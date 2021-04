„Mecanica agricolă”, în creștere la Liceul „Samuil Micu”

Share



Liceul Teoretic „Samuil Micu” din orașul Sărmașu așteaptă proaspeții absolvenți de gimnaziu cu clase liceale pe filieră teoretică, dar și cu o clasă de învățământ profesional. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi vineri, 23 aprilie, directorul instituției, Ciprian Ruță, a vorbit despre dotările de care dispune liceul, dar și despre beneficiile urmării unui profil de învățământ profesional.

„În cadrul Liceului Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu avem partea teoretică, o clasă profil real și o clasă profil uman, dar avem și partea tehnică, o clasă de profesională pe specializarea mecanică agricolă. Aceastea sunt cele trei profile în care vor veni elevii în anul școlar 2021-2022. Ca și bază materială, activitatea se va desfășura în localitatea Sărmașu în clădirea centrală, unde au la dispoziție, pe lângă un personal didactic calificat, în proporție de 100%, avem în dotare două laboratoare de TIC, informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie, o sală de sport și atelier pentru desfășurarea activităților practice pentru clasele de profesională. Școala este dotată cu internet în toată clădire, plus, mai nou, s-a demarat de către Primăria orașului Sărmașu un proiect de internet în localitate care a rezolvat și partea de exterior, montându-se antene pentru internet, prin programul „Wi-Fi 4 EU”. Din punctul acetsa de vedere, ținând cont de perioada pe care o parcurgem, în care avem nevoie de folosirea internetului la maxim în scopuri educaționale, în sprijinirea acestui proces. Elevii vor avea tot ceea ce este nevoie pentru a porni și crea un viitor sigur”, a declarat Ciprian Ruță.

Efectiv mare de elevi

Clasele Liceului „Samuil Micu” nu sunt nicidecum subdimensionate, din contră, au un efectiv mai mare de elevi decât cel preconizat. În ceea ce privește clasele profesionale, acestea au chiar și cu aproape 10 elevi mai mult decât efectivul stabilit înaintea de începerea anului școlar.

„În fiecare an la liceul din Sărmașu, efectivele au fost maxime, chiar și peste maxim. Anul trecut, deși numărul de locuri e limitat, la profesională, de la 28, am ajuns la 37 de levi. Fiind un liceu într-o zonă cu o acoperire destul de largă și multe localități în apropiere și cele mai apropiate licee de zona aceasta sunt cele din Târgu Mureș și cele din Luduș, avem un bazin destul de mare de unde aducem elevi aici. Este și o concurență destul de mare. Nu avem nicio clasă sub efectiv. Toate sunt peste efectivul care se permite”, a afirmat directorul liceului.

„Zona aceasta geografică este o zonă cu activitate agricolă destul de bine dezvoltată și atunci mulți elevi care vin și din comunele limitrofe se ocupă cu munca agricolă. Prin urmare, este o ramură care pe elevi îi interesează și ei vor să continue activitatea în micile ferme care sunt în localitățile din care provin. Este un profil care este de actualitate, mai ales pentru zona în care ne situăm. Pe lângă partea generală de lăcătușerie și ce se fac în primul an de activitate, au în următorii ani materii despre mașini, despre cum se lucrează și despre toate etapele în desfășurarea activităților în domeniul agricol. Pe partea de mecanică avem profesori calificați. În general pe partea tehnică este o lipsă de personal în țară și la noi în județ. La noi, din fericire, avem profesorii calificați și pe partea aceasta tehnică”, a explicat Ciprian Ruță.

Practică intensă

Elevii care decid să urmeze învățământul profesional la Liceul Teoretic „Samuil Micu” au parte nu doar de practică săptămânală în cadrul orelor de curs, ci chiar și practică la o societate comercială de profil cu care instituția de învățământ are contract.

„Există și o parte de practică săptămânală care se face aici în atelier, la care se adaugă partea de practică la o societate comercială care se ocupă cu așa ceva. Avem cele două activități de practică, cea săptămânală care se face aici cu domnul profesor și partea de practică ce se face în cadrul societății cu care avem contract. Evident că în atelierul de care dispunem ar mai fi loc de îmbunătățire. Acum în perioada aceasta au fost restricții și din punctul acesta de vedere, din cauza pandemiei, atât pe partea de atelier, cât și pe partea de labaratoare de informatică, fizică sau chimie. Elevii nu au voie să se mute dintr-o sală în cealaltă. În perioada aceasta, suntem afectați din cauza pandemiei. Dar laboratoarele și atelierele tot timpul trebuie actualizate din punct de vedere al utilajelor și ale materialelor pe care le avem în dotare. Din bugetul propriu încercăm să orientăm și în direcția aceasta sume de bani ca să putem fi tot timpul la zi”, a expus directorul.

Perspective de viitor

Pentru elevii care doresc să își continue studiile după absolvirea filierei teoretice, Liceul Teoretic „Samuil Micu” se mândrește cu o promovabilitate de peste 50% a examenului de Bacalaureat, ceea ce le permite să urmeze cursurile universităților din țară și din străinătate. Cei care aleg profilul tehnic, se pot angaja imediat după absolvire. După cum explică Ciprian Ruță, forța calificată de muncă în domeniu este la căutare atât aici, cât și în străinătate.

„Pentru cei din sistemul profesional avem elevi care au continuat învățământul intrând în liceu în clasa a 11-a să termine cele 12 clase pentru a-și lua examenul de Bacalaureat. Alții au intrat în câmpul muncii, unii în domeniul în care au specializarea, alții în alte domenii. Unii pleacă în străinătate. Aceasta este perioada și forța de muncă este liberă și fiecare se orientează în ce direcție consideră. În primii ani se dezvoltă partea generală, care i-ar putea ajuta în orice atelier mecanic să lucreze. Depinde și de fiecare elev în parte ce își dorește și cât de mult se implică în activitatea aceasta. Majoritatea elevilor care termină filiera teoretică, cei care reușesc să își ia examenul de Bacalaureat, continuă în sistem universitar, fiecare în domeniul pe care și-l dorește și ce planuri are. Pentru anul trcut, am avut peste 50% promovabilitate la examenul de Bacalaureat”, a conchis directorul Liceului Teoretic ”Samuil Micu”.

Alex PĂTRAȘCU