Cum a decurs prima zi de școală la Gimnaziul ”Dacia” din Târgu Mureș

Dimineața zilei de luni, 14 septembrie, a fost plină de emoții atât pentru părinți și cadre didactice, dar mai ales pentru elevi, care se reîntorc la școală după șase luni în care și-au văzut colegii și profesorii doar pe ecranul calculatorului. Școala Gimnazială ,,Dacia” din Târgu Mureș are în acest an școlar 19 clase din ciclul primar și 12 clase gimnaziale, precum și două grădinițe care sunt arondate școlii, reunind în total 1.040 de elevi înscriși în instituție. În interviul următor, directorul Școlii Gimnaziale ,,Dacia”, prof. Mihaela Șanta, ne împărtășește măsurile care s-au implementat pentru a asigura protecția elevilor și modul în care se vor desfășura orele de curs.

Reporter: În ce scenariu se vor desfășura orele de curs și ce măsuri s-au luat pentru a se asigura protecția elevilor?

Prof. Mihaela Șanta: Cel puțin în această perioadă, cursurile se vor desfășura în ”scenariul galben”, ceea ce înseamnă că majoritatea elevilor vor veni fizic la școală, sunt doar două clase pentru care s-a optat în format hibrid, nefiind posibilă distanțarea fizică în sala de clasă a elevilor. Sperăm să reușim să respectăm toate regulile igienico-sanitare și de distanțare fizică, au fost trasate circuite atât în clădirea claselor primare, cât și la cele gimnaziale și la grădinițe. Mizăm foarte mult pe responsabilitatea părinților și pe cea a elevilor, suntem convinși că părinții au încercat din răsputeri să transmită elevilor această necesitate de respectare a normelor fără ca aceștia să fie stresați de acest lucru. De asemenea, am rugat și colegii să urmărească respectarea regulilor, care sunt mai stricte în acest an școlar, însă, ne străduim să funcționăm cât se poate de firesc în aceste condiții. Necesarul de materiale sanitare a fost asigurat de către Primăria Municipiului Târgu Mureș, există dezinfectant pentru mâini, dezinfectant pentru suprafețe și dispensere care au fost montate în fiecare sală de clasă. Copiii vor primi și măști, pentru utilizarea la școală și desigur, ne bucurăm și de sprijinul părinților, care ca în fiecare an s-au arătat dispuși să ne fie alături cu orice alte lucruri de care am avea nevoie.

Rep.: Există clase în care au trebuit montate plexiglasuri?

M.Ș.: Nu, întrucât distanțarea fizică a elevilor a fost posibilă la normele care sunt în momentul de față.

Rep.: Copiii au voie în pauze să iasă în curte, să stea în grupuri sau vor fi mereu sub supraveghere?

M.Ș.: Copiii vor fi sub supraveghere pe durata pauzelor și în curte, dar și în sălile de clasă, încercăm să fim rezonabili din acest punct de vedere, însă trebuie să înțelegem cu toții că respectând niște reguli ne ferim, și îi ferim în egală măsură pe ceilalți de un posibil risc de îmbolnăvire.

Rep.: Sunt părinți care au vrut să își retragă copiii de la școală sau cărora le-a fost teamă să își lase copiii la școală din cauza acestei situații?

M.Ș.: Avem de a face și cu astfel de situații, sunt părinți care din motive întemeiate optează pentru școala online, fie pentru faptul că propriul copil are probleme de sănătate și este într-o categorie de risc de îmbolnăvire, fie pentru faptul că au membri ai familiei cu diferite afecțiuni.

Rep.: Cum se va desfășura procesul de învățământ pentru acești elevi?

M.Ș.: Pentru acești copii, pe baza cererii pe care părinții au depus-o, noi vom încerrca să asigurăm școala online prin participarea în timp real a copiilor la școală, în foarte multe clase este posibil acest lucru, întrucât ne bucurăm de un număr destul de ridicat de clase care sunt dotate cu tablă interactică, videoproiector și laptop, iar în felul acesta vom putea asigura participarea în timp real a copiilor la orele de curs.

Rep.: Cum este această situație pentru profesori considerând că elevii nu au mai fost la școală din luna martie?

M.Ș.: Este o provocare pentru noi toți, deoarece această absență de șase luni este una care se simte, însă, în școala noastră, din fericire, copiii au absentat șase luni fizic, deoarece începând din luna martie și până la finalul anului școlar precedent ne-am organizat destul de repede în ceea ce privește școala online și avem din partea părinților un feedback pozitiv. Orele s-au desfășurat așa cum era necesar, dar copiii nu au fost fizic la școală, sunt dornici să se reîntoarcă, și noi la fel și sperăm să funcționăm așa cum se cuvine.

Rep.: Credeți că din cauza faptului că au lipsit atât de mult vor fi mai libertini și vor crea probleme de disciplină?

M.Ș.: Nu știu dacă lucrul acesta se va întâmpla. Personal, am o reținere în ceea ce privește sistemul imunitar al copiilor, care de atâta vreme au făcut parte din colectivități extrem de reduse și știm că în general toamna este o perioadă a virozelor. Orice început de an școlar vine cu o perioadă de adaptare și a cadrelor didactice, dar și a copiilor la cerințele școlii, iar prin urmare vom fi îngăduitori ca de fiecare dată.

A consemnat Andreea ȚIȚIU