Dan Vasile Dumitru (Ibănești): “Omul sfințește locul”

Când am povestit cu Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești, ne-am întrebat, din nou, a câta oară, oare ce-o mai fi având administrația publică locală de acolo de rezolvat? Dacă ar fi să schițăm o piramidă a lui Maslow adaptată nevoilor unei comunități rurale, drumurile, apa curentă și canalizarea se plasează, cu siguranță, pe prima treaptă a piramidei, a nevoilor de bază. Este un trio fără de care nu se poate gândi o dezvoltare solidă și sustenabilă în toate domeniile și o zonă spre care Primăria Ibănești a direcționat, cu rezultate importante, cele mai multe finanțări din fonduri europene și guvernamentale.

Locuitorii beneficiază de servicii de salubritate, colectare selectivă a deșeurilor, apă potabilă de izvor ozonată la rețeaua publică de alimentare, canalizarea cu stație proprie de epurare modulară și modernă – Ibănești fiind una dintre puținele comune care beneficiază de stație proprie de epurare.

“Am introdus canalizarea în comună, de-a lungul drumului județean, și acum lucrăm la extinderea rețelei de canalizare, cu finanțare guvernamentală. Peste 1.000 de locuințe sunt racordate la rețeaua comunală de apă și, tot prin fonduri guvernamentale, avem un proiect pentru aducțiunea unor noi surse de apă, pe fondul creșterii numărului branșărilor și al secetei din lunile de vară din ultimii ani. Este vorba de o aducțiune de apă de 12,5 kilometri de pe Valea Fâncelului până la bazinele noastre de apă de izvor de munte. Execuția proiectului este în etapa de finalizare”, arată Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.

Asfaltarea drumurilor a fost și rămâne o prioritate a administrației publice locale. Chiar dacă piatra cubică din Ibănești sat este doar o amintire și drumul județean este asfaltat, încă mai este de lucru. Treptat însă, kilometrii de drum asfaltat se adună, a crescut lungimea șanțurilor carosabile și a aleilor pietonale, prin accesarea de fonduri europene se lucrează la asfaltarea drumurilor laterale și sunt în derulare demersuri pentru trecerea unor drumuri forestiere aflate în intravilanul comunei din administrarea Romsilva în administrarea comunei – pentru ca, ulterior, primăria să poată accesa și pentru aceste zone fonduri pentru asfaltări și introducerea canalizării. În cadrul serviciului public de gospodărire comunală s-au achiziționat utilaje autopropulsate, buldoexcavator și autogreder, pentru întreținerea infrastructurii rutiere și un utilaj multifuncțional pentru măturat și spălat străzi. De dată recentă, comuna Ibănești a câștigat o finanțare europeană de peste 800.000 de euro pentru cadastrarea comunei. Ca proiect de viitor, cel mai important ar fi introducerea gazului în comună, pași fiind făcuți deja.

“Oameni întâlnesc oameni”

Deschidere europeană În vara lui 2021, în Ibănești va fi loc de întâlnire pentru oameni din toate țările Uniunii Europene, un veritabil festival al multiculturalității. Timp de cinci zile, sub sloganul “Oameni întâlnesc oameni” (“People Meet People”), delegații din țările membre UE, însumând peste 240 de persoane vor fi găzduite de localnici, vor descoperi zona, cu obiceiurile și tradițiile sale. În 2007, Primăria Ibănești a acceptat invitația de a face parte din organizația europeană Carta Comunităților Rurale Europene. De atunci, comuna mureșană reprezintă România în structura europeană, localnicii vizitează și fac de mai multe ori pe an schimburi de experiență cu locuitori din alte zone rurale europene, și a găzduit, la rândul ei, două întâlniri internaționale dedicate tinerilor.

“Impactul asupra comunei a fost foarte mare pentru că, văzând cum se pregăteau celelalte comune, că erau ca lacrima, așa sclipeau și de curățenie și de ordine, ne-am dorit și noi să ne arate comuna, casele, curțile, grajdurile – la fel. Ceea ce au văzut și ce au trăit e mult mai valoros decât dacă le-ar fi spus cineva să facă într-un anumit fel”, ne-a povestit primarul comunei Ibănești.

„Te informezi, te formezi, te luminezi”

Dacă intri într-o pauză în Școala Gimnazială Ibănești ești întâmpinat de muzică pe coridoare. Mergând mai departe, găsești interioare luminoase și spațioase, o atmosferă prietenoasă și caldă. Și peste tot te însoțește, ca de altfel și în celelalte trei școli din comună, mesajul cu misiunea școlii: „Te informezi, te formezi, te luminezi”. În școlile din Ibănești s-au făcut investiții importante din bugetul local: reparații, renovări interior-exterior, recompartimentări, îmbunătățiri care crează un mediu plăcut de învățare și predare. Toate acestea sunt completate cu o bază materială modernă: table inteligente la școlile din Ibănești, Isticeu și Ibănești Pădure, videoproiectoare, flipcharturi, un laborator fonic pentru studierea limbilor străine în Ibănești, și mai urmează unul la Ibănești Pădure, jucării pentru grădiniță, locuri de joacă, cabinete de informatică, kituri pentru matematică și limba română clasele 1-4 și pregătitoare, un fond de carte recent îmbogățit cu cărți în valoare de peste 16.500 lei, obținute în urma câștigării a două concursuri naționale.

