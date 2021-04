Studenți mureșeni pe podium la E.ON Challenge 2021

Share



Competiția E.ON Energy Challenge, ediția 2021, s-a finalizat cu desemnarea premiului cel mare, anume 3.000 de euro, echipei formate din studenții de la universitățile ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, ”Ion Mincu” și The Entrepreneurship Academy din București, se arată într-un comunicat de presă remis de reprezentanții companiei E.ON România. Proiectul câștigătorilor „a propus o aplicație de ride-sharing destinată angajaților corporatiști, utilă atât pentru organizarea flotei auto interne cât și pentru autoturismele personale.”

„Cea de-a VII-a ediţie a competiției studențești Energy Challenge, organizată de compania E.ON România,a ajuns la final. Și în acest an proiectele și ideile inovatoare care au fost propuse au stat sub semnul unor teme de mare actualitateîn domeniul energiei: Eficienţă Energetică&Optimizare Reţea, Energie Verde, Digital&Smart şi Produse/Servicii Clienţi. Echipa formată din studenți de la universitățile ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, ”Ion Mincu” și The Entrepreneurship Academy din București este echipa care a câştigat marele premiu Energy Challenge ediția 2021, în valoare de 3.000 de euro. Juriul format din specialişti în domeniul energiei a decis că “Smart Rides“ este cea mai inovativă idee dintre cele prezentate în competiție.Proiectul a propus o aplicație de ride-sharing destinată angajaților corporatiști, utilă atât pentru organizarea flotei auto interne cât și pentru autoturismele personale”, se specifică în sursa menționată.

Mureșeni pe podium

Cu toate că locul II a revenit unei echipe formată din studenți ai Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care au creat „un sistem de irigații inteligent, foarte util mai ales în condiții de deficit hidrologic (pentru această inițiativă fiecare membru al echipei a fost răsplătit cu câte un iPad)”, pe locul III s-a clasat echipa formată din studenți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Aceștia au propus „un igenios sistem de generare de energie electrică folosind plăci de teracotă/dale pe podele/alei care produc electricitate prin compresie datorită greutății pietonilor. Proiectul a fost premiat cu vouchere eMAG în valoare de 1.000 de lei”.

„Marea finală a avut loc miercuri, 21 aprilie 2021 în mediul online și a reunit cinci echipe de la universitățile: ”Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca, ”Ion Mincu” – București, The Entrepreneurship Academy – București, ”Vasile Alecsandri” – Bacău, ”Alexandru Ioan Cuza”- Iași , Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” – Târgu Mureș , ”Gheorghe Asachi” – Iași , “George Enescu” – Iași. Și ediția din acest an s-a bucurat de un mare interes din partea studenților, în concurs fiind înscrise 16 echipe din 12 centre universitaredin țară”, se mai arată în comunicat.

Competiția energiei

E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015 și de atunci a antrenatpeste 260 de studenți din diferite centre universitare din România. Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit soluții inovative inedite, unele dintre acestea fiind replicate în cadrul companiei E.ON. Câștigătoarea ediției 2020 a fost Team ATLAS – Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, iar locul doi a fost ocupat de echipa Sleepsoft – Universitatea Transilvania Brașov,în timp ce pe locul trei s-a aflat echipa AbracaData – Universitatea Politehnică București și Universitatea din București. Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți legate de competiția E.ON Energy Challenge, vă invităm să accesați pagina de Facebook a concursului, precum și pe website-ul competiției.

Alex PĂTRAȘCU