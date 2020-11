INTERVIU. Patriotismul valorilor gândit de rectorul Azamfirei

Share



Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei este un vizionar, un profesionist care vede “the big picture” în dezvoltarea universității. Vă invităm să îl cunoașteți, în interviul pe care ni l-a acordat, și pe omul Leonard Azamfirei, candidatul care deschide lista pentru Senat a Partidului Social Democrat în județul Mureș.

Reporter: Care a fost prima provocare majoră căreia i-ați făcut față și în ce cheie ar trebui să vă citească cititorii?

Prof. dr. Leonard Azamfirei: Venirea mea la Târgu Mureș, în 1986, în urmă cu 34 de ani, a fost o primă provocare căreia i-am răspuns în viață. Nu am avut un argument foarte concret pentru a veni aici, dar am simțit cu mintea pe care o aveam atunci că provocarea la care pot răspunde, ajungând într-un oraș în care nu am mai fost niciodată până în acel moment, era una care mi se potrivea la acea vârstă.

Cred că sunt, și am rămas, un om sensibil, care se emoționează ușor, chiar dacă administrația erodează deseori chiar și sensibilitățile pe care le avem. Această componentă umană aș vrea să o păstrez toată viața, indiferent de poziția în care voi ajunge…

Rep.: Cum a evoluat cariera dumneavoastră și ce ați învățat în experiența profesională ca om?

Prof. dr. Leonard Azamfirei: Intrând în profesia medicală direct într-o specialitate care se luptă cu viața și cu moartea, mă refer la anestezie și terapie intensivă (ATI), am înțeles atunci și înțeleg și azi că a fi alături de oameni înseamnă a sta lângă ei atunci când aceștia plâng mai mult decât atunci când aceștia râd…

Mergând apoi într-o succesiune profesională, până la urmă firească, și atașându-mă carierei universitare, am reușit să înțeleg ce înseamnă a fi student și ce înseamnă a fi profesor pentru studenți. Probabil că în viață, dacă nu treci prin fiecare domeniu pe care ulterior ajungi să îl decizi sau influențezi, nu poți să iei deciziile cele mai potrivite.

Din acest motiv, de-a lungul timpului, relația pe care am avut-o, ca decan, ca rector cu studenții, a fost întotdeauna excelentă, i-am simțit parteneri de dialog, parteneri de decizie.

Rep.: Care a fost cel mai dificil moment – emoțional pe care l-ați trăit?

Prof. dr. Leonard Azamfirei: Un moment complicat în viață, din punct de vedere emoțional, a fost acela în care băiatul meu, Răzvan, a plecat din țară pentru studii. Nu a plecat fiindcă nu iubește România, a plecat pentru că a vrut să demonstreze că poate să facă performanță într-un loc în care nu se poate pune nici măcar în discuție influența pe care ar fi putut să o aibă tatăl său, ca rector, în mediul și în profesia pe care vrea să o dobândească, cea de medic. Răzvan a ajuns doar prin propriile sale forțe la Yale University, pe care a absolvit-o în 2019, și apoi la Johns Hopkins School of Medicine, unde este student acum în anul 2, ambele universități, printre cele mai renumite la nivel mondial, oferindu-i și un suport financiar consistent pentru studii. Am dorit ca nimeni să nu spună vreodată că și-a clădit cariera pe cariera mea pentru că sunt sigur că știe singur ce are de făcut. Sunt mândru de performanța lui, dar sunt trist pentru că este atât de departe.

Rep.: Vă puteți mândri cu un portofoliu bogat de proiecte dezvoltate ca rector al Universității, dacă ar fi să amintiți doar trei, care ar fi acestea?

Prof. dr. Leonard Azamfirei: Cel mai important proiect care, fără a folosi cuvinte prețioase, sunt convins că a schimbat istoria municipiului Târgu Mureș, e unirea celor două universități. Am devenit o universitate adevărată, comprehensivă, cu toate domeniile de studii mai importante, cu 7 facultăți, cu aproape 12.000 de studenți și, în numai un an și jumătate de la unificare, am început să contăm la nivel internațional, să intrăm în rankingurile internaționale importante, să putem crea programe noi de studii. Și această dezvoltare continuă. Fără a avea un statut de universitate metropolitană, acest lucru sunt sigur că nu ar fi fost cu putință.

Al doilea proiect important este, fără îndoială, filiala din Hamburg a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș. Este un proiect care are succes, chiar peste așteptările mele. Avem 150 studenți pe an și un parteneriat cu 10 spitale din Germania și nu numai. Cred că aceasta este forma în care trebuie să gândim patriotismul adevărat, nu cel de paradă, acesta este modul prin care România poate fi promovată în străinătate, pentru că avem cu adevărat ce promova dacă lucrurile sunt făcute bine.

Al treilea proiect cred că este, mai degrabă, un complex de reacții pe care Universitatea l-a avut pe perioada pandemiei. Exact când era mai mare nevoie de a reacționa, cu eficiență mai mare decât a oricăror altor instituții, Universitatea a avut inițiativa creării Unității Suport COVID-19, care astăzi permite internarea a 40 de bolnavi critici. Acest proiect a demonstrat nu doar viziunea pe care noi am avut-o ca universitate, dar și faptul că trebuie să înțelegem toți că anumite decizii trebuie să le ia oamenii care se pricep la domeniul respectiv.

(Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200020)