Ioan Oltean (Cucerdea): ”Îmi doresc ca oamenii să vină din nou cu drag la Primărie”

În competiția electorală pentru conducerea Primăriei comunei Cucerdea, Partidul Social Democrat mizează pe un candidat cu experiență mare în domeniul administrației publice locale, în persoana lui Ioan Oltean, fost primar al comunei Cucerdea în perioadele 1994-1997 și 2004-2016, și fost viceprimar între anii 2000-2004.

Proiectele începute trebuie continuate!

Ioan Oltean are vârsta de 58 de ani, este căsătorit, cu doi copii, iar în prezent își desfășoară activitatea la Primăria municipiului Târnăveni, unde este funcționar public.

”M-am înscris în competiția electorală pentru conducerea Primăriei Cucerdea la alegerile din 27 septembrie pentru a continua proiectele depuse după anul 2014 și derulate după anul 2016, respectiv lucrări de asfaltare pe o lungime de 10,3 kilometri prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Doresc să inițiez proiect de asfaltare pentru aproximativ 10 km de străzi rămase neasfaltate în interiorul comunei Cucerdea. Prima etapă PNDL 1 a intrat la finanțare pe timpul mandatului pe care l-am avut între 2012-2016, pe o lungime de 4 kilometri, urmând ca prin PNDL 2 să se obțină finanțarea pentru cei 6,3 kilometri rămași. Am înțeles că la unele străzi propuse de către noi din Șeulia de Mureș s-au tăiat suprafețe, transferându-se în alte locații”, a declarat Ioan Oltean.

”Îmi doresc ca oamenii să vină din nou cu drag la Primărie, fără teamă și cu încredere că vor fi ascultați și tratați în mod echidistant chiar dacă au alte opțiuni electorale și alte opinii, ca în perioada în care eram primar”, a adăugat Ioan Oltean.

Interesul cetățeanului, mai presus de harababura politică

Candidatul PSD din Cucerdea a mărturisit că își dorește ca administratorii localității pentru următorii patru ani să fie interesați, în primul rând, de cetățeni și mai puțin de compromisuri politice.

”Vreau să vin în fața cetățenilor și să le spun că în Cucerdea din 2016 a fost o situație de manual juridic, în sensul în care și acum funcționează doar 8 consilieri locali din 9. Imediat după alegerile din 2016, un consilier ALDE nu a fost validat pentru că se crea o majoritate primarului care este în funcție. După aceea, atât din PSD și din ALDE și-a dat demisia toată lumea, consilieri locali și membri supleanți. Au rămas 4 consilieri locali liberali care au adoptat hotărâri. 4 din 9 înseamnă sub 50%, ceea ce potrivit legii trebuia să ducă la dizolvarea Consiliului Local. Până la urmă, 2 consilieri PSD și 3 de la ALDE s-au răzgândit și au fost reactivați în Consiliul Local”, a afirmat Ioan Oltean.

Proiect pentru un Centru de îngrijire

Propunerea social-democraților la funcția de primar al comunei Cucerdea are în vedere inițierea unui parteneriat public-privat pentru realizarea unui proiect socio-medical de impact pentru locuitorii din Cucerdea.

”Am mers din casă în casă și le-am reamintit oamenilor că vreau să candidez din nou și mizez pe relația bună pe care am avut-o cu cetățenii. Pe viitor doresc să promovez un proiect care vizează cetățenii care necesită supraveghere și îngrijire medicală continuă. Am purtat discuții cu președintele Cascri, un centru de îngrijire pentru persoane cu nevoi speciale din Italia, care își desfășoară activitatea și în Târgu Mureș și deține logistica necesară pentru a investi într-un centru în comuna Cucerdea, în parteneriat cu autoritatea locală. Am deja o locație identificată, iar pentru început centrul poate funcționa cu 20 de angajați care să aibă grijă de 100 de beneficiari. Îmi doresc să aduc la aceeași masă tot ce înseamnă mediu de afaceri din comună pentru a se implica în sprijinirea proiectului. Așteptăm, de asemenea, alți posibili investitori pe care să îi sprijinim, prin facilități, în demersul lor de demarare a unor afaceri și înființarea de noi locuri de muncă în Cucerdea. Sunt dispus la colaborare”, a menționat Ioan Oltean.

Cu gândul la infrastructură

Dezvoltarea infrastructurii este o altă prioritate de viitor pentru candidatul social-democrat din Cucerdea.

”Am constatat că în 4 ani nu s-a inițiat nicio hotărâre de Consiliu Local pentru un metru de stradă în plus față de solicitarea depusă de mine în 2014. Ar mai fi de asfaltat încă aproximativ 10 kilometri. Avem rețea de apă în comună, astfel încât este obligatoriu introducerea canalizării. Era un proiect integrat, cu trei componente: canalizare, apă și drumuri. Proiectul a fost declarat eligibil, dar nefinanțabil la momentul respectiv”, a spus Ioan Oltean.

Sprijin pentru investitori

Candidatul PSD din Cucerdea a subliniat că pe perioada mandatelor sale a acordat tot sprijinul instituțional pentru investitorii care au dezvoltat afaceri în localitate.

”Am sprijinit și voi acorda sprijin pentru investitori prin concesionarea de terenuri, prin licitație. Vreau să sprijin tot ce înseamnă buna funcționare a asociațiilor agricole, în sensul în care să ajutăm cu tot ce se poate, desigur în termeni legali. Avem în Cucerdea mai multe societăți care lucrează terenuri în arendă, precum și o fermă modernă de 100.000 de găini ouătoare. De asemenea, la Șeulia funcționează o uscătorie de cereale, investiții realizate în timpul mandatelor în care am fost primarul comunei”, a punctat Ioan Oltean.

Om de echipă

Fiind un politician de echipă, Ioan Oltean și-a reamintit susținerea atât pentru Dumitrița, care candidează pentru conducerea Consiliului Județean Mureș, cât și pentru candidații socialdemocrați pentru funcția de consilier local în Cucerdea.

”În echipa mea de consilieri locali sunt oameni care au experiență atât administrativă, cât și politică: consilieri locali care au activat în mandatele trecute și care au experiență în ceea ce înseamnă administrație publică locală. O susțin pe doamna Dumitrița Gliga pentru că o cunosc de foarte mult timp, cred că este un om de echipă, cred că dorește să se implice în mod pozitiv în dezvoltarea județului Mureș, o văd un om sincer și e un om care a dovedit și în viața privată că a făcut ceva. Pentru mine e foarte important un asemenea om care are un asemenea exemplu”, a declarat Ioan Oltean.

”Pe perioada mandatelor mele s-a introdus apa potabilă în Cucerdea și în Șeulia de Mureș, am reabilitat sediul Primăriei cu fonduri europene, am achiziționat un buldoexcavator din fonduri europene, am dotat școala cu un microbuz școlar, am realizat terenuri sintetice de sport, s-au reabilitat școli care au fost dotate și cu calculatoare”, a mai transmis Ioan Oltean.

Finanțări pentru Cucerdea, în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Modernizarea drumului comunal DC 84, intersecție DN 14A Șeulia de Mureș – Bord, comuna Cucerdea” (valoarea investiției: 3 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Extinderea infrastructurii de bază la scară mică în structura rutieră a comunei Cucerdea” (valoarea investiției: 5,5 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 2).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)