VIDEO: Seară Mircea Vintilă la Reghin

Reghinenii au avut parte în cursul săptămânii trecute de un frumos cadou muzical oferit de unul din veteranii muzicii folk, Mircea Vintilă. Meritul îi revine lui Vali Câmpean, cel care reușește să aducă la Reghin nume importante ale muzicii folk, precum și Clubului „Dogma”, gazda concertului de joi seara.

Încălzirea a fost făcută de Marius Gyorke cu un playlist tare fain, Wonderful Tonight Eric Clapton), Imagine (John Lennon), Tears in Heaven (Eric Clapton), What A Wonderful World (Louis Armstrong), Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley), I Don’t Want To Talk About It (Rod Stewart), Father & Son (Cat Stevens), Soldier of Fortune (Deep Purple), Stand By Me (Ben E. King). Cunoscut ca un lutier de prim rang al Reghinului, Marius a venit de această dată fără vreun instrument, recitalul fiind axat pe partea vocală aplaudat de publicul prezent.

Momentul mult așteptat a fost cel al recitalului susținut de Mircea Vintilă, un obișnuit al Reghinului, al terasei „Dogma” unde a fost primit de fiercare data cu căldură de reghineni. Nu a făcut excepție nici seara de joi. 17 iunie, una plină cu muzici frumoase semnate Mircea Vintilă. Hanul lui Manuc, Strada Popa Nan, Miruna, Ploaia care va veni, Mielul, Vinovații fără vină, Pământul deocamdată au fost doar câteva din piesele care au prins viață grație mereu tânărului Mircea Vintilă.

(Redacția)