceia care arată FIECĂRUIA cum să obțină BunăSTAREA și să participe la construcția unui oraș VIU, INTELIGENT și FUNCȚIONAL …

Am înțeles de mult că nu pot schimba un lucru doar luptându-mă cu realitatea, ci doar construind un model nou de realitate, care să îl facă inutil pe cel vechi…

Liderii de care are nevoie Târgu Mureș trezesc conștiințe („sufletele adormite”) prin claritatea, neutralitatea și hotărârea lor…

Singura mea „luptă” este cu ignoranța, cu frica și cu lenea din mintea colectivă a comunității noastre…

Am încredere că târgumureșenii au învățat deja să îi respingă pe „salvatorii providențiali”, pe cei care, pretinzând că luptă pentru popor, îi mențin, de fapt, pe o parte dintre oameni în starea de victimă, în dependențe, promisiuni și inerție… Îndemnul meu acum către fiecare locuitor al orașului este:

Visează… la o Nouă Realitate!

Îndrăznește… Crezi în Ea!

Acționează… Inspirat!

Fii Tu!

#BunăSTAREpentruFIECARE! ❤️

#PrimarNadia

Eu sunt VÂNTUL SCHIMBĂRII!

Material comandat de Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională, Cod unic de autentificare 21200273