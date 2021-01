Ce înseamnă un stil de viață zero – waste?

Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au lansat un scurt material de informare prin care învățăm că la baza unui stil de viață cu ,,zero deșeuri” se află ideea de a minimaliza, și chiar încercarea de a elimina complet deșeurile generate.

Călătoria spre o viață fără deșeuri începe prin conștietizarea regulii celor 5 R, care sunt: Refuse – refuză lucrurile de care nu ai nevoie; Reduce – redu din cantitatea de lucruri care nu sunt folositoare, care sunt în plus sau pe care nu le poți refuza; Reuse – refolosește lucrurile care nu pot fi refuzate, reduse sau eliminate; Recycle – reciclează oricând și oriunde este posibil lucrurile ce nu pot fi refuzate, reduse sau refolosite și Rot – transformă în compost tot ce e biodegradabil.

,,Tranziția către un astfel de stil de viață este un proces pe care fiecare îl realizează in ritmul său, in funcție de nevoile, mediul înconjurator și serviciile la care are acces, însă scopul rămâne mereu același reducerea și chiar eliminarea deșeurilor generate”, se menționează în material.

Andreea ȚIȚIU