Din agenda culturală

În ceea ce privește agenda culturală, aceasta consemnează câteva evenimente anuale cu tradiție. Comuna Ibănești este gazda Festivalului Văii Gurghiului, a unui festival de pricesne organizat de parohiile din Ibănești și Hodac, un concert de colinde, organizat de Primăria și Consiliul Local Ibănești sau Școala Gimnazială Ibănești, un spectacol dedicat persoanelor vârstnice, organizat de Primăria și Consiliul Local Ibănești, concurs de poezie patriotică inițiat de Biblioteca Ibănești – activități care se desfășoară în căminele culturale din comună.

“Pe lângă spectacole, serbări, concerte, tot timpul aici au loc ședințe și întruniri informative, adunări generale ale asociațiilor din comună. Fiind locuri atât de importante pentru comunitatea noastră, a fost un lucru firesc să ne gândim la accesarea de fonduri europene care să permită desfășurarea acestor evenimente în spații moderne și bine echipate”, arată Dan Vasile Dumitru.

Prin fonduri europene, pe măsura 3.2.2, cu cofinanțare din buget propriu, căminul din Ibănești a fost dotat cu aparatură și echipamente moderne și prin două noi finanțări, însumând 750.000 de euro, la căminele culturale din Ibănești și Ibănești Pădure se vor realiza lucrări complete de renovare și reabilitare: consolidarea structurii de rezistență, a tavanului, înlocuirea acoperișului, izolare termică, instalații de încălzire, ventilație și climatizare noi, instalații moderne de stingere a incendiilor.

După ce a reușit preluarea taberei de la Lăpușna de la Ministerul Turismului, Primăria Ibănești a realizat aici investiții, readucând în stare de funcționare un vechi simbol al comunei care oferă aproximativ 40 de locuri de cazare pentru tabere de creație, simpozioane, fiind un loc consacrat pentru cantonamentele de fotbal și stagii de antrenament în arte marțiale cu participare internațională, dar este căutat și de grupuri de iubitori de natură.

Salvatorii de la EPA SMURD Ibănești

Dacă vorbim de Ibănești, vorbim și de primul echipaj de prim-ajutor SMURD de la nivel național, înființat în anul 2000 în cadrul “Pompierilor civili”, finanțat de comunele Ibănești, Hodac și Gurghiu, după care au urmat echipajele din Sovata și Iernut.

“A fost atunci o perioadă de pionierat pentru SMURD, o perioadă în care a trebuit să învingă reticența medicilor și neîncrederea în paramedici”, își amintește Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.

Au trecut 20 de ani de atunci – ani de intervenții (numai în anul 2017, SMURD Ibănești a avut 1.176 de intervenții), ani în care au salvat vieți și au câștigat încrederea, respectul și admirația oamenilor. Anul trecut a fost echipat cu o nouă ambulanță pentru intervenții.

Pentru președinția Consiliului Județean, și alegerea edilului din Ibănești este foarte clară.

„Dumitrița Gliga este o fiică a Ibăneștiului, ceea ce înseamnă că va intra în această competiție ca să o câștige. Știu că are o experiență valoroasă ca manager și are și relații foarte bine la nivel internațional. Ca președinte de Consiliu Județean, va pune în sfârșit județul Mureș pe drumul european”, subliniază primarul Dan Vasile Dumitru.

“Știu că sunt capabil să realizez lucruri foarte valoroase și importante pentru comună, să o fac să se dezvolte într-un ritm mult mai puternic decât ar face-o un începător, pentru că sunt la maturitatea administrativă. Cunosc Ibăneștiul până aproape la ultimul om, cunosc fiecare loc din Ibănești, fiecare bucățică de drum, fiecare izvor. Deci așa de bine îl știu încât imaginea de ansamblu pe care o am este că pot să fac maximum”, este mesajul lui Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești către alegători.

Ibăștenii și-au dorit Via Transilvanica

“Cuprinderea pe traseul Via Transilvanica a comunei Ibănești ni se datorează nouă, ibăștenilor”, recunoaște, elegant, Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești. Așa s-a prelungit acesta cu o buclă frumoasă, de 20 de km și a ajuns ca județul Mureș să dețină până acum recordul celui mai lung traseu dintr-un județ de pe Via Transilvanica. 19 borne stau așezate, cuminți, pe teritoriul comunei Ibănești, iar traseul va ajunge descris chiar în National Geographic Romania, de sub tastele redactorului șef care împreună cu familia a luat la pas traseul. Via Transilvanica va însemna turism și o oportunitate pentru ibășteni.

“Eu cred că vor ajunge în circuitul turistic foarte multe case, în primul rând”, subliniază edilul.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)