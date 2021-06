Eyfel Perfume – parfumuri rafinate la prețuri accesibile

Share



Compania Eyfel Perfume a fost fondată în 2008, în Turcia. Astăzi, „EYFEL” este un imperiu imens de parfumerie de succes, reprezentat în 20 de țări ale lumii, precum Franța, Germania, Polonia ……

În arsenalul mărcii, în acest moment, există deja peste trei sute de compoziții atât pentru bărbați, cât și pentru femei – de la clasic la cel mai recent, de la lemnos la floral.

Designul discret al ambalajului este complet compensat de persistența compozițiilor – parfumurile își păstrează aroma timp de cel puțin 24 de ore, dezvăluind treptat noi note. În plus, brandul produce și o linie de parfumuri (sub formă de difuzoare) pentru casă.

De ce să alegi Eyfel?

Gamă

Peste 150 de parfumuri de renume mondial pentru femei și bărbați pentru orice gust.

Tenacitate

Parfumul durează până la 48 de ore. Traseul parfumat va rămâne într-adevăr mult timp.

Materie prima

Eyfel Perfume folosesc materii prime de primă clasă din Franța, EAU și SUA.

Siguranță

Produsele au trecut controlul dermatologic și toate testele necesare în laboratoare.

Avantajele produselor Eyfel Perfume

Ingrediente naturale

Baza oricărei ape de toaletă Eyfel Perfume sunt uleiurile esențiale dintr-o varietate de condimente, fructe și plante exotice.

Calitate înaltă

Toate produsele îndeplinesc standardele internaționale, iar rafinamentul și originalitatea aromelor nu sunt inferioare compozițiilor mărcilor de lux.

Varietate

Eyfel Perfume oferă zeci de combinații unice pentru orice ocazie.

Buticurile mărcii sunt de obicei situate în cele mai mari centre comerciale și de divertisment.

Nu mai trebuie să plătiți pentru marcă – doar pentru parfum

Mulți oameni doresc să folosească parfumuri bune și de înaltă calitate de la branduri cunoscute, dar nu toată lumea are o astfel de oportunitate. În activitatea de parfumerie, cea mai mare parte a prețului ridicat este reprezentată de sticlă și ambalaj. S-a dovedit că aceasta este exclusivitatea fiecărei mărci. În general, avem nevoie de ceea ce este în interior, adică de conținutul în sine și pentru orice altceva plătim în exces: pentru costul ambalajului, pentru numele brandului, pentru publicitate, pentru costurile de transport și marjele de vânzare cu amănuntul. Și toate acestea împreună reprezintă 70% din costul total al parfumului.

Acum nu mai trebuie să plătești pentru un brand, acum poți plăti doar pentru un parfum. Eyfel au reușit să reproducă parfumurile mărcilor celebre, să reducă costurile și să le pună la dispoziția tuturor!