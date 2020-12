Concertul „Nașterea Domnului ’nost” din parohia Delenii, organizat în condiții speciale

Share



Parohia Delenii, protopopiatul Târnăveni a organizat marți, 22 decembrie concertul tradițional de colinde și poezii închinate marelui praznic al Nașterii Domnului, susținut de tinerele vlăstare ale comunității ortodoxe păstorite de părintele paroh Silviu Jimborean.

„Deși an de an, acesta a fost organizată în biserica parohială, sub privirile admirative și profund emoționate ale părinților, bunicilor și ale întregii suflări a parohiei noastre, ediția aceasta (atât repetițiile, cât și derularea propriu-zisă) a avut loc exclusiv online, prin intermediul platformelor de meeting și socializare”. Sub îndrumarea noastră și a doamnei educatoare Camelia Madac, de la casele lor, micii artiști s-au pregătit cum au putut mai bine, cu un bogat repertoriu de colinde, poezii și urări, spre a ne transmite, cu multă bucurie și entuziasm, marea veste a venirii pe lume a celui mai slăvit și Sfânt Prunc – Domnul Nostru Iisus Hristos. Programul cultural-artistic s-a desfășurat pe platforma GoogleMeet, bucurându-se de un public numeros, format de persoane din parohie. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul doamna prof. Melania Roman, directorul Școlii Gimnaziale din Băgaciu, doamna înv. Adriana Laslo și doamna Camelia Madac, educatoare în cadrul aceleiași unități de învățământ. Inițiativa evenimentului aparține parohiei noastre și doamnei educatoare Camelia Madac, manifestarea urmărind, pe de o parte, răspândirea veștii Nașterii Domnului și păstrarea tradiției colindului străbun, iar pe de altă parte „apărarea” semnificației sărbătorii Crăciunului într-o lume tot mai puternic secularizată, când tinerii, aflați în goană după cadouri și obiecte materiale cu caracter comercial, uită să lase loc și cadourilor pentru suflet, cu adevărat importante pentru a deveni cetățeni ai Raiului. De asemenea, în această perioadă tulbure, când copiii sunt puternic afectați de restricțiile de distanțare fizică și socializare, am dorit să le oferim priljeul de a participa la activitățile cu care aceștia erau obișnuiți”, a precizat părintele paroh Silviu Jimborean.

Printre cei care au adus bucurie celor mici s-a numărat și Moș Crăciun, care a oferit cu generozitate daruri celor mici.

„În ciuda vremurilor cu totul speciale pe care le traversăm, nu putea lipsi de la evenimentul nostru Moș Crăciun care, cu o rapiditate impresionantă, a reușit să-și îmbunătățească cunoștințele și deprinderile în ceea ce privește utilizarea mijloacelor tehnologice pentru a putea ajunge ajunge în mijlocul nostru, nu fizic, așa cum obișnuia până acum, ci în mod virtual. Vizibil impresionat de reprezentația de excepție a micilor noștri artiști prin intermediul căreia au reușit, cu glasurile lor blânde și inocente, să transmită emoția și bucuria venirii pe lume a Pruncului Sfânt, Moșul a discutat cu fiecare copil în parte, răspunzând diverselor curiozități și încurajându-i să fie optimiști în această perioadă dificilă, să fie încrezători în Dumnezeu, să meargă la biserică și să asculte de duhovnic, părinți și profesori”, a precizat părintele Silviu Jimborean.

De asemenea, în zorii zilei de 23 decembrie, în biserica parohială, după rugăciunea de dimineață, în condiții de maximă siguranță, folosind măști de protecție și dezinfectanți, părintele paroh le-a predat copiilor darurile generoase trimise de bătrânul Moș Crăciun.

„Menționăm că pe întreaga perioadă a postului Nașterii Domnului, prin intermediul grupului de discuții creat în acest sens, săptămânal au fost organizate seri catehetice online, în cadrul cărora am discutat aspecte legate de pregătirea pentru marea sărbătoare ce ne bate la ușă, dar și despre provocările, temerile și problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Reamintim că parohia noastră acordă o atenție sporită copiilor și tinerilor, acordându-le periodic sprijin material și moral”, a subliniat pr. paroh Silviu Jimborean.

