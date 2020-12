Un nou workshop Junior Researcher Academy la UMFST

Share



Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș au transmis joi, 17 decembrie, faptul că membrii Junior Researcher Academy sunt invitați să participe vineri, 18 decembrie, la un workshop online susținut de prof. asociat Alexandru Șchiopu, de la Universitatea din Lund, Suedia.

Tema evenimentului este ,,Developing a novel anti – inflammatory treatment in myocardial infarction – from bed to bedside”, iar acesta va începe de la ora 18.00, desfășurându-se pe platforma Zoom.

Andreea ȚIȚIU