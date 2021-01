Comunicat de presă comun privind declarațiile ministrului Justiției despre Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție

Share



Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) denunta intentia ministrului justitiei Stelian Ion de a prelua controlul politic asupra justitiei.

Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociația Procurorilor din România (APR) denunta public atitudinea ministrului justitiei, Stelian Ion, ce continua fixatia celor doi ministri care i-au precedat, pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), situatie ce probeaza, de fapt, dorinta acestora de preluare a controlului asupra justitiei.

In acest sens, pornim de la faptul ca, in prima conferinta de presa ca ministru al justitiei, din data de 31 decembrie 2020, Stelian Ion a prezentat prioritatile mandatului sau.

In primul rand, Stelian Ion s-a laudat, din pozitia de ministru al justitiei, ca Guvernul din care face parte a calcat in picioare votul a peste 6,4 milioane de romani, Constitutia si deciziile Curtii Constitutionale, adoptand o ordonanta de urgenta cu privire la organizarea judiciara, in penultima zi a anului 2020.

A prezentat, apoi, ca principala sa prioritate, desfiintarea SIIJ, sens in care a precizat ca a solicitat din nou avizul CSM pe un proiect de act normativ in acest sens. Fixatia acestuia cu privire la desfiintarea SIIJ este nu numai evidenta, dar si inadmisibila de la nivelul portofoliului de ministrul al justitiei, dat fiind ca, in sedinta din data de 28 mai 2020, Plenul CSM a avizat negativ initiativa legislativa ce viza tocmai desfiintarea SIIJ.

Ministrul Stelian Ion foloseste aceeasi metoda ca predecesorii sai, si anume solicitarea, in mod succesiv, a avizului CSM pe proiecte de legi avand aceeasi tema – desfiintarea SIIJ, pana “ii iese”. Aceasta dovedeste intentia vadita de a prelua controlul politic asupra justitiei, in conditiile in care, in ultimii doi ani, desfiintarea SIIJ a fost singura problema referitor la care instantele si parchetele au fost consultate repetat, iar CSM a dezbatut (si redezbatut) subiectul, celelate problemele esentiale pentru independenta si organizarea justitiei fiind ori abandonate, ori ignorate, prin comparatie cu singura ”cestiune importanta, arzatoare la ordinea zilei”. Vom reveni cu aceste probleme de care depinde activitatea sistemului judiciar, dar care au fost lasate in nelucrare, fata de ”vedeta” declaratiilor si preocuparilor: desfiintarea SIIJ.

Amintim ca nu au trecut nici 6 luni, de la 20 iulie 2020, cand Senatul a respins propunerea legislativa pentru desfiinarea SIIJ, după ce Camera Deputatilor o respinsese la 30 iunie 2020, iar, asa cum am aratat, Plenul CSM a dat aviz negativ propunerii legislative la 28 mai 2020.

Ministrul Stelian Ion a precizat in conferinta de presa: “Dimpotrivă, această secție chiar nu a fost eficientă și nu e eficientă și nu va putea fi eficientă așa cum a fost gândită și așa cum a lucrat până acum. N-aș vrea să ocup toată conferința cu subiectul ăsta. Cu siguranță vom face o conferință referitoare numai la problema secției speciale, dar vă spun că ceea ce îmi doresc eu este ca unitățile de parchet cărora le va reveni competența să cerceteze aceste posibile fapte din partea magistraților să fie foarte eficiente și să avem o imagine clară a faptului că magistrații răspund în fața legii. Stim că sunt probleme, nu ne putem face că nu le vedem.”

Ce spune ministrul este ca daca, in opinia sa, SIIJ nu a fost eficienta, se impune, prin urmare, revenirea la competentele anterioare privind cerectarea penala a magistratilor, adica la derapajele inadmisibile ale DNA, care a cercetat penal judecatori si procurori, in anchete dintre care destule au fost lasate sa treneze ani si ani, DNA a trimis in judecata magistrati pentru solutiile pe care le-au adoptat, ori i-a folosit ca martori impotriva propriilor hotarari, limita de la care nu mai exista independenta a justitiei si nici stat de drept.

Reamintim opiniei publice ca SIIJ este singura structura de parchet in care clasa politica nu are amestec, nici in numirea procurorului sef si nici a procurorilor din cadrul sectiei. Numirile in aceasta sectie sunt de competenta stricta a Consiliului Superior al Magistraturii, iar SIIJ prezinta raport anual de activitate in fata Plenului CSM – aceste dispozitii legale fiind, de altfel, salutate de Comisia de la Venetia. Prin urmare, niciun politician nu are vreun cuvant de spus in organizarea si functionarea efectiva a SIIJ.

Cu toate ca SIIJ este in afara controlului politic, potrivit structurii si continutului dispozitiilor legale care o reglementeaza, ministrul actual al justitiei, asemenea celorlati doi anteriori, au pornit un adevarat razboi impotriva acestei sectii, care a mers de la manipulare pana la dezinformare, inclusiv a forurilor europene. In timp ce SIIJ era prezentata ca un instrument in mana politicienilor, de control asupra magistratilor, afirmatie complet aberanta, criticii SIIJ – printre care si actualul ministru, Stelian Ion – ignora abuzurile contra magistratilor comise de DNA, pe care nici nu le amintesc, desi au fost constatate prin Hotararea nr. 225/2019 a Plenului CSM, ca urmare a aspectelor punctuale din Raportul Inspectiei Judiciare, iar unele dintre abuzuri au fost prezentate si dezbatute in spatiul public, după pronuntarea hotararilor definitive de achitare. Insa, mai mult decat atat, criticii SIIJ doresc revenirea la acea perioada de abuzuri si presiuni asupra judecatorilor si procurorilor, prin sacrificarea fara retineri a independentei justitiei.

Obligația Ministrului Justiției este de a asigura logistica și finanțarea necesara pentru ca SIIJ sa funcționeze în parametri optimi, fără a bloca, amenința și presa, în mod constant, aceasta sectie, pentru a-i putea reproșa, apoi, lipsa de eficienta, asa cum s-a întâmplat de la crearea SIIJ pana în prezent.

Discutia despre desfiintarea SIIJ poate fi luata in calcul doar daca se are in vedere o alternativa mai buna decat aceasta sectie, care sa garanteze atat tragerea la raspundere a magistratilor ce incalca legea, cat si protejarea independentei acestora. Or, cat timp actualul ministru al justitiei, Stelian Ion, vorbeste pur si simplu despre desfiintarea SIIJ, cu revenirea competentelor de anchetare a magistratilor la vechea formula, acest lucru nu inseamna decat o restauratie a perioadei de abuzuri si desconsiderari ale drepturilor omului, lucru ce este inadmisibil si ar trebui sa fie inacceptabil, atat ca principiu, cat si in mod efectiv, pentru fiecare reprezentant al puterilor in stat.

In concluzie, subscrisele asociatii solicita ministrului justitiei Stelian Ion sa faca demersurile necesare pentru ca SIIJ sa fie functionala, astfel încât acei magistrati care au incalcat legea sa fie trasi la răspundere, dar, in acelasi timp, fara ca anchetele penale sa fie folosite drept mijloace de presiune sau santaj asupra magistratilor.

AMR,

Prin jud. Dr. Andreea Ciucă

AJADO,

Prin jud. Florica Roman

APR,

Prin proc. Elena Iordache